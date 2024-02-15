читать дальше

планировали - 14 февраля. Катенька рассказала так и том, чего мы самостоятельно не нашли бы, и не узнали. Ах, как сладок вишнёвый ликёр в шоколаде! Исторические факты лежали перед глазами, но открыть и увидеть поможет только гид. Приезжая впервые в город мы всегда заказываем обзорную экскурсию, желательно на языке, который знаем в совершенстве. Фотографии, это дополнительный бонус для себя, друзей и альбома путешествий. Благодарим Катерину, нашего гида и фотографа по Лиссабону. Мы получили больше, чем ожидали, ведь гид у нас не только умница, но и красавица. О городе остались только хорошие впечатления. Мы обязательно вернёмся. Можем смело рекомендовать Катерину, она не только знает Лиссабон, она его любит. Это важно. Владимир и Анна. Норвегия.