1 чел.
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Фотопрогулка
3 часа
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
«Это не профессиональная фотосессия, а прогулка с красивыми фото в стиле «стрит» от журналиста»
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от €156 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Познакомиться с городом и получить профессиональные снимки с на фоне его красочных декораций
«Маршрут фотопрогулки мы выберем вместе: будет ли это аутентичный район Alfama с пестрыми домиками или современный и яркий Parque das Nações, модный и атмосферный Chiado или исторический морской Belem — зависит от ваших предпочтений»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Лиссабоне
Пройтись по центральным районам города и получить классные фотографии на фоне всей этой красоты
«На фотосессии я помогу вам с позированием»
22 июня в 12:30
23 июня в 12:30
€67 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Насладиться португальским ритмом и запечатлеть себя на фоне ярких локаций города
Начало: Триумфальная Арка на площади коммерции
«Фотосессия на фоне живого Лиссабона»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотосессия в Алфаме: исторический район Лиссабона на ваших снимках
Запечатлейте воспоминания о Лиссабоне с фотопрогулкой по Алфаме: узкие улочки и вековая история ждут вас
«Я буду рассказывать вам о районе, пока мы перемещаемся по улочкам, и фотографировать, когда вы позируете и просто знакомитесь с городом»
15 июня в 12:00
16 июня в 10:30
€190 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по мысу Рока и пляжу Урса (встреча в г. Синтра)
Отправиться в самые живописные места близ океана - для впечатлений и красивых кадров
Начало: в городе Синтра
«Фотопрогулка включает в себя спуск и подъём по крутой горной тропе, поэтому удобная обувь крайне рекомендуется»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария15 февраля 2024Очень понравилась фотопрогулка по городу! Путешествовала одна и хотелось сделать больше качественных фото на память. Оксана отличный фотограф, знает все места, помогает найти нужный ракурс и занять правильную позу. Рассказала о городе, подсказала куда можно сходить. Очень рекомендую всем!
- ААнна15 февраля 2024Привет! Фотопрогулка по Лиссабону с Катериной удалась! Несмотря на редкие лучики солнца, вопреки капелькам дождя мы сделали это именно тогда, когда
- ЭЭльнара17 октября 2023Всё понравилось. Фотографии отличные🙂🌺🌺🌺 Экскурсия познавательная🙂
- ЕЕкатерина25 июля 2023Все прошло отлично! Яся подстроила экскурсию под наши пожелания. Мы обедали и останавливались по настроению!
- ИИрина8 июня 2023Спасибо Ясе за лёгкое интересное знакомство с Лиссабоном и отличные локации для фотографий!
- IIngrida13 апреля 2022Огромное спасибо Анастасии за такую прекрасную фотопрогулку и за те эмоции которые мы получили от этот прогулки, все было очень
- ТТатьяна9 марта 2020Моя фотопрогулка по Лиссабону прошла на одном дыхании, было легко и очень очень интересно. Екатерина профессионально выбирает эффектные места для
- ООльга5 марта 2020Вчера прогуливались с Екатериной по солнечному Лиссабону, очень довольна! Даже не видя ещё фотокарточек, могу сказать что я довольна!) Сам маршрут построен
- MMarina28 февраля 2020Почти 3 часа фото прогулки с Анастасией пролетели незаметно. Восхитительные смотровые площадки, неожиданные улочки, атмосферные кафешки и при этом ненавязчивая
- AAnna19 декабря 2019Экскурсия подойдет всем, кто хочет получить на память прекрасные фотографии с замечательными видами Лиссабона, а также узнать историю города и его нравы и особенности жизни. Анастасия подобрала красивые колоритные места для фотосессии и фотографии получились замечательные!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 67 до 270. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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