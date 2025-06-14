Мои заказы

Прогулка в Калдаш-да-Раинья с гидом-историком

Калдаш-да-Раинья - первый термальный курорт мира, родина королев и керамики. Прогулка с гидом-историком раскроет секреты этого креативного города
Калдаш-да-Раинья - это уникальное место, где история и современность переплетаются в каждом уголке.

Город, известный как первый в мире термальный курорт, предлагает путешественникам окунуться в атмосферу прошлого. Здесь можно посетить Музей
воды, Фруктовую площадь и Парк Карлоса I. Не упустите шанс узнать, как Рафаэль Бордалло Пинейру создал знаменитый бренд керамики. Прогулка с гидом-историком позволит глубже понять историю и культуру этого удивительного города

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Первый в мире термальный курорт
  • 🏛 Уникальные музеи и достопримечательности
  • 🍏 Ежедневный рынок на Фруктовой площади
  • 🎨 Известная португальская керамика
  • 🏞 Прекрасные парки и архитектура
Прогулка в Калдаш-да-Раинья с гидом-историком© Анна
Прогулка в Калдаш-да-Раинья с гидом-историком© Анна
Прогулка в Калдаш-да-Раинья с гидом-историком© Анна
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя20
ноя21
ноя22
ноя27
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Музей воды
  • Фруктовая площадь
  • Парк Карлоса I
  • Термальный госпиталь
  • Артефакты Рафаэля Бордалло Пинейру
  • Музейный центр под открытым небом

Описание экскурсии

  • Музей воды. Поговорим, с чего началась история города
  • Фруктовая площадь — посетим единственный рынок в Португалии, который работает ежедневно
  • Парк Карлоса I и здания Термального госпиталя. Вы услышите историю первого в мире термального курорта
  • Артефакты Рафаэля Бордалло Пинейру. Выясним, как бывший чиновник создал самый известный португальский бренд керамики
  • Музейный центр под открытым небом — вдохновимся культурным наследием Бордалло Пинейру
  • По желанию заглянем в несколько керамических магазинов

Организационные детали

В экскурсию не входит трансфер — вы приезжаете в Калдаш самостоятельно.

Добраться до города можно:
— на автомобиле по трассе А8
— на автобусе перевозчиков FlixBus, Rede express, Rodovairia da Oeste с любого вокзала Лиссабона. Дорога занимает около часа. Стоимость проезда — от €5 до €9 за чел. в одну сторону

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€40
Дети до 12 лет€20
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Лиссабоне
Калдаш-да-Раинья — это любовь с первого взгляда! Я живу здесь с мая 2024 и до сих пор открываю новые места и узнаю новые факты. История самого Калдаша настолько впечатляющая, что
я, историк по образованию, не смогла пройти мимо: первый в мире, первый в Португалии, первый в Европе — эти формулировки встречаются в описании города буквально на каждой странице. В другой части моей жизни я — предприниматель и преподаватель бизнес-дисциплин. Но и эта моя сторона жизни не прошла мимо Калдаша: город бизнес-проект, который сохранил сам себя благодаря грамотному управлению ресурсами и антикризисному планированию. Изучаю это место день за днём и хочу делиться этими историями с другими: экскурсии по Калдашу — это по любви.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Людмила
Людмила
14 июн 2025
Все так восхитительно, трудно выделить- все очень интересно, информативно, но не скучно, так образно, как будто сам стал историческим персонажем и побывал во многих эпохах за несколько часов!
Просто машина времени!
Сам город - португальская жемчужинка, а Анна просто сеньора, которая знает о городе больше, чем местные жители! спасибо огромное за интересный экскурс в прошлое, успехов и удачи! Обязательно вернусь!
Анастасия
Анастасия
19 фев 2025
Я осталась под приятным впечатлением)
Пишу отзыв спустя несколько дней - и как приятно, что много запомнилось, а главное - хочется вернуться в такой прелестный городок!
Меня особенно впечатлили источники - с
них начался город и как здорово, что сегодня можно погулять в городе и понаблюдать много интересных деталей. Керамика, магазины, рынок, памятные места - у меня только позитивное впечатление!
И огромное спасибо гиду, Анне. Было очень комфортно, интересно, хотелось задавать вопросы и прогулка по городу вышла очень органичной. Мне кажется Анна слышит настроение людей и направляет внимание в нужное русло)
Если к вам приезжают гости из других стран - такая экскурсия отлично подойдет, чтобы познакомиться чуть ближе с Португалией!

Аня
Аня
15 фев 2025
Очень понравилась прогулка по городу с Анной. Она встретила нас на автовокзале, а за день до этого предупредила, что нужно взять с собой шарф (это была очень важная рекомендация!).

Мы гуляли
по историческому центру три часа и слушали классные истории про город. Кроме рассказа про сам Калдаш-да-Раинья, Анна рассказывает еще про историю Португалии и объясняет как события в стране повлияли на развитие города и наоборот.

Еще мне понравилось, что Анна очень демократичный гид, у нее пластичная программа, которая ориентированна на запросы гостей. Например, я очень хотела найти керамическую банку для масла и мы нашли ее!

Рекомендую эту прогулку! Отличное путешествие на один день!

