1 чел.
По популярности
Мини-группа
4.5 часа
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€43 за человека
Индивидуальная
3 часа
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€50 за человека
Мини-группа
10 часов
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
Расписание: во вторник в 09:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€88 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мифы и легенды Лиссабона: прогулка по Байше и Алфаме
На дружеской прогулке по Байше и Алфаме вы узнаете о португальских королях, средневековых потрясениях и местных чудесах. Вкусите жинжу и традиционные сладости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Тайны португальского Вифлеема: Белен
Побывать в местах, где создавалась история, и познакомиться с мореплавателями в мини-группе
Начало: У башни Белен
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 11:00
€45 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Лиссабон за день: путешествие по золотому треугольнику исторического центра
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
180€153 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Эвору и Кромлех Алмедреш: в глубь веков из Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу древнего мира и средневековья, посетив уникальные памятники Эворы и Кромлеха
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
Знаменитые азулежу, старинные трамваи, проникновенное фаду и невероятный микс культур
Завтра в 10:30
15 июня в 10:30
€27 за человека
Индивидуальная
3 часа
Чудеса и роскошь района Белень
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Начало: Королевский Дворец Ажуда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Моурария - побывать на родине фаду
Узкие улочки, уютные площади, тупики, лестницы, плитка и современное искусство
Начало: В историческом центре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Историческая экскурсия по Белену: от монастыря до пирожных
Откройте для себя Белень - сердце морских открытий Лиссабона, вкусите знаменитые пирожные и ощутите дух эпохи
Начало: Возле монастыря Жеронимуш
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00, в среду в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€41 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Экскурсия в Белен: мореплаватели, монастыри и мосты Лиссабона
Откройте для себя сокровища Белена: от Беленской башни до монастыря Жеронимуш и знаменитых паштейш
Начало: Центр Лиссабона
Расписание: в среду и субботу в 09:30
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€39 за человека
Индивидуальная
6 часов
По следам тамплиеров
Монастыри и крепости знаменитого ордена и история страны рыцарства
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Семь чудес Лиссабона
Проехать по главным объектам города и узнать их удивительную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Синтру: дворец Монтсеррат и Конвент капуцинов
Погрузитесь в атмосферу тайны и красоты, посетив уникальные уголки Синтры, полные истории и спокойствия
Начало: Кафе Хард Рок, г. Лиссабон
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€280 за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa-Chaido
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €48 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белень: два расцвета Лиссабона
От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€98 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дух районов старого Лиссабона: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от средневековых стен замка до богемного Байру-Алту и душевной Алфамы. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по средневековой Алфаме
Прочувствовать португальский колорит на экскурсии по старейшему району Лиссабона
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Томар: секреты ордена тамплиеров
Погрузиться в историю ордена со специалистом по средневековой символике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1 000 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Лиссабона в Эвору: тайны древних культов и средневековья
Загадочная Эвора ждет вас: от костницы монахов до древних мегалитов, каждый шаг расскажет уникальную историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€800 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
По следам Великого землетрясения Лиссабона: путешествие в прошлое
Откройте для себя тайны Лиссабона XVIII века и его возрождение после катастрофы, изменившей мир
Начало: На Praça do Comércio
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€37 за человека
Индивидуальная
3 часа
Белен - другой Лиссабон
Погулять по старинному району мореплавателей и полюбоваться архитектурой в стиле «мануэлино»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: эксклюзивное путешествие по винтажным районам и богемным кафе
Погрузитесь в мир португальских драгоценностей: от вкуснейшего шоколада до любимого мыла английской королевы. Вас ждут удивительные открытия
Начало: На площади Россиу
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Лиссабона - в волшебную Синтру
Оценить красоту и уникальность дворца Пена и имения Регалейра
Начало: У Hard Rock Cafe
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
Вдохновиться атмосферой города, посетить мистические дворцы и погрузиться в средневековую эзотерику
Начало: На вокзале Росиу
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 70€63 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру «Лиссабон с детьми»
Прогулка, на которой будет познавательно взрослым и интересно детям
Начало: В парке Эдуарда VII
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика1 июня 2024Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
- ЗЗоя28 мая 2024Абсолютно прекраснейший гид 😍😍 Валерия! Мы остались в восторге 🫶 и в следующий приезд в Лиссабон пойдем на все ее экскурсии! Безумно интересная экскурсия и харизматичная и позитивная Лера. Спасибо большое! супер довольны!
- ИИнна20 мая 2024Замечательный гид и экскурсия, очень грамотно выстроенный рассказ, точно по заявленной теме, но при этом к концу как-то незаметно начинаешь
- ДДана19 мая 2024Валерия замечательный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, маршрут был построен грамотно, материал подан вкусно и сочно! Рекомендую!!!
- ВВиталий17 мая 2024Елена - экскурсовод, происводящий впечатление действительно глубоко знающего историю во всех деталях. Но общее впечатление от экскурсии всё таки было не однозначным.
- IIrene11 мая 2024Все прошло отлично! Хорошая организация и профессиональный экскурсовод Наталья. Всем рекомендуем!
- ВВадим10 мая 2024Валерия прекрасный гид с профессиональной честью! Артистична и интерактивна! Нам очень понравилась!
- ААлександр4 мая 2024Спасибо, было очень интересно. Сам квест продуман и много интересных заданий. Интересный маршрут, улочки, переулочки, дома, парки, фонтаны.
- KKats1 мая 2024Замечательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Спасибо, Елена!
- ООлег17 апреля 2024Отличная экскурсия в историю Португалии и Лиссабона, прекрасно структурированный и интересный материал, приятная прогулка по старому городу! Особенно понравилось заглядывать
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "История и архитектура" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 27 до 1 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 28 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 235 ⭐ отзывов, цены от €27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август