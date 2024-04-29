Экскурсия по музею Галуста Гюльбенкяна

Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по музею Галуста Гюльбенкяна. Узнайте о жизни коллекционера и насладитесь шедеврами разных эпох и культур
Путешествие в мир высокого искусства начинается с бранча на свежем воздухе у воды. Во время завтрака или кофе гид расскажет о жизни и страсти к искусству крупного предпринимателя Галуста Гюльбенкяна,
читать дальше

которого называют Мистером 5 %. Затем группа отправится в музей, где посетители увидят шедевры разных мастеров и проследят развитие арт-истории от древнеегипетской живописи до ювелирных произведений 20 века Рене Лалика. Прогулка по парку включает рассказ о национальном памятнике архитектуры 20 века.

В музее гости совершат путешествие по странам и стилям, эпохам и континентам, познакомятся с редко выставляемым в Европе искусством ислама, рассмотрят работы Мане, Ренуара и других мастеров, прикоснутся к искусству Японии, Китая, Египта и других стран, а также узнают новые имена португальских живописцев, графиков и скульпторов. Билеты в музей можно приобрести в кассе без очереди. Еда и напитки в кафе или пикник на свежем воздухе оплачиваются отдельно и по желанию. По воскресеньям после 14:00 вход в музей бесплатный для всех

5
1 отзыв
Экскурсия по музею Галуста Гюльбенкяна
Экскурсия по музею Галуста Гюльбенкяна
Экскурсия по музею Галуста Гюльбенкяна
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За завтраком или кофе (по желанию) я расскажу, как Гюльбенкян заработал огромное состояние и почему его называют Мистером 5 %. Вы узнаете, как он собрал частную коллекцию произведений и чем она ценна. Затем прогуляемся по парку, где вы услышите о национальном памятнике архитектуры 20 века.

В музее вы совершите путешествие по странам и стилям, эпохам и континентам:

  • Познакомитесь с редко выставляемым в Европе искусством ислама
  • Рассмотрите работы Мане, Ренуара и прочих мастеров
  • Прикоснётесь к искусству Японии, Китая, Египта и других стран
  • Узнаете новые имена португальских живописцев, графиков и скульпторов

Организационные детали

  • Билеты в музей: €10/взрослые, €7,5/посетители от 12 до 30 лет, €9/посетители от 65 лет, €8/держатели Lisboa Card, до 12 лет — бесплатно. Билет можно купить в кассе со мной без очереди.
  • Еда и напитки в кафе или пикник на свежем воздухе оплачиваются отдельно и по желанию
  • По воскресеньям после 14:00 вход в музей бесплатный для всех

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В саду Jardim Amália Rodrigues
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Katerina
29 апр 2024
Мы в Лиссабоне уже несколько дней с ощущением что все посмотрели и больше не очень то есть куда девать время. Искали чтото нестандартное, и увидели незнакомое имя -
. Галуста Гульбенкян
Большое
читать дальше

спасибо Оле за нестандартно построеную экскурсию, с историей через судьбу семьи иммигранта, с комментариями профессионала влюбленного в дело искуствоведа - ожившую выставку, кофе и сад и незаметно пролетевшее время. Прекрасный музей с большим потенциалом экспозиции - и Оля как дирижер оживила и обьединила все его части

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиссабона

ИндивидуальныеМожно с детьмиМузеиЛетниеИскусство и музеиИскусство

Похожие экскурсии из Лиссабона

Белен и эпоха мореплавателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Влюбиться в край бесконечных равнин, виноградников, особенных португальцев и поразительных городов
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 350 за всё до 8 чел.
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Мыс Рока и 5 пляжей Лиссабона: путешествие на край земли
Погрузитесь в мир природной красоты и португальских традиций с эксклюзивной экскурсией по лучшим пляжам
18 июня в 08:00
24 июня в 08:00
200 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Лиссабоне
ХорошоТам