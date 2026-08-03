54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие в прошлое Лиссабона начнётся на площади Россиу, где вам откроются судьбоносные события португальской истории. У красивейшего вокзала мы поговорим о колониальном прошлом, а на соседней площади перенесёмся в эпоху Великих географических открытий, сделавшую Португалию одной из самых богатых империй Европы. Вы пройдёте мимо старинных магазинчиков и кафе площади Дона Педро IV, а затем окажетесь в «Бермудском треугольнике пьяницы»: как опытный лоцман я безопасно проведу вас по нему. Мы обязательно попробуем один из самых любимых напитков лиссабонцев — жинжу, вкусный вишнёвый ликёр, который здесь пьют в любое время дня.
Байша и Шиаду: истории богемных кварталов
Мы прогуляемся по району Байша, взглянем на первый городской лифт Санта Жушта, а после небольшого перерыва за чашечкой кофе с пирожным пройдём по Шиаду — району лиссабонской богемы. Вы увидите самый старый книжный магазин в мире и знаковую кофейню «А Бразилейра», у монастыря Кармелитов услышите о трёх ключевых событиях португальской истории.
Средневековый дух Лиссабона
Затем отправимся в старейшие районы города, которые сохранились до наших дней практически в первозданном виде. В Алфаме, мы поговорим о крестовых походах и завоеваниях мавров у замка святого Георгия, выйдем на смотровые площадки с великолепными видами Лиссабона, а по пути встретим Кафедральный собор и церковь святого Антония — с именем этого святого в Португалии связано немало легенд, чудес и традиций.
В завершение прогулки вы окажетесь на площади Коммерции и познакомитесь с личностью маркиза Помбала, благодаря которому город обрёл новую жизнь после разрушительного землетрясения. Вы сможете раскрыть послания потомкам, которые зашифрованы в символах Триумфальной арки и памятника королю Жозе I.
Организационные детали
Экскурсия начинается на площади Россиу, а заканчивается на площади Коммерции
После прогулки я дам рекомендации о местах, где вкусно готовят португальские блюда. Также могу посоветовать рестораны, где можно послушать традиционную музыку фадо
во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 13:00 и 17:00, в четверг в 13:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€45
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Dom Pedro IV
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 13:00 и 17:00, в четверг в 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1320 туристов
Меня зовут Елена, я русскоязычный гид в Португалии. Живу в этой замечательной стране уже 18 лет и всё больше и больше влюбляюсь в неё. С вами я буду делиться этой читать дальшеуменьшить
любовью, а также интересными фактами из истории и современной жизни Португалии. Я провожу экскурсии по всем основным направлениям центральной Португалии. Прежде всего, это Лиссабон, Синтра, полуостров Сетубал, а также города Назаре, Обидуш, Фатима, Томар, Баталья и Алкобаса. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Расскажу о характере португальцев, о местной кухне и винах. Помогу организовать фотосессию с русскоязычным фотографом на берегу океана, в любом городе или красивом в замке.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 181 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
167
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8
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–
Uladzimir
Хочу выразить огромную благодарность Елене за потрясающую экскурсию по Лиссабону! Очаровательная, интеллигентная и невероятно эрудированная — настоящий кладезь знаний не только об истории города и Португалии, но и об архитектуре и теологии. Экскурсия получилась очень насыщенной, увлекательной и помогла мне по-настоящему открыть для себя Лиссабон. Время пролетело совсем незаметно. От всей души рекомендую!
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В
Виктория
Замечательная экскурсия! Гид рассказала об истории Лиссабона и Португалии,показала значимые места города,ответила на все интересующие нас вопросы. Во время прогулки попробовали жинжу и бифана. Кроме этого Елена посоветовала не туристические рестораны,место,где послушать фадо,а также помогла спланировать поездку в Назаре!
Елена
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплый отзыв, Виктория! Очень рада что смогла не только заинтересовать историей Лиссабона, но и помочь в других вопросах 😊
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А
Александр
Категорически рекомендуем экскурсию Елены как отправную точку вашего путешествия по Португалии, если вы там впервые. Иначе как это бывает - берешь машину на прокат, едешь 1.5 часа в Назаре, чтобы читать дальшеуменьшить
посмотреть на знаменитые океанские волны и серферов, а на месте оказывается гладкий океан, ибо начало июля… Елена знает, что сейчас реконструируется, где будет столпотворение туристов, где проехать, как подняться и т. д.
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Svetlana
Большое спасибо! Всё очень понравилось.
+2
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T
Tatjana
Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Информативная и неутомительная. Елена отлично знает историю Лиссабона и региона, в чём мы смогли убедиться во время экскурсии. Маршрут продуман и хорошо составлен, а подъёмы к смотровым площадкам оказались не такими сложными, как ожидалось. Экскурсия оставила очень приятное впечатление и помогла нам в дальнейшем самостоятельно ориентироваться в городе.
Елена
Ответ организатора:
Очень рада, Татьяна, что экскурсия была интересной и неутомительной. Спасибо за отзыв😊
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N
Natalia
Нам очень понравилась экскурсия! Она была разнообразной и в меру насыщенной. Мы узнали много нового о Лиссабоне и его истории, посетили прекрасные места, услышали увлекательные истории и интересные факты о читать дальшеуменьшить
местной жизни. Маршрут был отлично продуман — мы совсем не устали и с большим удовольствием и интересом прошли весь путь. И получили массу великолепных советов, куда стоит заглянуть и вкусно покушать.
Елена
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв, Наталья. Я очень рада, что экскурсия вас понравилась