54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

От королей до мореплавателей

Путешествие в прошлое Лиссабона начнется на площади Реставраторов, где вам откроются судьбоносные события португальской истории. У красивейшего вокзала Россио мы поговорим о колониальном прошлом, а на соседней площади перенесемся в эпоху Великих географических открытий, сделавшую Португалию одной из самых богатых империй Европы. Вы пройдете мимо старинных магазинчиков и кафе площади Дона Педро IV, а затем окажетесь в «Бермудском треугольнике пьяницы»: как опытный лоцман я безопасно проведу вас по нему.

Средневековый дух Лиссабона

Затем отправимся в старейшие районы города, которые сохранились до наших дней практически в первозданном виде. В Моурарии, родине португальского романса фаду, вы исследуете узкие улочки и здания времен Средневековья, а после вас встретят извилистые переулки Алфамы. Мы поговорим о крестовых походах и завоеваниях мавров у замка святого Георгия, поднимемся на смотровые площадки с великолепными видами Лиссабона, а по пути встретим Кафедральный собор и церковь святого Антония — с именем этого святого в Португалии связано немало легенд, чудес и традиций.

Байша и Шиаду: истории богемных кварталов

После небольшого перерыва за чашечкой кофе с пирожным вы окажетесь на площади Коммерции и познакомитесь с личностью маркиза Помбала, благодаря которому город обрел новую жизнь после разрушительного землетрясения. Мы прогуляемся по району Байша, взглянем на первый городской лифт Санта Жушта, а затем пройдем по Шиаду — району лиссабонской богемы. Вы увидите первый в мире книжный магазин и знаковую кофейню «А Бразилейра», у монастыря Кармелитов услышите о трех ключевых событиях португальской истории. А в завершение прогулки мы отправимся к подъемнику Глория, чтобы в желтом вагончике спуститься по крутому склону, рассматривая местный стрит-арт.