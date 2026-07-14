Представьте, что вы перенеслись в эпоху Просвещения, и ваша задача - раскрыть тайну криптекса маркиза де Помбала.Этот квест не только проверит вашу смекалку и внимательность, но и позволит узнать много

нового о Лиссабоне. Вам предстоит пройти по историческим улицам, разгадывая загадки и используя подсказки, которые тесно связаны с жизнью и деятельностью маркиза. В конце вас ждет увлекательный сюрприз. Это уникальная возможность увидеть город под совершенно другим углом и провести время с пользой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в квесте - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода в Лиссабоне наиболее комфортная для прогулок, а город оживает от наплыва туристов, что добавляет атмосферности. В апреле, мае и октябре также можно насладиться квестом, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы, хотя и возможно участие, следует учитывать повышенную влажность и вероятность осадков, что может повлиять на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.