4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прошлое Португалии — это могущество колониальной империи, роскошь её дворцов и слава морской державы. На этой экскурсии вы представите, какой была страна в былые времена, поразитесь изяществу архитектурного стиля мануэлино и почувствуете, как в вас просыпается дух великих первооткрывателей. Истории королевских будней, легендарные пирожные и два из семи чудес Португалии ждут вас в районе Белень.

Описание экскурсии

Роскошь королевских покоев

Вы посетите дворец Ажуда — воплощение богатства и монаршего величия. Такого впечатляющего собрания изящной мебели, посуды, гобеленов и прочих деталей интерьера нет больше нигде в Португалии. Я расскажу вам про владелицу дворца, последнюю королеву страны, которая была любительницей пышной роскоши. Вы рассмотрите потолочную роспись невероятной красоты, гостиные, спальни и дипломатические залы, и узнаете истории, которые помнят покои Ажуда. А после побалуете себя, заглянув в секретную кондитерскую: там вы попробуете знаменитые беленьские пирожные. И, если захотите, угоститесь ещё и чашкой ароматного кофе или продегустируете несколько видов портвейна.

Два чуда Португалии

А дальше вас ждут шедевры стиля мануэлино. «Морской стиль» считают то модификацией поздней готики, то португальским вариантом Ренессанса, однако неизменно одно: это очень и очень красиво. Вы увидите два из «семи чудес» Португалии. Первым станет монастырь Иеронимитов, откуда португальские эскадры отплывали в Новый Свет. Здесь похоронены король Мануел и ключевая фигура эпохи Великих географических открытий Васко да Гама. У Памятника первооткрывателям вы поймете, какими территориями владела Португалия и как выглядела Португальская колониальная империя. А у подножия Беленьской башни — ещё одного национального чуда — поразитесь тому, насколько изящным и миниатюрным может быть форт, долгие годы защищавший берег реки Тежу.

Организационные детали