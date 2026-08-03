54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Истории старого Лиссабона

Охватить ключевые районы и смотровые площадки города на насыщенной групповой прогулке
Эта прогулка позволит вам с первого дня в Лиссабоне задать правильный вектор путешествия, прочувствовать дух города и ухватить события его прошлого.

Мы прогуляемся от средневековой Алфамы до богемного Шиаду, поднимемся на эффектные смотровые площадки и, конечно, поговорим о перипетиях истории Португалии.

Перед вами оживут сюжеты о королях и монахах, землетрясениях и великих открытиях, из которых по кусочкам сложится самобытный образ Лиссабона.
4.7
181 отзыв
Истории старого Лиссабона
Истории старого Лиссабона
Истории старого Лиссабона

Описание экскурсии

От королей до мореплавателей

Путешествие в прошлое Лиссабона начнётся на площади Россиу, где вам откроются судьбоносные события португальской истории. У красивейшего вокзала мы поговорим о колониальном прошлом, а на соседней площади перенесёмся в эпоху Великих географических открытий, сделавшую Португалию одной из самых богатых империй Европы. Вы пройдёте мимо старинных магазинчиков и кафе площади Дона Педро IV, а затем окажетесь в «Бермудском треугольнике пьяницы»: как опытный лоцман я безопасно проведу вас по нему. Мы обязательно попробуем один из самых любимых напитков лиссабонцев — жинжу, вкусный вишнёвый ликёр, который здесь пьют в любое время дня.

Байша и Шиаду: истории богемных кварталов

Мы прогуляемся по району Байша, взглянем на первый городской лифт Санта Жушта, а после небольшого перерыва за чашечкой кофе с пирожным пройдём по Шиаду — району лиссабонской богемы. Вы увидите самый старый книжный магазин в мире и знаковую кофейню «А Бразилейра», у монастыря Кармелитов услышите о трёх ключевых событиях португальской истории.

Средневековый дух Лиссабона

Затем отправимся в старейшие районы города, которые сохранились до наших дней практически в первозданном виде. В Алфаме, мы поговорим о крестовых походах и завоеваниях мавров у замка святого Георгия, выйдем на смотровые площадки с великолепными видами Лиссабона, а по пути встретим Кафедральный собор и церковь святого Антония — с именем этого святого в Португалии связано немало легенд, чудес и традиций.

В завершение прогулки вы окажетесь на площади Коммерции и познакомитесь с личностью маркиза Помбала, благодаря которому город обрёл новую жизнь после разрушительного землетрясения. Вы сможете раскрыть послания потомкам, которые зашифрованы в символах Триумфальной арки и памятника королю Жозе I.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на площади Россиу, а заканчивается на площади Коммерции
  • После прогулки я дам рекомендации о местах, где вкусно готовят португальские блюда. Также могу посоветовать рестораны, где можно послушать традиционную музыку фадо

во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 13:00 и 17:00, в четверг в 13:00 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€45
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Dom Pedro IV
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 13:00 и 17:00, в четверг в 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1320 туристов
Меня зовут Елена, я русскоязычный гид в Португалии. Живу в этой замечательной стране уже 18 лет и всё больше и больше влюбляюсь в неё. С вами я буду делиться этой
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любовью, а также интересными фактами из истории и современной жизни Португалии. Я провожу экскурсии по всем основным направлениям центральной Португалии. Прежде всего, это Лиссабон, Синтра, полуостров Сетубал, а также города Назаре, Обидуш, Фатима, Томар, Баталья и Алкобаса. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Расскажу о характере португальцев, о местной кухне и винах. Помогу организовать фотосессию с русскоязычным фотографом на берегу океана, в любом городе или красивом в замке.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 181 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
167
4
8
3
3
2
3
1
Uladzimir
Хочу выразить огромную благодарность Елене за потрясающую экскурсию по Лиссабону! Очаровательная, интеллигентная и невероятно эрудированная — настоящий кладезь знаний не только об истории города и Португалии, но и об архитектуре и теологии. Экскурсия получилась очень насыщенной, увлекательной и помогла мне по-настоящему открыть для себя Лиссабон. Время пролетело совсем незаметно. От всей души рекомендую!
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В
Замечательная экскурсия!
Гид рассказала об истории Лиссабона и Португалии,показала значимые места города,ответила на все интересующие нас вопросы. Во время прогулки попробовали жинжу и бифана.
Кроме этого Елена посоветовала не туристические рестораны,место,где послушать фадо,а также помогла спланировать поездку в Назаре!
Замечательная экскурсия!
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплый отзыв, Виктория! Очень рада что смогла не только заинтересовать историей Лиссабона, но и помочь в других вопросах 😊
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А
Категорически рекомендуем экскурсию Елены как отправную точку вашего путешествия по Португалии, если вы там впервые. Иначе как это бывает - берешь машину на прокат, едешь 1.5 часа в Назаре, чтобы
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посмотреть на знаменитые океанские волны и серферов, а на месте оказывается гладкий океан, ибо начало июля… Елена знает, что сейчас реконструируется, где будет столпотворение туристов, где проехать, как подняться и т. д.

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Svetlana
Большое спасибо! Всё очень понравилось.
Большое спасибо! Всё очень понравилось.
Большое спасибо! Всё очень понравилось.
Большое спасибо! Всё очень понравилось.
Большое спасибо! Всё очень понравилось.
Большое спасибо! Всё очень понравилось.
Большое спасибо! Всё очень понравилось.
Большое спасибо! Всё очень понравилось.
Большое спасибо! Всё очень понравилось.+2
Большое спасибо! Всё очень понравилось.
Большое спасибо! Всё очень понравилось.
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T
Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Информативная и неутомительная. Елена отлично знает историю Лиссабона и региона, в чём мы смогли убедиться во время экскурсии. Маршрут продуман и хорошо составлен, а подъёмы к смотровым площадкам оказались не такими сложными, как ожидалось. Экскурсия оставила очень приятное впечатление и помогла нам в дальнейшем самостоятельно ориентироваться в городе.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Очень рада, Татьяна, что экскурсия была интересной и неутомительной. Спасибо за отзыв😊
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N
Нам очень понравилась экскурсия! Она была разнообразной и в меру насыщенной. Мы узнали много нового о Лиссабоне и его истории, посетили прекрасные места, услышали увлекательные истории и интересные факты о
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местной жизни. Маршрут был отлично продуман — мы совсем не устали и с большим удовольствием и интересом прошли весь путь. И получили массу великолепных советов, куда стоит заглянуть и вкусно покушать.

Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв, Наталья. Я очень рада, что экскурсия вас понравилась
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