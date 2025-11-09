Мои заказы

Из Лиссабона в Порто: однодневная экскурсия

Однодневное путешествие в Порто с обзорной экскурсией и свободным временем для знакомства с городом и его гастрономией
Насыщенное путешествие в Порто включает дорогу на машине и трехчасовую экскурсию по главным достопримечательностям. Участники увидят Кафедральный собор, церковь Святого Франциска, Башню Клеригуш и многое другое.

Свободное время позволяет насладиться местной кухней, прокатиться по реке Доуру или посетить дегустацию вина. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и историей Севера Португалии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобная поездка на машине
  • 🏛️ Обзор главных достопримечательностей
  • 🍷 Дегустация знаменитого вина Порто
  • 🛥️ Круиз по реке Доуру
  • 🕒 Свободное время для обеда и шопинга
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Церковь Святого Франциска
  • Башня Клеригуш
  • Епископский дворец
  • Дворец Биржи
  • Площадь Рибейра

Описание экскурсии

Наш пешеходный маршрут пройдет по центральной части города. Он включает посещение удивительного Кафедрального собора, церкви Святого Франциска, самой богатой в Португалии, символ города – Башню Клеригуш, Епископский дворец, здание Городского собрания с часовой башней, памятники королю Дону Педро IV и легендарному Генриху-Моруплавателю, Дворец Биржи. Также вы увидите знаменитую площадь Рибейра, которая выросла на северном берегу реки Доуру. А во время круиза, который вы сможете совершить в свободное время, увидите город с воды. На другом берегу насладитесь божественным напитком во время дегустации. Ваше свободное время вы сможете использовать на обед в ресторане города Порто или на знакомство с великолепным кафе Мажестик. Там же, на пешеходной улице Санта Катарина, сможете заняться и шопингом, ведь все основные текстильные и обувные фабрики страны расположены на Севере Португалии.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
  • Услуги гида
  • Автомобиль и транспортные расходы.
Что не входит в цену
  • Обед
  • Входные билеты (музеи, лодка, по желанию)
  • Дегустации (по желанию).
Место начала и завершения?
Лиссабон, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лиссабона

