Путешествие в мир высокого искусства начинается с бранча на свежем воздухе у воды. Во время завтрака или кофе гид расскажет о жизни и страсти к искусству крупного предпринимателя Галуста Гюльбенкяна,
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За завтраком или кофе (по желанию) я расскажу, как Гюльбенкян заработал огромное состояние и почему его называют Мистером 5 %. Вы узнаете, как он собрал частную коллекцию произведений и чем она ценна. Затем прогуляемся по парку, где вы услышите о национальном памятнике архитектуры 20 века.
В музее вы совершите путешествие по странам и стилям, эпохам и континентам:
- Познакомитесь с редко выставляемым в Европе искусством ислама
- Рассмотрите работы Мане, Ренуара и прочих мастеров
- Прикоснётесь к искусству Японии, Китая, Египта и других стран
- Узнаете новые имена португальских живописцев, графиков и скульпторов
Организационные детали
- Билеты в музей: €10/взрослые, €7,5/посетители от 12 до 30 лет, €9/посетители от 65 лет, €8/держатели Lisboa Card, до 12 лет — бесплатно. Билет можно купить в кассе со мной без очереди.
- Еда и напитки в кафе или пикник на свежем воздухе оплачиваются отдельно и по желанию
- По воскресеньям после 14:00 вход в музей бесплатный для всех
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В саду Jardim Amália Rodrigues
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olia — ваш гид в Лиссабоне
Меня зовут Ольга, я искусствовед из Москвы, училась на кафедре теории и истории искусств в Московском государственном академическом художественном институте им В. И. Сурикова. Музеи и галереи — не толькоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Katerina
29 апр 2024
Мы в Лиссабоне уже несколько дней с ощущением что все посмотрели и больше не очень то есть куда девать время. Искали чтото нестандартное, и увидели незнакомое имя -
. Галуста Гульбенкян
Большое
. Галуста Гульбенкян
Большое
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