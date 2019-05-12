4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Чудеса и роскошь района Белень

Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий

Оксана
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Оксана – ваш гид
Прошлое Португалии — это могущество колониальной империи, роскошь её дворцов и слава морской державы.

На этой экскурсии вы представите, какой была страна в былые времена, поразитесь изяществу архитектурного стиля мануэлино и почувствуете, как в вас просыпается дух великих первооткрывателей.

Истории королевских будней, легендарные пирожные и два из семи чудес Португалии ждут вас в районе Белень.
115 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Королевский Дворец Ажуда
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Чудеса и роскошь района Белень
Чудеса и роскошь района Белень

Что вас ожидает

Роскошь королевских покоев
Вы посетите дворец Ажуда — воплощение богатства и монаршего величия. Такого впечатляющего собрания изящной мебели, посуды, гобеленов и прочих деталей интерьера нет больше нигде в Португалии. Я расскажу вам про владелицу дворца, последнюю королеву страны, которая была любительницей пышной роскоши. Вы рассмотрите потолочную роспись невероятной красоты, гостиные, спальни и дипломатические залы, и узнаете истории, которые помнят покои Ажуда. А после побалуете себя, заглянув в секретную кондитерскую: там вы попробуете знаменитые беленьские пирожные. И, если захотите, угоститесь ещё и чашкой ароматного кофе или продегустируете несколько видов портвейна.

Два чуда Португалии
А дальше вас ждут шедевры стиля мануэлино. «Морской стиль» считают то модификацией поздней готики, то португальским вариантом Ренессанса, однако неизменно одно: это очень и очень красиво. Вы увидите два из «семи чудес» Португалии. Первым станет монастырь Иеронимитов, откуда португальские эскадры отплывали в Новый Свет. Здесь похоронены король Мануел и ключевая фигура эпохи Великих географических открытий Васко да Гама. У Памятника первооткрывателям вы поймете, какими территориями владела Португалия и как выглядела Португальская колониальная империя. А у подножия Беленьской башни — ещё одного национального чуда — поразитесь тому, насколько изящным и миниатюрным может быть форт, долгие годы защищавший берег реки Тежу.

Организационные детали

  • Входной билет во дворец оплачивается дополнительно — 5 евро с человека.
  • Монастырь Иеронимитов не работает по понедельникам. Дворец Ажуда не работает по средам, 1 января, 1 мая, 13 июня и 25 декабря.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в районе Белен, куда вы можете добраться самостоятельно на трамвае или такси.
Чудеса и роскошь района Белень
Чудеса и роскошь района Белень

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Королевский Дворец Ажуда.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Здравствуй, уважаемый путешественник! Проживаю в моей любимой стране с 2000 года. Работа гида — это моя страсть и профессия. И мои экскурсии — это не повторяющиеся стандартные рассказы, а всегда с душой и любовью. Закончила высшую школу туризма, и слоган, которому следую: «Делай, что любишь, и люби, что делаешь». С уважением, Оксана.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 мая 2019
Все было отлично на высоком уровне!!!
14 апреля 2019
Хорошо спланированный маршрут экскурсии. Очень интересный , не перегруженный рассказ Оксаны, оставил хорошее впечатление от экскурсии и гида..
6 мая 2018
Оксана - профессиональный гид, знает много интересного, маршрут очень красивый! Спасибо за экскурсию!
5 мая 2018
Очень содержательная и полезная экскурсия. Оксана- отличный гид, внимательны и нескучный.

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