4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите дворец Ажуда — воплощение богатства и монаршего величия. Такого впечатляющего собрания изящной мебели, посуды, гобеленов и прочих деталей интерьера нет больше нигде в Португалии. Я расскажу вам про владелицу дворца, последнюю королеву страны, которая была любительницей пышной роскоши. Вы рассмотрите потолочную роспись невероятной красоты, гостиные, спальни и дипломатические залы, и узнаете истории, которые помнят покои Ажуда. А после побалуете себя, заглянув в секретную кондитерскую: там вы попробуете знаменитые беленьские пирожные. И, если захотите, угоститесь ещё и чашкой ароматного кофе или продегустируете несколько видов портвейна.
Два чуда Португалии
А дальше вас ждут шедевры стиля мануэлино. «Морской стиль» считают то модификацией поздней готики, то португальским вариантом Ренессанса, однако неизменно одно: это очень и очень красиво. Вы увидите два из «семи чудес» Португалии. Первым станет монастырь Иеронимитов, откуда португальские эскадры отплывали в Новый Свет. Здесь похоронены король Мануел и ключевая фигура эпохи Великих географических открытий Васко да Гама. У Памятника первооткрывателям вы поймете, какими территориями владела Португалия и как выглядела Португальская колониальная империя. А у подножия Беленьской башни — ещё одного национального чуда — поразитесь тому, насколько изящным и миниатюрным может быть форт, долгие годы защищавший берег реки Тежу.
Организационные детали
Входной билет во дворец оплачивается дополнительно — €15 с чел.
Монастырь Иеронимитов не работает по понедельникам. Дворец Ажуда не работает по средам, 1 января, 1 мая, 13 июня и 25 декабря
Экскурсия начинается и заканчивается в районе Белен, куда вы можете добраться самостоятельно на трамвае или такси
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Королевский Дворец Ажуда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 213 туристов
Я проживаю в моей любимой стране с 2000 года. Работа гида — это моя страсть и профессия. И мои экскурсии — это не повторяющиеся стандартные рассказы, а всегда с душой и любовью.
Окончила Высшую школу туризма, и слоган, которому следую: «Делай, что любишь, и люби, что делаешь».
Экскурсии веду я или мой партнёр Игорь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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1
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Кирилл
Добрый день. Потрясающая экскурсия! Классная подача материала, увлекательный экскурс в историю, много интересных деталей… Узнали для себя много нового. Игорю огромное спасибо. P.S Ребята, настоятельно советую к посещению данной экскурсии.
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Рита
Хочу поблагодарить Оксану, за прекрасно проведённое время! 😊 Мне очень понравился тур и общение. 🥰 Такое чувство было, что мы знакомы давно! 😊 Спасибо вам большое Оксана! Всех вам благ и процветания! 😊🌷🌷🌷
+2
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С
Сергей
Очень понравилась экскурсия, Отличный маршрут, прекрасная подача очень интересной информации. Спасибо
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Nataliia
Прекрасно подан материал, логично продуман маршрут. Огромное отдельное спасибо Оксане за оперативность (заказала экскурсию за 12часов до встречи).
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с
сергей
Хорошо спланированный маршрут экскурсии. Очень интересный, не перегруженный рассказ Оксаны, оставил хорошее впечатление от экскурсии и гида. .
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С
Светлана
Оксана - профессиональный гид, знает много интересного, маршрут очень красивый! Спасибо за экскурсию!
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