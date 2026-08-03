54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта прогулка позволит вам с первого дня в Лиссабоне задать правильный вектор путешествия, прочувствовать дух города и ухватить события его прошлого. Мы прогуляемся от средневековой Алфамы до богемного Шиаду, поднимемся на эффектные смотровые площадки и, конечно, поговорим о перипетиях истории Португалии. Перед вами оживут сюжеты о королях и монахах, землетрясениях и великих открытиях, из которых по кусочкам сложится самобытный образ Лиссабона.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

От королей до мореплавателей

Путешествие в прошлое Лиссабона начнётся на площади Россиу, где вам откроются судьбоносные события португальской истории. У красивейшего вокзала мы поговорим о колониальном прошлом, а на соседней площади перенесёмся в эпоху Великих географических открытий, сделавшую Португалию одной из самых богатых империй Европы. Вы пройдёте мимо старинных магазинчиков и кафе площади Дона Педро IV, а затем окажетесь в «Бермудском треугольнике пьяницы»: как опытный лоцман я безопасно проведу вас по нему. Мы обязательно попробуем один из самых любимых напитков лиссабонцев — жинжу, вкусный вишнёвый ликёр, который здесь пьют в любое время дня.

Байша и Шиаду: истории богемных кварталов

Мы прогуляемся по району Байша, взглянем на первый городской лифт Санта Жушта, а после небольшого перерыва за чашечкой кофе с пирожным пройдём по Шиаду — району лиссабонской богемы. Вы увидите самый старый книжный магазин в мире и знаковую кофейню «А Бразилейра», у монастыря Кармелитов услышите о трёх ключевых событиях португальской истории.

Средневековый дух Лиссабона

Затем отправимся в старейшие районы города, которые сохранились до наших дней практически в первозданном виде. В Алфаме, мы поговорим о крестовых походах и завоеваниях мавров у замка святого Георгия, выйдем на смотровые площадки с великолепными видами Лиссабона, а по пути встретим Кафедральный собор и церковь святого Антония — с именем этого святого в Португалии связано немало легенд, чудес и традиций.

В завершение прогулки вы окажетесь на площади Коммерции и познакомитесь с личностью маркиза Помбала, благодаря которому город обрёл новую жизнь после разрушительного землетрясения. Вы сможете раскрыть послания потомкам, которые зашифрованы в символах Триумфальной арки и памятника королю Жозе I.

Организационные детали