Алфама — это один из самых колоритных районов Лиссабона. Узкие улочки, заложенные в эпоху, когда здесь жили мавры, помнят времена великих географических открытий, помнят пожары великого землетрясения, помнят отзвуки фаду века назад. Теперь ваша очередь оставить небольшой след в истории Алфамы, а память о прогулке по этим местам останется в ярких и живых кадрах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старинный квартал с историей

Алфама — не просто древний район Лиссабона. Он единственный из всех сохранил самый аутентичный колорит: настоящий лабиринт из улочек, домики XV века и церквушки, монастыри с белыми стенами и неповторимая атмосфера нетронутого прошлого. Вы побродите по Алфаме, наслаждаясь видами старого города, посмотрите на крепость Святого Георгия и живописные берега реки Тежу. Вам встретятся смотровые площадки с чудесными видами, стены еврейского квартала и, если повезёт, местечки, где зазвучит музыка фаду. Вы будете знакомиться с улицами Алфамы не торопясь, любуясь его самобытным обликом, пока камера ловит ваши эмоции.

Лиссабон — фотогеничный фон

Мы вместе выберем время начала прогулки, в зависимости от световых нюансов по сезону: начинаем ближе к утру или в середине дня. Маршрут экскурсии не будет строгим, вы увидите самые знаковые места Алфамы, но и сможете заглянуть туда, куда захочется. Я буду рассказывать вам о районе, пока мы перемещаемся по улочкам, и фотографировать, когда вы позируете и просто знакомитесь с городом. В результате вы получите мини-альбом снимков на фоне Алфамы, благодаря которым вам точно будет что поставить на аватарку, показать друзьям и родным и увезти из Лиссабона на память вкупе с впечатлениями.

Организационные детали

Информацию о количестве фотографий и сроках их готовности уточняйте у гида.