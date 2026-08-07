Запечатлейте воспоминания о Лиссабоне с фотопрогулкой по Алфаме: узкие улочки и вековая история ждут вас
Представьте, как вы бродите по мощёным улочкам Алфамы, где каждый камень хранит истории прошлых веков. Этот район Лиссабона - живописная картина, где каждый снимок становится шедевром.
Ваша фотопрогулка начнётся у подножия читать дальшеуменьшить
крепости Святого Георгия, где панорамные виды старого города и реки Тежу заставят сердце биться чаще.
Мы пройдём мимо белоснежных монастырей, узнаем истории древних церквей и, возможно, услышим мелодии фаду, душу португальской музыки.
Наша прогулка не будет спешной - вы сможете вдохновляться каждым уголком, пока ваш личный фотограф будет фиксировать эти моменты.
По завершении, ваши впечатления останутся не только в памяти, но и в профессиональных фотографиях, которые станут отражением вашего путешествия по Алфаме
5 причин купить эту прогулку с фотографом
📸 Уникальные фотографии на фоне Алфамы
🏛 Исторические улочки и архитектура
🎶 Атмосфера фаду и культуры
🌄 Живописные виды на реку Тежу
👣 Индивидуальный маршрут без спешки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшие месяцы для фотопрогулки по Алфаме - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а солнечный свет делает фотографии яркими и насыщенными. В апреле и октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, прогулка возможна, но погода может быть прохладной и дождливой, что ограничивает возможности для фотосессий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Крепость Святого Георгия
Еврейский квартал
Описание фото-прогулки
Старинный квартал с историей
Алфама — не просто древний район Лиссабона. Он единственный из всех сохранил самый аутентичный колорит: настоящий лабиринт из улочек, домики XV века и церквушки, монастыри с белыми стенами и неповторимая атмосфера нетронутого прошлого. Вы побродите по Алфаме, наслаждаясь видами старого города, посмотрите на крепость Святого Георгия и живописные берега реки Тежу. Вам встретятся смотровые площадки с чудесными видами, стены еврейского квартала и, если повезёт, местечки, где зазвучит музыка фаду. Вы будете знакомиться с улицами Алфамы не торопясь, любуясь его самобытным обликом, пока камера ловит ваши эмоции.
Лиссабон — фотогеничный фон
Мы вместе выберем время начала прогулки, в зависимости от световых нюансов по сезону: начинаем ближе к утру или в середине дня. Маршрут экскурсии не будет строгим, вы увидите самые знаковые места Алфамы, но и сможете заглянуть туда, куда захочется. Я буду рассказывать вам о районе, пока мы перемещаемся по улочкам, и фотографировать, когда вы позируете и просто знакомитесь с городом. В результате вы получите мини-альбом снимков на фоне Алфамы, благодаря которым вам точно будет что поставить на аватарку, показать друзьям и родным и увезти из Лиссабона на память вкупе с впечатлениями.
Организационные детали
Информацию о количестве фотографий и сроках их готовности уточняйте у гида.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серджио — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 9 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 337 туристов
Экскурсии со мной — это не только дружеские прогулки в компании интеллигентного «петербургского лиссабонца» с математическим образованием, но и настоящее погружение в волшебную историю Португалии! Я сотрудничаю с археологами, историками, спелеологами: это позволяет мне создавать уникальные туры и получать доступ туда, куда почти невозможно попасть!