Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Насыщенное путешествие в Порто включает дорогу на машине и трехчасовую экскурсию по главным достопримечательностям. Участники увидят Кафедральный собор, церковь Святого Франциска, Башню Клеригуш и многое другое.



Свободное время позволяет насладиться местной кухней, прокатиться по реке Доуру или посетить дегустацию вина. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и историей Севера Португалии 5 причин купить эту экскурсию 🚗 Удобная поездка на машине

🏛️ Обзор главных достопримечательностей

🍷 Дегустация знаменитого вина Порто

🛥️ Круиз по реке Доуру

🕒 Свободное время для обеда и шопинга

Elena Ваш гид в Лиссабоне Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-6 человек Можно с детьми Да Когда По договоренности €520 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Что можно увидеть Кафедральный собор

Церковь Святого Франциска

Башня Клеригуш

Епископский дворец

Дворец Биржи

Площадь Рибейра

Описание экскурсии Наш пешеходный маршрут пройдет по центральной части города. Он включает посещение удивительного Кафедрального собора, церкви Святого Франциска, самой богатой в Португалии, символ города – Башню Клеригуш, Епископский дворец, здание Городского собрания с часовой башней, памятники королю Дону Педро IV и легендарному Генриху-Моруплавателю, Дворец Биржи. Также вы увидите знаменитую площадь Рибейра, которая выросла на северном берегу реки Доуру. А во время круиза, который вы сможете совершить в свободное время, увидите город с воды. На другом берегу насладитесь божественным напитком во время дегустации. Ваше свободное время вы сможете использовать на обед в ресторане города Порто или на знакомство с великолепным кафе Мажестик. Там же, на пешеходной улице Санта Катарина, сможете заняться и шопингом, ведь все основные текстильные и обувные фабрики страны расположены на Севере Португалии.

