Окунуться в атмосферу прошлых веков с помощью аутентичных бумажных карт и старинных артефактов
Предлагаем вам перенестись во времена выдающегося и противоречивого персонажа, влиятельного политика эпохи Просвещения — маркиза де Помбала. Сюжет квеста базируется на реальных событиях. Загадки и головоломки тесно переплетены с историей и традициями Португалии. Вы пройдёте по старым улочкам города, посетите знаменитые места и откроете тайные уголки.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В чём суть?
Мы взяли за основу сюжета жизнь выдающегося португальского реформатора — маркиза де Помбала. Переплели реальную историю и художественный вымысел. Тщательно проработали задания, а игровые материалы сделали максимально приближенными к историческим артефактам. Среди них:
- криптекс — ручной сейф с буквенно-числовым набором, который вам нужно будет открыть в финале игры,
- карта города с историческими фактами из жизни маркиза,
- задания, различающиеся по уровню сложности,
- дополнительные предметы, которые нужно использовать для решения загадок.
Как всё будет проходить?
Локации игры расположены примерно в 5 минутах ходьбы друг от друга. Сам путь от начальной точки до конечной можно преодолеть за 40 минут. Остальное время квеста дано для подготовки и обдумывания решений. В определённых точках маршрута вы будете разгадывать загадки и открывать символы. В финале сложите их в последовательность, чтобы открыть криптекс, внутри которого будет сюрприз.
Пара оргмоментов
- В самом начале я расскажу легенду и введу вас в игру. На протяжении квеста буду сопровождать, не вмешиваясь. В крайнем случае, если вы зашли в тупик, могу дать подсказку. Квест требует внимательности и сосредоточенности. Лёгким его не назовёшь, но в этом-то и весь интерес.
- Будет два комплекта карт на тот случай, если вы решите разделиться на команды. Можно пригласить друзей и устроить соревнование на скорость: кто первым раскроет криптекс.
Организационные детали
По запросу можем провести квест на английском языке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро Baixa-Chaido
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Лиссабоне
Мы - опытная команда гидов, которая объединилась с целью создавать уникальные нестандартные экскурсии. Вместе с нами вы сможете погрузиться в историю настолько глубоко, что почувствуете себя не просто зрителем, а активным участником великих событий прошлого.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиссабона
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Летние
Монастырь Кармелитов
Святые места
Популярные места
Уникальный опыт
Похожие туры из Лиссабона
Мини-группа
3 часа
Тайны Лиссабона
Разнообразить впечатления о городе необычными фактами и скрытыми деталями его колоритной жизни
Rua Calhariz Bica
30 окт
31 окт
1 ноя
2 ноя
€46 за человека
Индивидуальная
4 часа
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Все, что нужно узнать, увидеть, попробовать и прочувствовать, чтобы влюбиться в город на семи холмах
под Триумфальной аркой
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
€92 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
В мини-группе узнать, что происходило в резиденции португальских королей и при чём тут коктейль
возле дворца Келуш
1 ноя
2 ноя
3 ноя
8 ноя
€50 за человека