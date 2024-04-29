Путешествие в мир высокого искусства начинается с бранча на свежем воздухе у воды. Во время завтрака или кофе гид расскажет о жизни и страсти к искусству крупного предпринимателя Галуста Гюльбенкяна,

которого называют Мистером 5 %. Затем группа отправится в музей, где посетители увидят шедевры разных мастеров и проследят развитие арт-истории от древнеегипетской живописи до ювелирных произведений 20 века Рене Лалика. Прогулка по парку включает рассказ о национальном памятнике архитектуры 20 века. В музее гости совершат путешествие по странам и стилям, эпохам и континентам, познакомятся с редко выставляемым в Европе искусством ислама, рассмотрят работы Мане, Ренуара и других мастеров, прикоснутся к искусству Японии, Китая, Египта и других стран, а также узнают новые имена португальских живописцев, графиков и скульпторов. Билеты в музей можно приобрести в кассе без очереди. Еда и напитки в кафе или пикник на свежем воздухе оплачиваются отдельно и по желанию. По воскресеньям после 14:00 вход в музей бесплатный для всех

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За завтраком или кофе (по желанию) я расскажу, как Гюльбенкян заработал огромное состояние и почему его называют Мистером 5 %. Вы узнаете, как он собрал частную коллекцию произведений и чем она ценна. Затем прогуляемся по парку, где вы услышите о национальном памятнике архитектуры 20 века.

В музее вы совершите путешествие по странам и стилям, эпохам и континентам:

Познакомитесь с редко выставляемым в Европе искусством ислама

Рассмотрите работы Мане, Ренуара и прочих мастеров

Прикоснётесь к искусству Японии, Китая, Египта и других стран

Узнаете новые имена португальских живописцев, графиков и скульпторов

Организационные детали