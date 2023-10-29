Предлагаем вам перенестись во времена выдающегося и противоречивого персонажа, влиятельного политика эпохи Просвещения — маркиза де Помбала. Сюжет квеста базируется на реальных событиях. Загадки и головоломки тесно переплетены с историей и традициями Португалии. Вы пройдёте по старым улочкам города, посетите знаменитые места и откроете тайные уголки.

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Описание

Что вас ожидает

В чём суть?

Мы взяли за основу сюжета жизнь выдающегося португальского реформатора — маркиза де Помбала. Переплели реальную историю и художественный вымысел. Тщательно проработали задания, а игровые материалы сделали максимально приближенными к историческим артефактам. Среди них:

криптекс — ручной сейф с буквенно-числовым набором, который вам нужно будет открыть в финале игры,

— ручной сейф с буквенно-числовым набором, который вам нужно будет открыть в финале игры, карта города с историческими фактами из жизни маркиза,

с историческими фактами из жизни маркиза, задания , различающиеся по уровню сложности,

, различающиеся по уровню сложности, дополнительные предметы, которые нужно использовать для решения загадок.

Как всё будет проходить?

Локации игры расположены примерно в 5 минутах ходьбы друг от друга. Сам путь от начальной точки до конечной можно преодолеть за 40 минут. Остальное время квеста дано для подготовки и обдумывания решений. В определённых точках маршрута вы будете разгадывать загадки и открывать символы. В финале сложите их в последовательность, чтобы открыть криптекс, внутри которого будет сюрприз.

Пара оргмоментов

В самом начале я расскажу легенду и введу вас в игру. На протяжении квеста буду сопровождать, не вмешиваясь. В крайнем случае, если вы зашли в тупик, могу дать подсказку. Квест требует внимательности и сосредоточенности. Лёгким его не назовёшь, но в этом-то и весь интерес.

Будет два комплекта карт на тот случай, если вы решите разделиться на команды. Можно пригласить друзей и устроить соревнование на скорость: кто первым раскроет криптекс.

Организационные детали

По запросу можем провести квест на английском языке.