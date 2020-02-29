82 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать центр Лиссабона и прочувствовать колорит его исторических районов

Татьяна и Марина
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Татьяна и Марина – ваш гид
Лиссабон надо прочувствовать: эти узкие улочки, тенистые скверы, смотровые площадки, ползущие вверх фуникулеры, маленькие лавочки, площади.

Здесь витает запах кофе и свежего хлеба, слышны выкрики продавца лотерейных билетов, звонок желтого трамвая и крики чаек.

На прогулке мы исследуем центр Лиссабона пешком и на трамвае, на фуникулере и на лифте! А по пути поговорим об истории города и его ярких особенностях.
98 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии82 отзыва
4.93
Пешком по старому городу
Пешком по старому городу

Что вас ожидает

Мы посмотрим на утренний Бáйру Áлту – район уже позабыл, что накануне вечером здесь кипела жизнь. Неторопливо спешит на воскресную службу прихожанин в церковь Святого Рóха. Смотровые площадки пока пусты, но скоро и они, и знаменитые с конца XIX века кафе будут переполнены, и выстроится очередь к лифту Санта Жýшта. Заполнится площадь Педру IV, откуда видны развалины Монастыря Кармелитов, театр Марии II, знаменитый вокзал Россиу, площадь Реставрации.

Всегда торговая Бáйша откроет свои магазины и заспешит 28 трамвай к крепости Святого Георгия. Запутанные переулки Алфáмы, самой старинной части Лиссабона, хранят много тайн, о которых даже не подозревают прохожие. Сами её жители – живая история. Именно здесь мы вам покажем до сих пор обитаемые дома XVI–XVII веков и кафедральный собор, единственный в Лиссабоне храм, построенный в романно-готическом стиле.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены билеты на общественный транспорт (6,50€ с человека) и входные билеты в крепость Святого Георгия (8,50€).

Начало экскурсии с площади Педру IV, метро Россиу (Praça Pedro IV, metro Rossio).

Пешком по старому городу
Пешком по старому городу
Пешком по старому городу
Пешком по старому городу
Пешком по старому городу
Пешком по старому городу
Пешком по старому городу
Пешком по старому городу
Пешком по старому городу
Пешком по старому городу
Пешком по старому городу
Пешком по старому городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна и Марина
Татьяна и Марина
Мы — профессиональные гиды, для которых работа — любимое дело. Мы живем в одном из самых красивых городов Европы — Лиссабоне, и работаем уже больше 10 лет с самыми интересными людьми — путешественниками. Уже имея высшее образование, в Португалии мы закончили институт по специальности гид-переводчик. Давно уже проводим экскурсии по стране и хотим показать вам Португалию глазами тех, кто здесь ЖИВЁТ, поэтому решили сделать что-то СВОЁ. Любим то, чем занимаемся. Любим страну, в которой живем. И любим людей, с которыми работаем. Пишите, звоните, приезжайте! И, надеемся, до скорой встречи!
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82 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 февраля 2020
Татьяна очень приятный человек и собеседник. Мы уже две недели в Лиссабоне и хорошо ориентируемся по городу, однако во время экскурсии с Татьяной, по казалось бы знакомым районам и улицам, она показала нам уйму нового и нестандартного, куда обычный гид на среднестатистической обзорной экскурсии не поведет. Например «тайная церковь» возле крепости, чтобы попасть туда надо вообще знать о ее существовании и просить смотрителя пустить, так как она закрыта для посещения была полностью до недавнего времени, дома 16 века, уцелевшие после землетрясения, потаенные португальские дворики с сохранившейся средневековой готикой, показала потрясающие рестораны с историей, антуражем и великолепным видом. Вместо 4 часов гуляли почти 6 и с удовольствием бы гуляли и дальше если бы не нужно было бежать по делам
16 октября 2019
Очень информативная и объёмная экскурсия с Татьяной! 4 часа пролетели незаметно. Боялась, что устанем, но так воодушевились и прониклись духом Лиссабона, что бродили до позднего вечера! Посетили, по рекомендации Татьяны, один из лучших рыбных ресторанов. Спасибо! Остались сыты и довольны! Экскурсию рекомендую!!! Спасибо, Лиссабон! Останешься в наших сердцах!
24 сентября 2019
Татьяна, огромное спасибо. Экскурсия была замечательной., без напряга, как прогулка со старым другом..
25 августа 2019
Спасибо Татьяне за отличную экскурсию! Чуть более, чем за 4 часа мы смогли побывать в разных уголках Лиссабона и почувствовать дух этого города. Хоть день выдался очень жарким, Татьяна составила наш маршрут таким образом, что мы практически всегда находились в тени.
Татьяна живёт в Лиссабоне уже много лет, и знает город отлично. Спасибо огромное! Рекомендуем экскурсию!
22 августа 2019
Очень благодарны Марине за чудесную экскурсию, полезные советы. Лиссабон прекрасен!!! Марина сумела показать его, рассказать о городе, его истории, интересных фактах так увлекательно, время экскурсии пролетело незаметно, 4-часовая прогулка пешком не утомила. Нам помогли ее советы сориентироваться куда пойти, что посмотреть самостоятельно, где что лучше купить, где вкусно поесть. Большое спасибо!
20 августа 2019
Время пролетело незаметно! Нашим гидом была Марина. Экскурсия была очень информативной и увлекательной. Маршрут выбран очень удачно - нам удалось посетить много достопримечательностей, покататься на трамвайчике и лифте без очереди. При этом мы не успели устать, а в Лиссабоне захотелось остаться до самого вечера!
20 августа 2019
Отличная экскурсия! Понравилась подача в дружеском, непринужденном русле. Грамотно спланированный маршрут с учетом маленьких детей в группе. Всем было интересно.
Рекомендую!!
19 августа 2019
Гид мастер своего дела. Архитектурное образование + образование гида по Португалии. Позитивный человек.
18 августа 2019
Замечательная неутомительная экскурсия. Приятная прогулка и знакомство с городом. Маршрут был выстроен удобно как для взрослых,так и детей. Первый раз в Лиссабоне, поэтому хотелось увидеть все основные достопримечательности,что благодаря Марине удалось сделать. Впечатления остались очень позитивные как от города,так и от общения. Время пролетело незаметно.
15 августа 2019
Марина провела замечательную экскурсию. Маршрут был проложен грамотно - никаких затяжных подъемов и непроходимых участков. Однако я бы порекомендовал внести разнообразие за счет малоизвестных фактов или местного фольклера или исторических "малоизвестностей" в рассказе. В целом - очень довольны экскурсией. Были двое взрослых, гуляли 4 часа и не устали. Спасибо за все.
Ещё 72 отзыва

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