🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 111 отзывов Истории старого Лиссабона: живая картина веков Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Dom Pedro IV Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00 € 43 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас Начало: На площади Коммерции € 50 за человека

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 28 отзывов Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны Начало: на площади Restouradores Расписание: во вторник в 09:00 € 88 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 4 отзыва Мифы и легенды Лиссабона: прогулка по Байше и Алфаме На дружеской прогулке по Байше и Алфаме вы узнаете о португальских королях, средневековых потрясениях и местных чудесах. Вкусите жинжу и традиционные сладости € 120 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 1 отзыв Тайны португальского Вифлеема: Белен Побывать в местах, где создавалась история, и познакомиться с мореплавателями в мини-группе Начало: У башни Белен Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00 € 45 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Лиссабон за день: путешествие по золотому треугольнику исторического центра Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце Начало: На площади Россиу 180 € 153 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Экскурсия в Эвору и Кромлех Алмедреш: в глубь веков из Лиссабона Погрузитесь в атмосферу древнего мира и средневековья, посетив уникальные памятники Эворы и Кромлеха € 450 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме Знаменитые азулежу, старинные трамваи, проникновенное фаду и невероятный микс культур € 27 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Чудеса и роскошь района Белень Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий Начало: Королевский Дворец Ажуда € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Моурария - побывать на родине фаду Узкие улочки, уютные площади, тупики, лестницы, плитка и современное искусство Начало: В историческом центре € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 16 отзывов Историческая экскурсия по Белену: от монастыря до пирожных Откройте для себя Белень - сердце морских открытий Лиссабона, вкусите знаменитые пирожные и ощутите дух эпохи Начало: Возле монастыря Жеронимуш Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00, в среду в 10:00 и 15:00 € 41 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 3.5 часа 8 отзывов Экскурсия в Белен: мореплаватели, монастыри и мосты Лиссабона Откройте для себя сокровища Белена: от Беленской башни до монастыря Жеронимуш и знаменитых паштейш Начало: Центр Лиссабона Расписание: в среду и субботу в 09:30 € 39 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва По следам тамплиеров Монастыри и крепости знаменитого ордена и история страны рыцарства € 340 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Семь чудес Лиссабона Проехать по главным объектам города и узнать их удивительную историю € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Экскурсия в Синтру: дворец Монтсеррат и Конвент капуцинов Погрузитесь в атмосферу тайны и красоты, посетив уникальные уголки Синтры, полные истории и спокойствия Начало: Кафе Хард Рок, г. Лиссабон € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 3 отзыва Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона Начало: У станции метро Baixa-Chaido от € 48 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Белень: два расцвета Лиссабона От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет € 98 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Дух районов старого Лиссабона: история, культура и жизнь города Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от средневековых стен замка до богемного Байру-Алту и душевной Алфамы. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны € 95 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Прогулка по средневековой Алфаме Прочувствовать португальский колорит на экскурсии по старейшему району Лиссабона € 120 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Томар: секреты ордена тамплиеров Погрузиться в историю ордена со специалистом по средневековой символике € 1 000 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Из Лиссабона в Эвору: тайны древних культов и средневековья Загадочная Эвора ждет вас: от костницы монахов до древних мегалитов, каждый шаг расскажет уникальную историю € 800 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа По следам Великого землетрясения Лиссабона: путешествие в прошлое Откройте для себя тайны Лиссабона XVIII века и его возрождение после катастрофы, изменившей мир Начало: На Praça do Comércio Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00 € 37 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Белен - другой Лиссабон Погулять по старинному району мореплавателей и полюбоваться архитектурой в стиле «мануэлино» € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Лиссабон: эксклюзивное путешествие по винтажным районам и богемным кафе Погрузитесь в мир португальских драгоценностей: от вкуснейшего шоколада до любимого мыла английской королевы. Вас ждут удивительные открытия Начало: На площади Россиу € 130 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Из Лиссабона - в волшебную Синтру Оценить красоту и уникальность дворца Пена и имения Регалейра Начало: У Hard Rock Cafe € 300 за всё до 4 чел.

10% скидка Индивидуальная 4 часа Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты Вдохновиться атмосферой города, посетить мистические дворцы и погрузиться в средневековую эзотерику Начало: На вокзале Росиу от 70 € 63 за всё до 6 чел.