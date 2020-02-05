4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Селение на краешке скалы

Мы отправимся в колоритную рыбацкую деревеньку Азеньяш-ду-Мар (Azenhas Do Mar). Расположена она на крутом утёсе: черепичные крыши каскадом спускаются к берегу. Среди скал здесь образован небольшой бассейн, который наполняется водой во время прилива. Вы насладитесь мощью волн и португальской «тишиной»: когда единственное, что можно услышать — это бушующий океан. А если проголодаетесь, отдохнёте в рыбном ресторане Piscinas под скальной стеной.

Только небо и океан

Следующая наша остановка — мыс Рока, самая западная точка материка Евразия. Эмоции от осознания этого факта переполняют, ощущение свободы, простора, бесконечного неба и моря захлестнут вас. Здесь часто бывает многолюдно, и чтобы сполна насладиться океаном, мы совершим небольшую прогулку вдоль побережья Атлантики.

Не спеша и с интересом

На экскурсиях я стараюсь подстроиться под темп туристов, поэтому вы сможете без спешки и суеты насладиться португальскими красотами. Не загружая датами и не уходя в дебри истории, я расскажу о Португалии и менталитете её жителей, поделюсь любопытными фактами и сюжетами.