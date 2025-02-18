Мини-группа
до 1 чел.
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
Расписание: по,средам,пятницам, субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам и четвергам в 14:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
€43 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 апр в 09:00
11 апр в 09:00
€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по красивым местам Лиссабона
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 09:00 или 10:00.
4 апр в 09:00
9 апр в 09:00
€190 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- IIrena18 февраля 2025Тур очень понравился,гид Елена дала много интересной информации и показала этот прекрастный город. Большое спасибо ей!
- ССветлана2 января 2025Экскурсия по Лиссабону была очень познавательной, интересной и увлекательной! Огромное спасибо гиду Елене! Настоящий профессионал!
- ММарк19 ноября 2023Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по историческим местам Лиссабона. Мы получили море новых впечатлений и новой интересной информации.
- AAleks3 июня 2023Ольга без сомнений высоклассный гид и провела для нас очень интересную экскурсию. Изложение материала на высоте, время пролетело незаметно! Маршрут действительно грамотно продуман и позволяет за прогулку ознакомиться с главными достопримечательностями города. Всем рекоммендуем!
- ЕЕлена23 апреля 2023Я, нашла Ольгу на этом ресурсе. Решили (нас было три человека) взять обзорную по Лиссабону. Поразила глубина знаний и интересная
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Церковь Святого Доминика»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в апреле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Церковь Святого Доминика" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 200. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Церковь Святого Доминика», 52 ⭐ отзыва, цены от €43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь