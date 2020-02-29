82 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы посмотрим на утренний Бáйру Áлту – район уже позабыл, что накануне вечером здесь кипела жизнь. Неторопливо спешит на воскресную службу прихожанин в церковь Святого Рóха. Смотровые площадки пока пусты, но скоро и они, и знаменитые с конца XIX века кафе будут переполнены, и выстроится очередь к лифту Санта Жýшта. Заполнится площадь Педру IV, откуда видны развалины Монастыря Кармелитов, театр Марии II, знаменитый вокзал Россиу, площадь Реставрации.

Всегда торговая Бáйша откроет свои магазины и заспешит 28 трамвай к крепости Святого Георгия. Запутанные переулки Алфáмы, самой старинной части Лиссабона, хранят много тайн, о которых даже не подозревают прохожие. Сами её жители – живая история. Именно здесь мы вам покажем до сих пор обитаемые дома XVI–XVII веков и кафедральный собор, единственный в Лиссабоне храм, построенный в романно-готическом стиле.