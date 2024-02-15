Фотосессии в Лиссабоне с личным фотографом

Найдено 6 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Лиссабоне на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
12 отзывов
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
«Это не профессиональная фотосессия, а прогулка с красивыми фото в стиле «стрит» от журналиста»
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 156 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
10 отзывов
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Познакомиться с городом и получить профессиональные снимки с на фоне его красочных декораций
«Маршрут фотопрогулки мы выберем вместе: будет ли это аутентичный район Alfama с пестрыми домиками или современный и яркий Parque das Nações, модный и атмосферный Chiado или исторический морской Belem — зависит от ваших предпочтений»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в Лиссабоне
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка в Лиссабоне
Пройтись по центральным районам города и получить классные фотографии на фоне всей этой красоты
«На фотосессии я помогу вам с позированием»
22 июня в 12:30
23 июня в 12:30
67 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
5 отзывов
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Насладиться португальским ритмом и запечатлеть себя на фоне ярких локаций города
Начало: Триумфальная Арка на площади коммерции
«Фотосессия на фоне живого Лиссабона»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Алфаме
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Фотосессия в Алфаме: исторический район Лиссабона на ваших снимках
Запечатлейте воспоминания о Лиссабоне с фотопрогулкой по Алфаме: узкие улочки и вековая история ждут вас
«Я буду рассказывать вам о районе, пока мы перемещаемся по улочкам, и фотографировать, когда вы позируете и просто знакомитесь с городом»
15 июня в 12:00
16 июня в 10:30
190 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по мысу Рока и пляжу Урса (встреча в г. Синтра)
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по мысу Рока и пляжу Урса (встреча в г. Синтра)
Отправиться в самые живописные места близ океана - для впечатлений и красивых кадров
Начало: в городе Синтра
«Фотопрогулка включает в себя спуск и подъём по крутой горной тропе, поэтому удобная обувь крайне рекомендуется»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
270 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    15 февраля 2024
    Фотопрогулка в Лиссабоне
    Очень понравилась фотопрогулка по городу! Путешествовала одна и хотелось сделать больше качественных фото на память. Оксана отличный фотограф, знает все места, помогает найти нужный ракурс и занять правильную позу. Рассказала о городе, подсказала куда можно сходить. Очень рекомендую всем!
  • А
    Анна
    15 февраля 2024
    Фотопрогулка по Лиссабону
    Привет! Фотопрогулка по Лиссабону с Катериной удалась! Несмотря на редкие лучики солнца, вопреки капелькам дождя мы сделали это именно тогда, когда
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    планировали - 14 февраля. Катенька рассказала так и том, чего мы самостоятельно не нашли бы, и не узнали. Ах, как сладок вишнёвый ликёр в шоколаде! Исторические факты лежали перед глазами, но открыть и увидеть поможет только гид. Приезжая впервые в город мы всегда заказываем обзорную экскурсию, желательно на языке, который знаем в совершенстве. Фотографии, это дополнительный бонус для себя, друзей и альбома путешествий. Благодарим Катерину, нашего гида и фотографа по Лиссабону. Мы получили больше, чем ожидали, ведь гид у нас не только умница, но и красавица. О городе остались только хорошие впечатления. Мы обязательно вернёмся. Можем смело рекомендовать Катерину, она не только знает Лиссабон, она его любит. Это важно. Владимир и Анна. Норвегия.

    Привет!Привет!Привет!Привет!Привет!Привет!Привет!
  • Э
    Эльнара
    17 октября 2023
    Фотопрогулка в сердце Лиссабона
    Всё понравилось. Фотографии отличные🙂🌺🌺🌺 Экскурсия познавательная🙂
  • Е
    Екатерина
    25 июля 2023
    Фотопрогулка в сердце Лиссабона
    Все прошло отлично! Яся подстроила экскурсию под наши пожелания. Мы обедали и останавливались по настроению!
    Все прошло отлично! Яся подстроила экскурсию под наши пожелания. Мы обедали и останавливались по настроению!Все прошло отлично! Яся подстроила экскурсию под наши пожелания. Мы обедали и останавливались по настроению!
  • И
    Ирина
    8 июня 2023
    Фотопрогулка в сердце Лиссабона
    Спасибо Ясе за лёгкое интересное знакомство с Лиссабоном и отличные локации для фотографий!
    Спасибо Ясе за лёгкое интересное знакомство с Лиссабоном и отличные локации для фотографий!
  • I
    Ingrida
    13 апреля 2022
    Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
    Огромное спасибо Анастасии за такую прекрасную фотопрогулку и за те эмоции которые мы получили от этот прогулки, все было очень
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    интересно и мы все остались очень довольны. Мы увидели самые красивые места Лиссабона а фотографии просто шикарные. Время пролетело не заметно и легко.

  • Т
    Татьяна
    9 марта 2020
    Фотопрогулка по Лиссабону
    Моя фотопрогулка по Лиссабону прошла на одном дыхании, было легко и очень очень интересно. Екатерина профессионально выбирает эффектные места для
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    фотографий и импровизирует в зависимости от интересных и неожиданных событий. Я в восторге! Кроме того, она интересный рассказчик, у меня остались тёплые чувства и прекрасное настроение от этой экскурсии. Очень рекомендую всем такую прогулку и с нетерпением жду фотографий. Спасибо Вам большое, Екатерина.

  • О
    Ольга
    5 марта 2020
    Фотопрогулка по Лиссабону
    Вчера прогуливались с Екатериной по солнечному Лиссабону, очень довольна! Даже не видя ещё фотокарточек, могу сказать что я довольна!) Сам маршрут построен
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    очень интересно, в хорошем смысле «витиевато»)) Катя во время прогулки постоянно что-то рассказывала, я не заметила как прошли 3 часа! Вообщем, для туристов, которые хотят получить качественные воспоминания свидания с Лиссабоном и просто пообщаться с осень интересным человеком, рекомендую!

  • M
    Marina
    28 февраля 2020
    Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
    Почти 3 часа фото прогулки с Анастасией пролетели незаметно. Восхитительные смотровые площадки, неожиданные улочки, атмосферные кафешки и при этом ненавязчивая
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    работа с камерой. Было интересно и неутомительно. А память о фотогеничном городе и интересно проведённом времени останется на профессиональных фотографиях. Рекомендую!

  • A
    Anna
    19 декабря 2019
    Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
    Экскурсия подойдет всем, кто хочет получить на память прекрасные фотографии с замечательными видами Лиссабона, а также узнать историю города и его нравы и особенности жизни. Анастасия подобрала красивые колоритные места для фотосессии и фотографии получились замечательные!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Фотопрогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
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Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 67 до 270. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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