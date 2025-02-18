Церковь Святого Доминика – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Святого Доминика» в Лиссабоне на русском языке, цены от €43. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Пешая
4 часа
48 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
Расписание: по,средам,пятницам, субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам и четвергам в 14:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
€43 за человека
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Пешая
На трамвае
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 апр в 09:00
11 апр в 09:00
€200 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по красивым местам Лиссабона
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по красивым местам Лиссабона
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 09:00 или 10:00.
4 апр в 09:00
9 апр в 09:00
€190 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irena
    18 февраля 2025
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Тур очень понравился,гид Елена дала много интересной информации и показала этот прекрастный город. Большое спасибо ей!
  • С
    Светлана
    2 января 2025
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Экскурсия по Лиссабону была очень познавательной, интересной и увлекательной! Огромное спасибо гиду Елене! Настоящий профессионал!
  • М
    Марк
    19 ноября 2023
    Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
    Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по историческим местам Лиссабона. Мы получили море новых впечатлений и новой интересной информации.
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    Саму экскурсию Ольга провела увлекательно и профессионально, очень комфортно находится в ее обществе, так что наша пешеходная ознакомительная экскурсия в шесть часов пролетела незаметно. Рекомендую этого гида!

  • A
    Aleks
    3 июня 2023
    Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
    Ольга без сомнений высоклассный гид и провела для нас очень интересную экскурсию. Изложение материала на высоте, время пролетело незаметно! Маршрут действительно грамотно продуман и позволяет за прогулку ознакомиться с главными достопримечательностями города. Всем рекоммендуем!
  • Е
    Елена
    23 апреля 2023
    Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
    Я, нашла Ольгу на этом ресурсе. Решили (нас было три человека) взять обзорную по Лиссабону. Поразила глубина знаний и интересная
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    подача материала. Нам понравился маршрут, который включал как исторические места так и раскрытие гастрономических изысков столицы Португалии. Маршрут был интересен и разнообразен. Всем рекомендуем этого квалифицированного гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Церковь Святого Доминика»

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  6. Район Байша
  7. Площадь Россио
  8. Набережная
  9. Кафедральный собор
  10. Площадь Реставраторов
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в апреле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Церковь Святого Доминика" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 200. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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