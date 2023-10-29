Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»

Окунуться в атмосферу прошлых веков с помощью аутентичных бумажных карт и старинных артефактов

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Предлагаем вам перенестись во времена выдающегося и противоречивого персонажа, влиятельного политика эпохи Просвещения — маркиза де Помбала. Сюжет квеста базируется на реальных событиях. Загадки и головоломки тесно переплетены с историей и традициями Португалии. Вы пройдёте по старым улочкам города, посетите знаменитые места и откроете тайные уголки.
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В чём суть?

Мы взяли за основу сюжета жизнь выдающегося португальского реформатора — маркиза де Помбала. Переплели реальную историю и художественный вымысел. Тщательно проработали задания, а игровые материалы сделали максимально приближенными к историческим артефактам. Среди них:

  • криптекс — ручной сейф с буквенно-числовым набором, который вам нужно будет открыть в финале игры,
  • карта города с историческими фактами из жизни маркиза,
  • задания, различающиеся по уровню сложности,
  • дополнительные предметы, которые нужно использовать для решения загадок.

Как всё будет проходить?

Локации игры расположены примерно в 5 минутах ходьбы друг от друга. Сам путь от начальной точки до конечной можно преодолеть за 40 минут. Остальное время квеста дано для подготовки и обдумывания решений. В определённых точках маршрута вы будете разгадывать загадки и открывать символы. В финале сложите их в последовательность, чтобы открыть криптекс, внутри которого будет сюрприз.

Пара оргмоментов

  • В самом начале я расскажу легенду и введу вас в игру. На протяжении квеста буду сопровождать, не вмешиваясь. В крайнем случае, если вы зашли в тупик, могу дать подсказку. Квест требует внимательности и сосредоточенности. Лёгким его не назовёшь, но в этом-то и весь интерес.
  • Будет два комплекта карт на тот случай, если вы решите разделиться на команды. Можно пригласить друзей и устроить соревнование на скорость: кто первым раскроет криптекс.

Организационные детали

По запросу можем провести квест на английском языке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро Baixa-Chaido
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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