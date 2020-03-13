66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прокатиться по аутентичным кварталам

Наш маршрут позволит рассмотреть контрасты Лиссабона, охватить его основные достопримечательности и колоритные районы. Байша, возродившаяся после землетрясения 1755 года, удивит вас прямыми и роскошными улицами, нетипичными для старого Лиссабона. В сердце Лиссабона — Алфаме — мы затеряемся среди лабиринтов улочек, рассмотрим все оттенки плитки азулежу, послушаем звуки проникновенного фаду и звон колоколов собора Се. Свернем в богемный Шиаду, излюбленное место уличных музыкантов и танцоров Лиссабона. Здесь вас окружат рестораны высокой кухни, галереи, магазины, антикварные лавки и театры. А в переулках Моурарии, куда нечасто добираются туристы, понаблюдаем за повседневной жизнью лиссабонцев.

Советы от местного жителя

По пути я поделюсь не только историями улочек Лиссабона, но и советами по покорению города: где познакомиться с ночной жизнью Лиссабона, куда отправиться за вкуснейшими блюдами португальской кухни, где насладиться живым исполнением фаду и еще многое другое.

Лиссабон с лучших панорамных площадок

Расположенный на семи холмах Лиссабон лучше всего рассматривать с многочисленных мирадуро — панорамных площадок, откуда открываются волшебные виды на город. Мы поднимемся на самые яркие из них: с площадок Санта Лузия и Порташ ду Сол вы полюбуетесь рекой Тежу и морем красных черепичных крыш Алфамы, а с мирадуро Сеньоры ду Монт рассмотрите весь Лиссабон как на ладони, увидите замок Святого Георгия, улочки района Байру Алту и даже знаменитую статую Иисуса на другой стороне реки.