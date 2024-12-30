Загадки Кинта да Регалейра

Увлекательное путешествие по мистическому парку Кинта да Регалейра, где вас ждут тайны масонов и древние символы. Прогулка по Синтре и вкусные паштел-де-ната
Кинта да Регалейра - это место, где каждый уголок хранит тайны.

Погружение в мир масонов и тамплиеров, прогулка по загадочному парку и посещение Перевёрнутой башни подарят незабываемые впечатления.

После экскурсии по усадьбе вы сможете насладиться атмосферой исторического центра Синтры и попробовать местные сладости. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и загадками прошлого
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальные исторические тайны
  • 🏰 Посещение мистической усадьбы
  • 🌳 Прогулка по живописному парку
  • 🗝️ Погружение в мир масонов
  • 🍰 Дегустация местных сладостей
Загадки Кинта да Регалейра
Загадки Кинта да Регалейра
Загадки Кинта да Регалейра
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Кинта да Регалейра
  • Перевёрнутая башня
  • Национальный дворец Синтры

Описание экскурсии

По следам тамплиеров

Таинственная усадьба вызывает у историков и любителей множество вопросов без ответа: куда ведут туннели от постройки, каким образом хозяин был связан с масонством, откуда в парке символы Ордена Тамплиеров, не посещавших эти земли? Вместе мы попробуем приблизиться к тайне мистической усадьбы и разгадать назначение оккультных символов. Вы «пройдёте обряд посвящения» из простого смертного в члены тайного общества: спуститесь в колодец Инициации, пройдя 9 символических кругов ада, и выйдете новым человеком.

По дворцовой Синтре

Обаятельный португальский городок раскинулся среди густо поросших вековыми соснами холмов Серра да Синтра, под кровом которых притаились причудливые дворцы, пышные особняки и древние руины замков. После загадочной усадьбы вы прогуляетесь по историческому центру города и услышите рассказ о Национальном дворце Синтры — средневековой постройке, в которой жили португальские монахи. Если захотите, зайдем в одну из старейших местных кондитерских — кафе Perreurinha: полакомиться свежими паштел-де-ната и обсудить наше удивительное приключение.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в усадьбу Кинта да Регалейра и проезд на электричке от вокзала Россио
  • Встречаемся на вокзале Россио в 8:30 утра. До Синтры добираемся на электричке, от вокзала в Синтре до Кинты идем пешком (примерно 20 мин). Обратно добираемся таким же способом.

во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00, в четверг в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€52
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Вокзал Россио
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00, в четверг в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Л
30 дек 2024
Это была наша вторая эескурсия с Еленой. Нам понравилось все-организация, построение маршрута, содержание и подача материала. Очень важно, что Елена была готова помочь в решении наших вопросов, возникших по ходу, а ее рекомендации помогли нам в самостоятельном освоении Лиссабона. Спасибо и удачи Елене.
а
19 дек 2024
Отлично провели время с Еленой!
Рекомендуем
Отлично провели время с Еленой!Отлично провели время с Еленой!Отлично провели время с Еленой!
Е
11 июл 2024
Очень познавательная экскурсия!
Елена обладает энциклопедическими знаниями!
Очень удобно проработан маршрут.
Всё понравилось, рекомендуем!!
Очень познавательная экскурсия!
Л
23 янв 2024
Очень понравилась экскурсия, Елена знает очень много о Португалии, не только по теме конкретной экскурсии. И рассказывает интересно, красочно.
Само место завораживает, нам повезло, было мало народу.
Tatyana
11 ноя 2023
Путешествие в загадочную Синтру проходило с Еленой от старинного вокзала в Лиссабоне, до волшебного замка. Много захватывающих историй, легенд, красивых, волшебных пещер, гротов, водопадов. Невозможно остаться равнодушным.
Вполне приемлемо по цене.
Желающие могут самостоятельно продолжить экскурсию по Синтре, там есть для этого местное такси, автобусы, которые довезут до места назначения.
Путешествие в загадочную Синтру проходило с Еленой от старинного вокзала в Лиссабоне, до волшебного замка. МногоПутешествие в загадочную Синтру проходило с Еленой от старинного вокзала в Лиссабоне, до волшебного замка. МногоПутешествие в загадочную Синтру проходило с Еленой от старинного вокзала в Лиссабоне, до волшебного замка. Много
Е
29 окт 2023
Экскурсия «Загадки Кинта да Регалейра» с Еленой была интересной и профессиональной! Дворец в стиле Мануелино считаю самым красивым в Синтре! Хочу внести в вашу экскурсию предложение - не нужно уезжать
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сразу в Лиссабон - можно предложить туристам остаться для самостоятельной прогулки по этому маленькому аутентичному городку, в котором можно пообедать в интересных ресторанчиках, панорамных кафе или уютных подвальчиках-погребках! Городок интересен и своими сувенирами от португальских ремесленников и дизайнеров! Любители изысканных сувениров будут очень довольны дизайнерскими украшениями, кружками, футболками, платками, одеждой. Этого нет в Лиссабоне. Синтра - уютный и не торопливый!!! А если вам повезёт, вы послушаете уличных музыкантов! Не торопитесь в Лиссабон! Поезд ходит до позднего вечера. Вкусите всю прелесть истории!!

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