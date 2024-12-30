Кинта да Регалейра - это место, где каждый уголок хранит тайны. Погружение в мир масонов и тамплиеров, прогулка по загадочному парку и посещение Перевёрнутой башни подарят незабываемые впечатления. После экскурсии по усадьбе вы сможете насладиться атмосферой исторического центра Синтры и попробовать местные сладости. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и загадками прошлого

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Описание экскурсии

По следам тамплиеров

Таинственная усадьба вызывает у историков и любителей множество вопросов без ответа: куда ведут туннели от постройки, каким образом хозяин был связан с масонством, откуда в парке символы Ордена Тамплиеров, не посещавших эти земли? Вместе мы попробуем приблизиться к тайне мистической усадьбы и разгадать назначение оккультных символов. Вы «пройдёте обряд посвящения» из простого смертного в члены тайного общества: спуститесь в колодец Инициации, пройдя 9 символических кругов ада, и выйдете новым человеком.

По дворцовой Синтре

Обаятельный португальский городок раскинулся среди густо поросших вековыми соснами холмов Серра да Синтра, под кровом которых притаились причудливые дворцы, пышные особняки и древние руины замков. После загадочной усадьбы вы прогуляетесь по историческому центру города и услышите рассказ о Национальном дворце Синтры — средневековой постройке, в которой жили португальские монахи. Если захотите, зайдем в одну из старейших местных кондитерских — кафе Perreurinha: полакомиться свежими паштел-де-ната и обсудить наше удивительное приключение.

Организационные детали