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интересные места в этом холмистом городе. Прошлись по узким улочкам, заглянули в уютные кафе (чего только стоит пекарня с лучшими pastel de nata, в которую я вернулась после за ещё одной порцией в тот же день) и исторические лавочки (привет истории про вишневый ликер). Но что меня удивило больше всего - это неожиданные исторические места, такие как местная книжная лавочка с старыми фотографиями и открытками и самый старый лифт в Португалии (не тот, о котором все сразу подумают!). Это дало нам новый взгляд на город и его историю. Гид Оксана увлекательно рассказывала о каждом месте, сочетая факты и интересные истории. Спасибо за такой замечательный опыт, который запомнится на долгие годы! С нетерпением жду возвращения в Португалию!