В 25 км от столицы, на берегу Атлантики находится уютный старинный город-порт. Сюда приезжают из Лиссабона, чтобы отдохнуть у океана и насладиться блюдами из свежевыловленных морепродуктов. Ну а мы с вами не только погуляем по набережной и увидим знаменитые пляжи, но и поговорим о том, что делает Кашкайш таким особенным.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите последнюю летнюю резиденцию португальских королей, аристократические виллы и древнеримские руины. Кроме того, вам предстоит отыскать место, где родился Джеймс Бонд, и лучший рынок на Лиссабонской Ривьере.

На прогулке по курорту мы поговорим на самые разные темы — чтобы у вас сложилось объёмное представление об истории, быте и особенностях курорта.

Я расскажу, как рыбацкая деревушка превратилась в королевскую дачу и куда делась португальская аристократия.

Познакомимся с бытом португальских рыбаков и, если повезёт, увидим местных павлинов.

Поговорим об иберийских кроликах, защите от пиратов и девочке, которой удалось обмануть всесильного министра.

Посетим место, где обитает официально зарегистрированное привидение.

А ещё вы узнаете, какие рыбные рестораны португальцы считают здесь лучшими.

Организационные детали

Дополнительные расходы: транспорт до Кашкайша и личные траты на кафе и сувениры