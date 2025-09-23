Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы посетите три пригорода Лиссабона: Алкобаса, Назаре, Обидуш и Баталья, — где познакомитесь с историческим прошлым городов, увидите монастыри и храмы, а также попробуете свежие морепродукты.

Описание экскурсии Что вас ждёт? Баталья — доминиканский монастырь, великолепный образец средневековой португальской архитектуры. В этом монастыре покоится прах Генриха Мореплавателя, с чьим именем связано начало эпохи великих географических открытий. Алкобаса — цистерцианский монастырь, основанный первым португальским королём Афонсу Энрикешем в 1153 году. Там покоятся португальские Ромео и Джульетта — Педру и Инеш. А стены монастыря покрыты таинственными символами Назаре. Аутентичная португальская деревушка Назаре — славится самыми большими волнами во всём Атлантическом океане и храмом загадочной Чёрной Мадонны и потрясающей красоты видами. Во время нашей прогулки мы сможем своими глазами увидеть, где был океан 2000 лет назад и на сколько он отступил, поговорим о традициях рыбной ловли и бесконечном терпении жён моряков, без всяких сомнений отведаем свежайшие морепродукты и рыбу! Обидуш — древнейший город в Португалии с интересной судьбой. Этот город видел кельтов, римлян и вестготов, был преподнесен в качестве свадебного подарка королеве Изабелле и славится лучшими свадебными традициями во всём Старом свете.

