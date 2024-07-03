1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Завтра в 03:00
6 июля в 00:30
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
€349 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
от €150 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июля 2024Отлично провели время, погуляли по городу, пообщались с гидом, попробовали местный ликер и одно из самых вкусных Pastel de nata, послушали истории города, все было великолепно. Для быстрого знакомства с Лиссабоном 2,5 часа более чем достаточно:)
- ААлиса16 июня 2024Я провела незабываемый день в Лиссабоне благодаря экскурсии с гидом Оксаной! Маршрут был очень комфортным и позволил увидеть неожиданные и
- ММила15 июня 2024Оооочень классный экскурсовод - Алексей, очень интересно рассказывал, показывал самые необычные и интересные места, общение - супер приятное! Очень рекомендую 🙌🏻
- ЕЕвгений10 июня 2024Катерина - отличный экскурсовод! За 2,5 часа мы умудрились обойти практически весь Лиссабон, при этом нам удалось отведать местные блюда
- ААлександр1 июня 2024Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
- ССаша20 мая 2024Сам по себе маршрут (и выбор ресторана для обеда) прекрасны. Очень приятно было попить вина у старинного монастыря, обсудить Португалию,
- ММария1 мая 2024Виктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедии Данте и открыл для нас напиток мускатель, который мы выпили вместе с кофе и десертом королей! Спасибо за ваш труд и знания! Рекомендуем!
- ВВероника29 апреля 2024Очень рекомендую Виктора! 5 часов без перерывов и пауз в повествовании пролетали незаметно. Содержательно, интересно, увлекательно и даже. с наглядными пособиями. Огромное спасибо за искренность, легкость и увлекательное погружение в историю.
- ВВиктория16 февраля 2024Проводили время с Алексеем, нам понравилось. Все наши просьбы были учтены, автомобиль комфортный, по рекомендациям Алексея кушали в разных ресторанах
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «На выходные»
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