Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей

Познакомиться с одним из самых атмосферных курортов Лиссабонской Ривьеры

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В 25 км от столицы, на берегу Атлантики находится уютный старинный город-порт.

Сюда приезжают из Лиссабона, чтобы отдохнуть у океана и насладиться блюдами из свежевыловленных морепродуктов.

Ну а мы с вами не только погуляем по набережной и увидим знаменитые пляжи, но и поговорим о том, что делает Кашкайш таким особенным.
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Ближайшие даты:
30
сен
7
окт
14
окт
21
окт
28
окт
4
ноя
11
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите последнюю летнюю резиденцию португальских королей, аристократические виллы и древнеримские руины. Кроме того, вам предстоит отыскать место, где родился Джеймс Бонд, и лучший рынок на Лиссабонской Ривьере.

На прогулке по курорту мы поговорим на самые разные темы — чтобы у вас сложилось объёмное представление об истории, быте и особенностях курорта.

  • Я расскажу, как рыбацкая деревушка превратилась в королевскую дачу и куда делась португальская аристократия.
  • Познакомимся с бытом португальских рыбаков и, если повезёт, увидим местных павлинов.
  • Поговорим об иберийских кроликах, защите от пиратов и девочке, которой удалось обмануть всесильного министра.
  • Посетим место, где обитает официально зарегистрированное привидение.
  • А ещё вы узнаете, какие рыбные рестораны португальцы считают здесь лучшими.

Организационные детали

Дополнительные расходы: транспорт до Кашкайша и личные траты на кафе и сувениры

в субботу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с ж/д станцией Кашкайш
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиссабона

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Выездные
Кашкайш

Похожие туры из Лиссабона

Синтра, Атлантика и мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
104 отзыва
Синтра, Атлантика и мыс Рока
Побывать на краю света на закате, посетить сказочный замок и насладиться океаном на пляже Гиньшу
Avenida Liberdade 29
1 окт
8 окт
11 окт
15 окт
70 за человека
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
61 отзыв
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
Путешествие по городам Лиссабонской Ривьеры к мысу Рока и прогулка по улочкам Синтры
Ваш отель в Лиссабоне
2 окт
7 окт
8 окт
9 окт
260 за всё до 4 чел.
Четыре замка и четыре панорамы сказочной Синтры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Четыре замка и четыре панорамы сказочной Синтры
Побывать на лиссабонской ривьере, заглянуть в гости к королям и подняться на мыс Рока
Завтра
30 сен
2 окт
3 окт
249 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Лиссабоне
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ