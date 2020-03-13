54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

  4. Истории старого Лиссабона

Охватить ключевые районы и смотровые площадки города на насыщенной групповой прогулке

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
Эта прогулка позволит вам с первого дня в Лиссабоне задать правильный вектор путешествия, прочувствовать дух города и ухватить события его прошлого.

Мы прогуляемся от средневековой Алфамы до богемного Шиаду, поднимемся на эффектные смотровые площадки и, конечно, поговорим о перипетиях истории Португалии.

Перед вами оживут сюжеты о королях и монахах, землетрясениях и великих открытиях, из которых по кусочкам сложится самобытный образ Лиссабона.
€27
22 за человека
скидка20%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Россио
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии54 отзыва
4.98
Истории старого Лиссабона
Истории старого Лиссабона

Что вас ожидает

От королей до мореплавателей
Путешествие в прошлое Лиссабона начнется на площади Реставраторов, где вам откроются судьбоносные события португальской истории. У красивейшего вокзала Россио мы поговорим о колониальном прошлом, а на соседней площади перенесемся в эпоху Великих географических открытий, сделавшую Португалию одной из самых богатых империй Европы. Вы пройдете мимо старинных магазинчиков и кафе площади Дона Педро IV, а затем окажетесь в «Бермудском треугольнике пьяницы»: как опытный лоцман я безопасно проведу вас по нему.

Средневековый дух Лиссабона
Затем отправимся в старейшие районы города, которые сохранились до наших дней практически в первозданном виде. В Моурарии, родине португальского романса фаду, вы исследуете узкие улочки и здания времен Средневековья, а после вас встретят извилистые переулки Алфамы. Мы поговорим о крестовых походах и завоеваниях мавров у замка святого Георгия, поднимемся на смотровые площадки с великолепными видами Лиссабона, а по пути встретим Кафедральный собор и церковь святого Антония — с именем этого святого в Португалии связано немало легенд, чудес и традиций.

Байша и Шиаду: истории богемных кварталов
После небольшого перерыва за чашечкой кофе с пирожным вы окажетесь на площади Коммерции и познакомитесь с личностью маркиза Помбала, благодаря которому город обрел новую жизнь после разрушительного землетрясения. Мы прогуляемся по району Байша, взглянем на первый городской лифт Санта Жушта, а затем пройдем по Шиаду — району лиссабонской богемы. Вы увидите первый в мире книжный магазин и знаковую кофейню «А Бразилейра», у монастыря Кармелитов услышите о трех ключевых событиях португальской истории. А в завершение прогулки мы отправимся к подъемнику Глория, чтобы в желтом вагончике спуститься по крутому склону, рассматривая местный стрит-арт.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается на площади Реставраторов.
  • После прогулки, по желанию, я отведу вас в традиционный португальский ресторан с блюдами местной кухни, а по дороге покажу, где можно выпить самый вкусный кофе в Лиссабоне.
Истории старого Лиссабона
Истории старого Лиссабона
Истории старого Лиссабона
Истории старого Лиссабона
Истории старого Лиссабона
Истории старого Лиссабона
Истории старого Лиссабона

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00 и 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Россио.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Меня зовут Елена, я русскоязычный гид в Португалии. Живу в этой замечательной стране уже 18 лет и все больше и больше влюбляюсь в нее. С вами я буду делиться этой любовью, а также интересными фактами из истории и современной жизни Португалии. Я провожу экскурсии по всем основным направлениям центральной Португалии. Прежде всего, это Лиссабон, Синтра, полуостров Сетубал, а также города Назаре, Обидуш, Фатима, Томар, Баталья и Алкобаса. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Расскажу о характере португальцев, о местной кухне и винах. Помогу организовать фотосессию с русскоязычным фотографом на берегу океана, в любом городе или красивом в замке.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Насыщенная экскурсия по основным историческим местам Лиссабона + интересные магазинчики и кафе, лайф хаки по комфортному перемещению. Теперь я знаю что лифт не один, почему кофе, а не чай, почему пирожные, где селфи принесло вред, а с кем его легко можно сделать)
10 марта 2020
Спасибо Елене за позновательную экскурсию по историческому центру Лиссабона. Кроме фактов о достопримечательностях Елена сообщила множество нюансов о жизни местного населения. Экскурсия оставила приятное впечатление.
Юлия
7 марта 2020
Спасибо Елене за интересную и насыщенную экскурсию! Моя поездка получилась очень спонтанной, и не было возможности заранее почитать о городе и спланировать маршрут.
Елена показала интересные и красивые места, куда самостоятельно я бы не смогла попасть. Подсказала, где вкусная жинжа, где лучше пробовать национальные сладости и где недорого поужинать.
Очень рекомендую!
6 марта 2020
Интересная экскурсия, узнали много нового об Португалии и Лиссабоне. Экскурсовод сориентировала нас в незнакомом городе. Показала много интересных мест
5 марта 2020
Хочу отметить высокий профессионализм Елены во всех областях, от организационной (к месту встречи она подошла не только с указанным опознавательным знаком, но и с табличкой с моим именем), до связанных с собственно проведением экскурсии. В связи с несезоном я была одна, однако это не помешало Елене отнестись к работе с полной отдачей. Очень понравилось построение маршрута и рассказа: исторические подробности, действительно весьма любопытные и нескучные, чередуются с рассказами о домах исторического центра, мимо которых сам бы прошел, не заметив - старинные кофейня, библиотека, отель, просто интересные магазинчики, благодаря чему Лиссабон предстает не омертвелым нагромождением сухих дат или, наоборот, местом разнузданного брендового шопинга, а живым городом с историей, вписанной в современность. Елена не только прекрасный гид, но и по-человечески приятный собеседник, умеющий ответить на вопрос полно и интересно, с прекрасным владением языком и формулировками, что встречается далеко не всегда. Осталась очень довольна экскурсией, пересказывала отдельные моменты при показе фотографий дома, слушатели с энтузиазмом внимали. Всячески советую начинать (а можно и продолжать) знакомство с Лиссабоном с экскурсии Елены.
1 марта 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании. Елена прекрасный рассказчик, много знающий и умеющий донести свои знания до аудитории. Было интересно и познавательно. Заглянули в места, куда обычный турист и не догадался бы заглянуть. Получили массу удовольствия и позитива. Всем рекомендуем эту экскурсию. Спасибо, Елена, за отлично проведённое время.
28 февраля 2020
Спасибо Елене за экскурсию, она была интересной и содержательной, прошла по лучшим выбранным местам. Елена ответила на все интересующие нас вопросы, была очень вежлива и уделила нам времени даже больше, чем предполагала экскурсия. Впечатления остались лишь положительные.
19 февраля 2020
Очень понравилось. Елена - замечательный рассказчик. Маршрут составлен удобно, много интересного материала. Время экскурсии пролетело совсем незаметно. Рекомендуем.
18 февраля 2020
Очень насыщенная и интересная прогулка, мы и познакомились с городом и его историей, и узнали места с действительно вкусными и качественными португальскими деликатесами, куда не раз вернулись с огромным удовольствием, и получили рекомендации по дальнейшему знакомству с городом и страной!!!
Спасибо Елене!!)
Оксана
8 февраля 2020
Отличная экскурсия! Не только исторический рассказ, но и живой, современный Лиссабон: с заходом в кафе и рекомендациями от гида, деталями и "фишками". Рекомендую!
Ещё 44 отзыва

Елена проводит ещё 1 экскурсию

Белень — пристань первооткрывателейБелень — пристань первооткрывателейБелень — пристань первооткрывателей
26 за человека
2.5 часа
10 отзывов
Погрузиться в историю Золотого века Португалии и открыть секрет пирожных паштейш-де-Белен
Если вы желаете перенестись в Португалию эпохи Великих географических открытий, смело отправляйтесь в Белень! Я проведу вас по самым ярким достопримечательностям этой части Лиссабона — вы увидите великолепный монастырь Иеронимитов, побываете у гробницы Васко да Гамы, узнаете о морской истории Португалии у монумента Первооткрывателям и разгадаете секреты изящной смотровой башни Белен. А в исторической кондитерской «Паштейш де Белень» за чашечкой кофе вам откроется тайна легендарных пирожных, ставших символом Лиссабона.

Исторические экскурсии в Лиссабоне

Ажурный БеленАжурный БеленАжурный Белен
120 за экскурсию
4 часа
Посетить район Лиссабона, пропитанный духом приключений и дальних стран, и открыть его яркие истории
Белен — настоящая шкатулка сокровищ. По вашему выбору мы сосредоточимся на его популярных или менее известных локациях: осмотрим Башню и монастырь Жеронимуш, Памятник первооткрывателям и площади — или же посетим музеи и ботанические сады. Я познакомлю с историей мест и характером лиссабонцев. А еще мы попробуем паштел-де-Белен и обсудим португальскую кухню.
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории СредневековьяОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории СредневековьяОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
70 за человека
8 часов
16 отзывов
Подняться на крепостную стену, увидеть «волны-убийцы» и прогуляться по великолепному аббатству
Приготовьтесь к погружению вглубь столетий — мы едем в старинные португальские городки, хранящие легенды о королях, рыцарях и монахах. Милый Обидуш, спрятанный за оборонительными стенами, красивейший Назаре, привлекающий самых смелых серферов мира, а также Алкобаса и Баталья, хранящие великолепные сокровища, очаруют вас своим провинциальным шармом.
Белен: время открытийБелен: время открытийБелен: время открытий
12 за человека
3 часа
2 отзыва
Побывать на западе Лиссабона, нырнуть в эпоху мореплавателей и понять характер португальцев
Белен расположен далеко от исторического центра Лиссабона, но именно здесь находятся одни из самых ярких памятников столицы. На прогулке вы полюбуетесь архитектурой Беленской башни и монастыря Жеронимуш, через погружение в эпоху географических открытий раскроете менталитет местных жителей. Без очереди посетите старинную кондитерскую, где продегустируете знаменитый паштейш — и в подарок получите рецепт португальской сладости.
По следам тамплиеровПо следам тамплиеровПо следам тамплиеров
290 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Монастыри и крепости знаменитого ордена и история страны рыцарства
Приглашаю вас в небольшое путешествие во времена рыцарства, священной инквизиции и подвигов во имя веры. Кем были тамплиеры, чем занимался орден и причём тут великие географические открытия? Вы услышите увлекательную историю храмовников, переплывая реку на пути к крепости, гуляя по средневековому монастырю и касаясь стен древней синагоги.
Душевная прогулка по району БеленДушевная прогулка по району БеленДушевная прогулка по району Белен
65 за экскурсию
3 часа
Исследовать старинное предместье Лиссабона и услышать о нем занимательные истории
Белен — это застывшая в камне эпоха мореплавателей, подвиги королей и вечная любовь, воспетая Луисом Камоэнсом. Вы погуляете по дворцу Ажуда и ботаническому саду, услышите о плененных рабах и морских волках, познакомитесь со стилем «мануэлино» и ощутите величие Португалии.
Белень: два расцвета ЛиссабонаБелень: два расцвета ЛиссабонаБелень: два расцвета Лиссабона
98 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет
На три часа вы перенесётесь в два периода расцвета Португалии: эпоху Великих географических открытий и XVIII век экспорта алмазов и золота. Вы увидите белоснежную Беленьскую башню и побываете в монастыре Жеронимуш. Познакомитесь со стилем мануэлино, существующем только в Португалии, а также услышите о периоде диктатуры Салазара. Во второй части экскурсии — музей карет, известный обширной коллекцией парадных экипажей.

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне

За городомСинтраМузеи и искусствоВ другой городНеобычные маршрутыСетубалГастрономическиеТрансферыБашня БеленДля детейОбзорныеМыс РокаМонастырь ЖеронимушКашкайшПлощадь КоммерцииФотосессииГрупповыеДворец КелушМонастырь КармелитовКрыши и панорамыИндивидуальныеЗамок Святого ГеоргияРайон БеленМонсантоПлощадь РоссиуВсеАлфамаИстория и архитектураПешкомДворец АжудаНа автомобилеСо скидкойОбидушНа корабликеМузей КаретАугуштаНа автобусе