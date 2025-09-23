Вы посетите три пригорода Лиссабона: Алкобаса, Назаре, Обидуш и Баталья, — где познакомитесь с историческим прошлым городов, увидите монастыри и храмы, а также попробуете свежие морепродукты.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Баталья — доминиканский монастырь, великолепный образец средневековой португальской архитектуры. В этом монастыре покоится прах Генриха Мореплавателя, с чьим именем связано начало эпохи великих географических открытий. Алкобаса — цистерцианский монастырь, основанный первым португальским королём Афонсу Энрикешем в 1153 году. Там покоятся португальские Ромео и Джульетта — Педру и Инеш. А стены монастыря покрыты таинственными символами Назаре. Аутентичная португальская деревушка Назаре — славится самыми большими волнами во всём Атлантическом океане и храмом загадочной Чёрной Мадонны и потрясающей красоты видами. Во время нашей прогулки мы сможем своими глазами увидеть, где был океан 2000 лет назад и на сколько он отступил, поговорим о традициях рыбной ловли и бесконечном терпении жён моряков, без всяких сомнений отведаем свежайшие морепродукты и рыбу! Обидуш — древнейший город в Португалии с интересной судьбой. Этот город видел кельтов, римлян и вестготов, был преподнесен в качестве свадебного подарка королеве Изабелле и славится лучшими свадебными традициями во всём Старом свете.
Любой свободный день с 09:00 утра.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баталья
- Алкобаса
- Назаре
- Обидуш
Что включено
- Трансфер
- Экскурсионное сопровождение
- Услуги гида
- Организационный сервис
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в достопримечательности
Место начала и завершения?
Ваш отель/аэропорт Лиссабона
Когда и сколько длится?
Когда: Любой свободный день с 09:00 утра.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
