Экскурсии Лиссабона об истории и архитектуре

Найдено 28 экскурсий в категории «История и архитектура» в Лиссабоне на русском языке, цены от €27, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории старого Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
111 отзывов
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43 за человека
Тайны королевского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
50 за человека
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
28 отзывов
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
Расписание: во вторник в 09:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
88 за человека
Белен и эпоха мореплавателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Мифы и легенды Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Мифы и легенды Лиссабона: прогулка по Байше и Алфаме
На дружеской прогулке по Байше и Алфаме вы узнаете о португальских королях, средневековых потрясениях и местных чудесах. Вкусите жинжу и традиционные сладости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Тайны португальского Вифлеема: Белен
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Тайны португальского Вифлеема: Белен
Побывать в местах, где создавалась история, и познакомиться с мореплавателями в мини-группе
Начало: У башни Белен
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 11:00
45 за человека
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Лиссабон за день: путешествие по золотому треугольнику исторического центра
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
180153 за всё до 6 чел.
Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Экскурсия в Эвору и Кромлех Алмедреш: в глубь веков из Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу древнего мира и средневековья, посетив уникальные памятники Эворы и Кромлеха
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 4 чел.
Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
Знаменитые азулежу, старинные трамваи, проникновенное фаду и невероятный микс культур
Завтра в 10:30
15 июня в 10:30
27 за человека
Чудеса и роскошь района Белень
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Чудеса и роскошь района Белень
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Начало: Королевский Дворец Ажуда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
150 за всё до 3 чел.
Моурария - побывать на родине фаду
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Моурария - побывать на родине фаду
Узкие улочки, уютные площади, тупики, лестницы, плитка и современное искусство
Начало: В историческом центре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Белень - пристань первооткрывателей
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
16 отзывов
Историческая экскурсия по Белену: от монастыря до пирожных
Откройте для себя Белень - сердце морских открытий Лиссабона, вкусите знаменитые пирожные и ощутите дух эпохи
Начало: Возле монастыря Жеронимуш
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00, в среду в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
41 за человека
Белен: время открытий
🚌 На автобусе
Мини-группа
3.5 часа
8 отзывов
Экскурсия в Белен: мореплаватели, монастыри и мосты Лиссабона
Откройте для себя сокровища Белена: от Беленской башни до монастыря Жеронимуш и знаменитых паштейш
Начало: Центр Лиссабона
Расписание: в среду и субботу в 09:30
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
39 за человека
По следам тамплиеров
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
По следам тамплиеров
Монастыри и крепости знаменитого ордена и история страны рыцарства
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Семь чудес Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Семь чудес Лиссабона
Проехать по главным объектам города и узнать их удивительную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Неизведанная Синтра
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Экскурсия в Синтру: дворец Монтсеррат и Конвент капуцинов
Погрузитесь в атмосферу тайны и красоты, посетив уникальные уголки Синтры, полные истории и спокойствия
Начало: Кафе Хард Рок, г. Лиссабон
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
280 за всё до 4 чел.
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa-Chaido
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 48 за всё до 10 чел.
Белень: два расцвета Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Белень: два расцвета Лиссабона
От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
98 за всё до 8 чел.
Дух районов старого Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Дух районов старого Лиссабона: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от средневековых стен замка до богемного Байру-Алту и душевной Алфамы. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
95 за всё до 3 чел.
Прогулка по средневековой Алфаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по средневековой Алфаме
Прочувствовать португальский колорит на экскурсии по старейшему району Лиссабона
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
120 за всё до 10 чел.
Томар: секреты ордена тамплиеров
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Томар: секреты ордена тамплиеров
Погрузиться в историю ордена со специалистом по средневековой символике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000 за всё до 8 чел.
Из Лиссабона - в древнюю таинственную Эвору
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Лиссабона в Эвору: тайны древних культов и средневековья
Загадочная Эвора ждет вас: от костницы монахов до древних мегалитов, каждый шаг расскажет уникальную историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
800 за всё до 8 чел.
По следам Великого Лиссабонского землетрясения
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
По следам Великого землетрясения Лиссабона: путешествие в прошлое
Откройте для себя тайны Лиссабона XVIII века и его возрождение после катастрофы, изменившей мир
Начало: На Praça do Comércio
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
37 за человека
Белен - другой Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Белен - другой Лиссабон
Погулять по старинному району мореплавателей и полюбоваться архитектурой в стиле «мануэлино»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Лиссабон: шкатулка с драгоценностями
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: эксклюзивное путешествие по винтажным районам и богемным кафе
Погрузитесь в мир португальских драгоценностей: от вкуснейшего шоколада до любимого мыла английской королевы. Вас ждут удивительные открытия
Начало: На площади Россиу
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Из Лиссабона - в волшебную Синтру
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Лиссабона - в волшебную Синтру
Оценить красоту и уникальность дворца Пена и имения Регалейра
Начало: У Hard Rock Cafe
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
300 за всё до 4 чел.
Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
Вдохновиться атмосферой города, посетить мистические дворцы и погрузиться в средневековую эзотерику
Начало: На вокзале Росиу
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7063 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру «Лиссабон с детьми»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру «Лиссабон с детьми»
Прогулка, на которой будет познавательно взрослым и интересно детям
Начало: В парке Эдуарда VII
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
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    совсем не детское, но сама механика поиска им была интересна. В одном из заданий была неточность и в тексте описания заданий встречаются грамматические ошибки за это снизила бал.

    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря наБыли впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на
  • З
    Зоя
    28 мая 2024
    Тайны королевского Лиссабона
    Абсолютно прекраснейший гид 😍😍 Валерия! Мы остались в восторге 🫶 и в следующий приезд в Лиссабон пойдем на все ее экскурсии! Безумно интересная экскурсия и харизматичная и позитивная Лера. Спасибо большое! супер довольны!
  • И
    Инна
    20 мая 2024
    Белень - пристань первооткрывателей
    Замечательный гид и экскурсия, очень грамотно выстроенный рассказ, точно по заявленной теме, но при этом к концу как-то незаметно начинаешь
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    и в королях, и в общей истории Португалии ориентироваться. Получила огромное удовольствие от хорошего языка рассказчика, интересных историй и общения в целом. Очень рекомендую как приехавшим в первый раз, так и путешественникам, желающим освежить в памяти знакомое и узнать что-то новое: если хотите познавательно погулять по самым красивым и интересным местам города, берите любой тур у Елены - не пожалеете))

  • Д
    Дана
    19 мая 2024
    Тайны королевского Лиссабона
    Валерия замечательный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, маршрут был построен грамотно, материал подан вкусно и сочно! Рекомендую!!!
  • В
    Виталий
    17 мая 2024
    Белень - пристань первооткрывателей
    Елена - экскурсовод, происводящий впечатление действительно глубоко знающего историю во всех деталях. Но общее впечатление от экскурсии всё таки было не однозначным.
  • I
    Irene
    11 мая 2024
    Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
    Все прошло отлично! Хорошая организация и профессиональный экскурсовод Наталья. Всем рекомендуем!
  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    Тайны королевского Лиссабона
    Валерия прекрасный гид с профессиональной честью! Артистична и интерактивна! Нам очень понравилась!
  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Спасибо, было очень интересно. Сам квест продуман и много интересных заданий. Интересный маршрут, улочки, переулочки, дома, парки, фонтаны.
  • K
    Kats
    1 мая 2024
    Истории старого Лиссабона
    Замечательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Спасибо, Елена!
  • О
    Олег
    17 апреля 2024
    Истории старого Лиссабона
    Отличная экскурсия в историю Португалии и Лиссабона, прекрасно структурированный и интересный материал, приятная прогулка по старому городу! Особенно понравилось заглядывать
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    в старинные здания, про которые никогда бы не узнали без опытного гида:) Стоит учитывать, наверное, что мероприятие с очевидным и выраженным уклоном в историю, а не про тот же быт современных португальцев и эмигрантов - мы рассчитывали на это, и получили что хотели (и даже больше), однако стоит иметь это в виду!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «История и архитектура»

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  4. Белен и эпоха мореплавателей
  5. Мифы и легенды Лиссабона
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "История и архитектура" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 27 до 1 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 28 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 235 ⭐ отзывов, цены от €27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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