Представьте, что вы перенеслись в эпоху Просвещения, и ваша задача - раскрыть тайну криптекса маркиза де Помбала.
Этот квест не только проверит вашу смекалку и внимательность, но и позволит узнать много
Этот квест не только проверит вашу смекалку и внимательность, но и позволит узнать много
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательный сюжет
- 🗺 Исторические факты
- 🧩 Интересные задания
- 🔐 Загадочный криптекс
- 🎁 Сюрприз в финале
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в квесте - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода в Лиссабоне наиболее комфортная для прогулок, а город оживает от наплыва туристов, что добавляет атмосферности. В апреле, мае и октябре также можно насладиться квестом, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы, хотя и возможно участие, следует учитывать повышенную влажность и вероятность осадков, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Лиссабон
Описание квеста
В чём суть?
Мы взяли за основу сюжета жизнь выдающегося португальского реформатора — маркиза де Помбала. Переплели реальную историю и художественный вымысел. Тщательно проработали задания, а игровые материалы сделали максимально приближенными к историческим артефактам. Среди них:
- криптекс — ручной сейф с буквенно-числовым набором, который вам нужно будет открыть в финале игры,
- карта города с историческими фактами из жизни маркиза,
- задания, различающиеся по уровню сложности,
- дополнительные предметы, которые нужно использовать для решения загадок.
Как всё будет проходить?
Локации игры расположены примерно в 5 минутах ходьбы друг от друга. Сам путь от начальной точки до конечной можно преодолеть за 40 минут. Остальное время квеста дано для подготовки и обдумывания решений. В определённых точках маршрута вы будете разгадывать загадки и открывать символы. В финале сложите их в последовательность, чтобы открыть криптекс, внутри которого будет сюрприз.
Пара оргмоментов
- В самом начале я расскажу легенду и введу вас в игру. На протяжении квеста буду сопровождать, не вмешиваясь. В крайнем случае, если вы зашли в тупик, могу дать подсказку. Квест требует внимательности и сосредоточенности. Лёгким его не назовёшь, но в этом-то и весь интерес.
- Будет четыре комплекта карт на тот случай, если вы решите разделиться на команды. Можно пригласить друзей и устроить соревнование на скорость: кто первым раскроет криптекс.
Организационные детали
По запросу можем провести квест на английском и португальском языках.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
|Дети до 10 лет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Baixa Chiado
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 58 туристов
Мы - опытная команда гидов, которая объединилась с целью создавать уникальные нестандартные экскурсии. Вместе с нами вы сможете погрузиться в историю настолько глубоко, что почувствуете себя не просто зрителем, а активным участником великих событий прошлого.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
супер, очень понравилось!
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Это было супер приключение! Нестандартный квест и взгляд на город. После него, попадая в привычное туристическое место, мы переглядывались друг с другом и говорили: «Помнишь, то самое место с шифром
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О
Интересный исторический квест для взрослых и подростков. Для детей довольно сложно, но можно, если они увлечены историей и любят решать задачи и загадки. Квест составлен очень профессионально, креативно. Очень содержательный, богатый на информацию. Скорее познавательный, чем развлекательный. Большое спасибо Алексею за проделанную работу по подготовке и проведению экскурсии.
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Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста совсем не детское, но сама механика поиска им была интересна. В одном из заданий была неточность и в тексте описания заданий встречаются грамматические ошибки за это снизила бал.
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Нашей семье очень понравился квест. Наши дети 13 и 11 лет обычно скучают во время экскурсий, но в этот раз они активно включились в разгадывание загадок. Для взрослых тоже было
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П
Проходили данный квест семьей, участникам было от 16 до 79 лет. Всем понравилось и было весело. Идет 2,5 часа, но некоторые проходят быстрее. Оказалось, что заранее готовиться и изучать историю
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Входит в следующие категории Лиссабона
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