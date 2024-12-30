Погружение в мир масонов и тамплиеров, прогулка по загадочному парку и посещение Перевёрнутой башни подарят незабываемые впечатления.
После экскурсии по усадьбе вы сможете насладиться атмосферой исторического центра Синтры и попробовать местные сладости. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и загадками прошлого
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальные исторические тайны
- 🏰 Посещение мистической усадьбы
- 🌳 Прогулка по живописному парку
- 🗝️ Погружение в мир масонов
- 🍰 Дегустация местных сладостей
Что можно увидеть
- Кинта да Регалейра
- Перевёрнутая башня
- Национальный дворец Синтры
Описание экскурсии
По следам тамплиеров
Таинственная усадьба вызывает у историков и любителей множество вопросов без ответа: куда ведут туннели от постройки, каким образом хозяин был связан с масонством, откуда в парке символы Ордена Тамплиеров, не посещавших эти земли? Вместе мы попробуем приблизиться к тайне мистической усадьбы и разгадать назначение оккультных символов. Вы «пройдёте обряд посвящения» из простого смертного в члены тайного общества: спуститесь в колодец Инициации, пройдя 9 символических кругов ада, и выйдете новым человеком.
По дворцовой Синтре
Обаятельный португальский городок раскинулся среди густо поросших вековыми соснами холмов Серра да Синтра, под кровом которых притаились причудливые дворцы, пышные особняки и древние руины замков. После загадочной усадьбы вы прогуляетесь по историческому центру города и услышите рассказ о Национальном дворце Синтры — средневековой постройке, в которой жили португальские монахи. Если захотите, зайдем в одну из старейших местных кондитерских — кафе Perreurinha: полакомиться свежими паштел-де-ната и обсудить наше удивительное приключение.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в усадьбу Кинта да Регалейра и проезд на электричке от вокзала Россио
- Встречаемся на вокзале Россио в 8:30 утра. До Синтры добираемся на электричке, от вокзала в Синтре до Кинты идем пешком (примерно 20 мин). Обратно добираемся таким же способом.
во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00, в четверг в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€52
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Рекомендуем
Елена обладает энциклопедическими знаниями!
Очень удобно проработан маршрут.
Всё понравилось, рекомендуем!!
Само место завораживает, нам повезло, было мало народу.
Вполне приемлемо по цене.
Желающие могут самостоятельно продолжить экскурсию по Синтре, там есть для этого местное такси, автобусы, которые довезут до места назначения.