Калдаш-да-Раинья - это уникальное место, где история и современность переплетаются в каждом уголке.
Город, известный как первый в мире термальный курорт, предлагает путешественникам окунуться в атмосферу прошлого. Здесь можно посетить Музей
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Первый в мире термальный курорт
- 🏛 Уникальные музеи и достопримечательности
- 🍏 Ежедневный рынок на Фруктовой площади
- 🎨 Известная португальская керамика
- 🏞 Прекрасные парки и архитектура
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Музей воды
- Фруктовая площадь
- Парк Карлоса I
- Термальный госпиталь
- Артефакты Рафаэля Бордалло Пинейру
- Музейный центр под открытым небом
Описание экскурсии
- Музей воды. Поговорим, с чего началась история города
- Фруктовая площадь — посетим единственный рынок в Португалии, который работает ежедневно
- Парк Карлоса I и здания Термального госпиталя. Вы услышите историю первого в мире термального курорта
- Артефакты Рафаэля Бордалло Пинейру. Выясним, как бывший чиновник создал самый известный португальский бренд керамики
- Музейный центр под открытым небом — вдохновимся культурным наследием Бордалло Пинейру
- По желанию заглянем в несколько керамических магазинов
Организационные детали
В экскурсию не входит трансфер — вы приезжаете в Калдаш самостоятельно.
Добраться до города можно:
— на автомобиле по трассе А8
— на автобусе перевозчиков FlixBus, Rede express, Rodovairia da Oeste с любого вокзала Лиссабона. Дорога занимает около часа. Стоимость проезда — от €5 до €9 за чел. в одну сторону
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Дети до 12 лет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Лиссабоне
Калдаш-да-Раинья — это любовь с первого взгляда! Я живу здесь с мая 2024 и до сих пор открываю новые места и узнаю новые факты. История самого Калдаша настолько впечатляющая, что
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
14 июн 2025
Все так восхитительно, трудно выделить- все очень интересно, информативно, но не скучно, так образно, как будто сам стал историческим персонажем и побывал во многих эпохах за несколько часов!
Просто машина времени!
Сам город - португальская жемчужинка, а Анна просто сеньора, которая знает о городе больше, чем местные жители! спасибо огромное за интересный экскурс в прошлое, успехов и удачи! Обязательно вернусь!
Анастасия
19 фев 2025
Я осталась под приятным впечатлением)
Пишу отзыв спустя несколько дней - и как приятно, что много запомнилось, а главное - хочется вернуться в такой прелестный городок!
Меня особенно впечатлили источники - с
Аня
15 фев 2025
Очень понравилась прогулка по городу с Анной. Она встретила нас на автовокзале, а за день до этого предупредила, что нужно взять с собой шарф (это была очень важная рекомендация!).
Входит в следующие категории Лиссабона
