Экскурсии выходного дня в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Лиссабоне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Синтры до Эшторила
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Завтра в 03:00
6 июля в 00:30
340 за всё до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
349 за всё до 4 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
281 отзыв
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
от 150 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июля 2024
    Душевная экскурсия по Лиссабону
    Отлично провели время, погуляли по городу, пообщались с гидом, попробовали местный ликер и одно из самых вкусных Pastel de nata, послушали истории города, все было великолепно. Для быстрого знакомства с Лиссабоном 2,5 часа более чем достаточно:)
  • А
    Алиса
    16 июня 2024
    Душевная экскурсия по Лиссабону
    Я провела незабываемый день в Лиссабоне благодаря экскурсии с гидом Оксаной! Маршрут был очень комфортным и позволил увидеть неожиданные и
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    интересные места в этом холмистом городе. Прошлись по узким улочкам, заглянули в уютные кафе (чего только стоит пекарня с лучшими pastel de nata, в которую я вернулась после за ещё одной порцией в тот же день) и исторические лавочки (привет истории про вишневый ликер). Но что меня удивило больше всего - это неожиданные исторические места, такие как местная книжная лавочка с старыми фотографиями и открытками и самый старый лифт в Португалии (не тот, о котором все сразу подумают!). Это дало нам новый взгляд на город и его историю. Гид Оксана увлекательно рассказывала о каждом месте, сочетая факты и интересные истории. Спасибо за такой замечательный опыт, который запомнится на долгие годы! С нетерпением жду возвращения в Португалию!

  • М
    Мила
    15 июня 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Оооочень классный экскурсовод - Алексей, очень интересно рассказывал, показывал самые необычные и интересные места, общение - супер приятное! Очень рекомендую 🙌🏻
  • Е
    Евгений
    10 июня 2024
    Душевная экскурсия по Лиссабону
    Катерина - отличный экскурсовод! За 2,5 часа мы умудрились обойти практически весь Лиссабон, при этом нам удалось отведать местные блюда
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    и послушать увлекательные рассказы об истории города и его современной жизни. Если вы хотите посмотреть город одним днём и запастись впечатлениями - однозначно выбирайте Катерину и её экскурсии!

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
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    целый день. Тропы в холмистых лесах, прогулка по крепостной стене, древние замки, крутые узкие петляющие улицы Синтры, песчаные пляжи, заросшие кустарником тропы паломников, гигантские скалы, снова величественный лес, горы и океан. От таких фантастических видов приходишь в восторг как ребенок. Чтобы не устать от этой красоты, в программе были лесной привал с отменным чаем и кексом, вкусный ланч в деревенском ресторанчике на пустынной нагретой солнцем улице, вино верде в затейливом бокале на холме с видом на океан. К моей дикой радости, маршрут Алексея избегал толп туристов. Никаких тебе очередей и людского гвалта. А рассказали мне не только о королях и средних веках, но и людях Португалии, их привычках и нравах, об истории страны в 20-м и 21-м веке, о местной еде и португальском вине. Слушать истории Алексея можно бесконечно. Словом, лучшая экскурсия в моей жизни. Алексей, спасибо!

  • С
    Саша
    20 мая 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Сам по себе маршрут (и выбор ресторана для обеда) прекрасны. Очень приятно было попить вина у старинного монастыря, обсудить Португалию,
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    посмотреть на старые камни и гулять у океана, но у нас были немного иные ожидания, наверное. Хотелось получить больше информации об истории/получать ответы, когда мы задавали вопросы об истории каких то мест/памятников. При этом не могу сказать, что было плохо - как я уже отметила, мы получили прекрасную комфортную поездку и компанию. Могу порекомендовать экскурсию, если вы хотите просто расслабиться и посмотреть на красивые места, не загружая себя информацией.

  • М
    Мария
    1 мая 2024
    От Синтры до Эшторила
    Виктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедии Данте и открыл для нас напиток мускатель, который мы выпили вместе с кофе и десертом королей! Спасибо за ваш труд и знания! Рекомендуем!
    Виктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедииВиктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедииВиктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедииВиктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедииВиктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедии
  • В
    Вероника
    29 апреля 2024
    От Синтры до Эшторила
    Очень рекомендую Виктора! 5 часов без перерывов и пауз в повествовании пролетали незаметно. Содержательно, интересно, увлекательно и даже. с наглядными пособиями. Огромное спасибо за искренность, легкость и увлекательное погружение в историю.
  • В
    Виктория
    16 февраля 2024
    От Синтры до Эшторила
    Проводили время с Алексеем, нам понравилось. Все наши просьбы были учтены, автомобиль комфортный, по рекомендациям Алексея кушали в разных ресторанах
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    и всегда было очень вкусно. Зарядились энергетикой океана и даже в дождливую погоду было интересно его посетить и даже немного «окунуться». Спасибо за экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 349. Туристы уже оставили гидам 558 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 558 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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