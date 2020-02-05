4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. К мысу Рока и рыбацкой деревеньке

Прогуляться по аутентичному селению у океана и насладиться бесконечным простором на краю земли

Елена
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Елена – ваш гид
Португалия — страна у кромки океана.

Предлагаю вам посетить мыс Рока и постоять на самой западной точке континента.

Вы побываете в деревне рыбаков Азеньяш-ду-Мар, чьи домики ютятся у обрыва, услышите о менталитете португальцев и побродите по живописному берегу Атлантики.
75 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Rossio
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У этой экскурсии4 отзыва
5
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке

Что вас ожидает

Селение на краешке скалы
Мы отправимся в колоритную рыбацкую деревеньку Азеньяш-ду-Мар (Azenhas Do Mar). Расположена она на крутом утёсе: черепичные крыши каскадом спускаются к берегу. Среди скал здесь образован небольшой бассейн, который наполняется водой во время прилива. Вы насладитесь мощью волн и португальской «тишиной»: когда единственное, что можно услышать — это бушующий океан. А если проголодаетесь, отдохнёте в рыбном ресторане Piscinas под скальной стеной.

Только небо и океан
Следующая наша остановка — мыс Рока, самая западная точка материка Евразия. Эмоции от осознания этого факта переполняют, ощущение свободы, простора, бесконечного неба и моря захлестнут вас. Здесь часто бывает многолюдно, и чтобы сполна насладиться океаном, мы совершим небольшую прогулку вдоль побережья Атлантики.

Не спеша и с интересом
На экскурсиях я стараюсь подстроиться под темп туристов, поэтому вы сможете без спешки и суеты насладиться португальскими красотами. Не загружая датами и не уходя в дебри истории, я расскажу о Португалии и менталитете её жителей, поделюсь любопытными фактами и сюжетами.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии.
  • Отдельно по желанию оплачивается обед и личные расходы.
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Rossio.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Добрый день! Меня зовут Елена. Родилась в СССР, мечтала переехать в Португалию и жить на Атлантическом океане — и осуществила свою мечту... Я безумно люблю эту страну, ее культуру и живописные места, в том числе Лиссабон, где живу с 2011 года. С того времени профессионально занимаюсь туризмом и всю жизнь провожу в разъездах. Объездила всю Евразию, поэтому понимаю, что такое путешествие и как путешественник, и как гид. Провожу экскурсии в дружеском формате и с радостью отвечаю на вопросы!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 февраля 2020
Прекрасная колоритная экскурсия в исполнении великолепного гида. Елена любит и знает Португалию, профессионально водит автомобиль, а к туристам относится как к своим личным гостям. Браво!
Наша оценка: 5+
Наталия и Александр.
13 января 2020
Я оплатил и организовал экскурсию для моих родителей. Им очень понравилась и сама экскурсию, и то как Елена ее проводила! Было комфортно, они много посмотрели, осталось много положительных эмоций и фотографий :)
3 ноября 2019
Елене ,огромное спасибо за экскурсию,несмотря на дождливую погоду,все прошло на отлично.Очень интересный человек,хороший водитель,замечательный экскурсовод.Моя мечта сбылась!Увидеть и окунуться в волны океана в свой день рождения -эмоции зашкаливают! Елена знаток своего дела,с такой любовью рассказывала о своей стране,было очень познавательно.Спасибо за чудесный обед на берегу океана,незабываемые впечатления!Елена ,спасибо Вам большое за этот чудесный день!
13 октября 2019
Мой День Рождения "На краю света".
Моя любовь к Атлантике стала еще сильнее. В прошлом году я видела суровый Атлантический океан со стороны Исландии. Прекрасен, суров, холоден, и загадочен - "синеглазый" Викинг.
В этом году мне посчастливилось понять его другую сторону. И даже помочить ножки. Бегая от волн как ребенок.
Я очень благодарна Елене, за потрясающий праздник, атмосферу, и то как нежно и чутко она говорит о Португалии.
Я увидела не только Лиссабон, я увидела многогранную Португалию. Но вишенкой на торте моего Дня Рождения, стала потрясающая, эмоциональная ("Вау", "Ух ты", "Боже какая красота", "Обалдеть", "Потрясающе") поездка к Мысу Рока и рыбацкой деревеньке.
Прекрасные пейзажи, чистота, оболденная кухня. Елена, спасибо вам за самый вкусный: паштел де ната, кофе, и да - нереальной вкусноты осьминог.
Но самое главное - за те прекрасные места которые вы мне показали, без толп туристов, без спешки и суеты. Спасибо за атмосферу которая была, за внимание, за чудесные фотографии которы вы сделали. Как же важен человек, который тебя фотографирует. Кажется, мне теперь очень нравится фотографироваться. )
Я искренне рекомендую этот тур всем - кто любит жизнь, красоту океана, хочет увидеть прекрасную не столичную и не туристическую Португалию, кому нужна перезагрузка . И конечно влюбленным - это очень романтическое путешествие, обязательно езжайте в этот тур с любимым человеком. Поскольку в следующий раз я так и сделаю.
Леночка, спасибо вам за мой праздник. )))))

Елена проводит ещё 3 экскурсии

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