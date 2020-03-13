66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прокатиться по старейшим районам от Алфамы до Шиаду, останавливаясь на главных панорамных площадках

Роман
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Роман – ваш гид
Взбираться на семь крутых холмов Лиссабона трудно даже выносливым — куда лучше неспешно прокатиться по ним на тук-туке! Приготовьтесь погрузиться в культурную среду Португалии среди стройных фасадов Байши и самобытных переулков Моурарии, увидеть волшебные панорамы Алфамы и проникнуться контрастами города.
84 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Луиш де Камоэнш
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У этой экскурсии66 отзывов
4.89
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке

Что вас ожидает

Прокатиться по аутентичным кварталам
Наш маршрут позволит рассмотреть контрасты Лиссабона, охватить его основные достопримечательности и колоритные районы. Байша, возродившаяся после землетрясения 1755 года, удивит вас прямыми и роскошными улицами, нетипичными для старого Лиссабона. В сердце Лиссабона — Алфаме — мы затеряемся среди лабиринтов улочек, рассмотрим все оттенки плитки азулежу, послушаем звуки проникновенного фаду и звон колоколов собора Се. Свернем в богемный Шиаду, излюбленное место уличных музыкантов и танцоров Лиссабона. Здесь вас окружат рестораны высокой кухни, галереи, магазины, антикварные лавки и театры. А в переулках Моурарии, куда нечасто добираются туристы, понаблюдаем за повседневной жизнью лиссабонцев.

Советы от местного жителя
По пути я поделюсь не только историями улочек Лиссабона, но и советами по покорению города: где познакомиться с ночной жизнью Лиссабона, куда отправиться за вкуснейшими блюдами португальской кухни, где насладиться живым исполнением фаду и еще многое другое.

Лиссабон с лучших панорамных площадок
Расположенный на семи холмах Лиссабон лучше всего рассматривать с многочисленных мирадуро — панорамных площадок, откуда открываются волшебные виды на город. Мы поднимемся на самые яркие из них: с площадок Санта Лузия и Порташ ду Сол вы полюбуетесь рекой Тежу и морем красных черепичных крыш Алфамы, а с мирадуро Сеньоры ду Монт рассмотрите весь Лиссабон как на ладони, увидите замок Святого Георгия, улочки района Байру Алту и даже знаменитую статую Иисуса на другой стороне реки.

Организационные детали

  • Маршрут прогулки может меняться в зависимости от предпочтений путешественников и нашего места встречи
  • Стоимость прогулки зависит от количества участников: 1 — 3 человека 84€, 4 — 6 человек 130€
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Луиш де Камоэнш.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Здравствуйте! Меня зовут Роман. Приглашаю вас прокатиться по небанальным местам и достопримечательностям Лиссабона на необычном транспорте под названием тук-тук, который стремительно набирает популярность во всем мире. Гарантирую вам сказочные виды города, заманчивые истории о Лиссабоне и интересно проведённое время в моей компании. А еще я увлекаюсь фотографией, так что могу быть не только вашим гидом, но и фотографом.
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66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Отличная экскурсия с позитивным Романом! Все насыщенно, информативно, душевно. Самое приятное, Роман дал много ценных советов по посещению интересных мест и помог даже после экскурсии . Успехов ему и его семьи !
8 марта 2020
Отличная и познавательная экскурсия. Классная поездка по самым интересным местам города. Большое спасибо! Очень рекомендую!
27 февраля 2020
Роман, отлично провёл экскурсию! Чудесно и познавательно провели время! Очень много рассказал и показал! Рекомендую!
24 февраля 2020
Такая экскурсия - замечательная возможность познакомиться с городом. За несколько часов увидели много красивых и интересных мест, полюбовались разными районами Лиссабона со смотровых площадок, узнали много нового и интересного о городе. Роман рассказал, как можно самостоятельно добраться до мест, которые нам были особенно интересны, ответил на все вопросы. Нам очень понравилась экскурсия!
24 февраля 2020
Великолепная экскурсия!
23 февраля 2020
Путешествовали с подругами в Марокко через Лиссабон. Нашим экскурсоводом в Лиссабоне был Роман на “Знакомство с Лиссабоном». Встретил нас вовремя, провел интересную экскурсию, привез в отель- никаких претензий! Роман сделал наше пребывание отличным! Очень внимательный, старательный, приветливый, провёл экскурсию по Лиссабону, проводил в аэропорт. Наша компания выражает благодарность Роману и советуем русскоговорящим туристам искать именно его.
17 февраля 2020
Рома очень интересный рассказчик . Замечает интерес клеента даже если он не высказан на прямую и соответствено интересам выстраивает маршрут экскурсии. Очень живая и захватывающая экскурсия с интересным гидом.
31 января 2020
Супер экскурсия и очень образованный и начитанный гид! Было здорово покататься по городу и узнать столько всего интересного! Спасибо!
28 января 2020
За два часа воплотили планы двух дней :) Роман молодец и профессионально делает работу.
24 января 2020
Очень довольны тем, что не пожалели денег и взяли эту экскурсию на забавном автомобильчике
Объехали несколько смотровых площадок, проезжали по узким улочкам, посмотрели основные достопримечательности старого города
Роман попутно довольно интересно рассказывал про город, приятный в общении, много знающий и хорошо фотографирующий экскурсовод
Самостоятельно с ребенком мы совершенно точно не смогли бы посмотреть и трети от увиденного
Настоятельно рекомендуем эту экскурсию)
Отдельное спасибо за очень качественные фотографии!
Ещё 56 отзывов

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