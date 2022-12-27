Фотопрогулка по Алфаме

Погрузиться в историю и атмосферу старого района города и запечатлеть себя на фото

Алфама — это один из самых колоритных районов Лиссабона.

Узкие улочки, заложенные в эпоху, когда здесь жили мавры, помнят времена великих географических открытий, помнят пожары великого землетрясения, помнят отзвуки фаду века назад.

Теперь ваша очередь оставить небольшой след в истории Алфамы, а память о прогулке по этим местам останется в ярких и живых кадрах.
Фотопрогулка по Алфаме
Фотопрогулка по Алфаме
Фотопрогулка по Алфаме
Фотопрогулка по Алфаме
Фотопрогулка по Алфаме
Фотопрогулка по Алфаме
Фотопрогулка по Алфаме
Фотопрогулка по Алфаме
Фотопрогулка по Алфаме
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старинный квартал с историей

Алфама — не просто древний район Лиссабона. Он единственный из всех сохранил самый аутентичный колорит: настоящий лабиринт из улочек, домики XV века и церквушки, монастыри с белыми стенами и неповторимая атмосфера нетронутого прошлого. Вы побродите по Алфаме, наслаждаясь видами старого города, посмотрите на крепость Святого Георгия и живописные берега реки Тежу. Вам встретятся смотровые площадки с чудесными видами, стены еврейского квартала и, если повезёт, местечки, где зазвучит музыка фаду. Вы будете знакомиться с улицами Алфамы не торопясь, любуясь его самобытным обликом, пока камера ловит ваши эмоции.

Лиссабон — фотогеничный фон

Мы вместе выберем время начала прогулки, в зависимости от световых нюансов по сезону: начинаем ближе к утру или в середине дня. Маршрут экскурсии не будет строгим, вы увидите самые знаковые места Алфамы, но и сможете заглянуть туда, куда захочется. Я буду рассказывать вам о районе, пока мы перемещаемся по улочкам, и фотографировать, когда вы позируете и просто знакомитесь с городом. В результате вы получите мини-альбом снимков на фоне Алфамы, благодаря которым вам точно будет что поставить на аватарку, показать друзьям и родным и увезти из Лиссабона на память вкупе с впечатлениями.

Организационные детали

Информацию о количестве фотографий и сроках их готовности уточняйте у гида.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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