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Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей

Откройте для себя Кашкайш - город рыбаков и королей, где вас ждут древние руины, королевские резиденции и лучшие рыбные рестораны
Всего в 25 км от Лиссабона, на берегу Атлантики, находится Кашкайш - уютный город-порт с богатой историей.

Участники экскурсии увидят летнюю резиденцию португальских королей, аристократические виллы и древнеримские руины. Узнают, как
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рыбацкая деревушка стала королевской дачей, и где родился Джеймс Бонд. Прогулка включает посещение местного рынка и знакомство с бытом рыбаков.

Гости также услышат истории о защите от пиратов и увидят место, где обитает зарегистрированное привидение. В завершение экскурсии - советы по лучшим рыбным ресторанам

4
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Летняя резиденция королей
  • 🌊 Прогулка по набережной
  • 🐟 Рыбацкие традиции
  • 👻 Привидение в Кашкайше
  • 🍽️ Лучшие рыбные рестораны

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Кашкайша - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а море тёплое. В это время года можно насладиться прогулками по набережной и пляжами. Весной и осенью здесь меньше туристов, что позволяет более спокойно исследовать город. Зимой, хотя и прохладнее, всё же можно насладиться атмосферой Кашкайша, особенно если вас интересуют культурные достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей

Что можно увидеть

  • Летняя резиденция португальских королей
  • Аристократические виллы
  • Древнеримские руины
  • Место рождения Джеймса Бонда
  • Рынок на Лиссабонской Ривьере

Описание экскурсии

Вы увидите последнюю летнюю резиденцию португальских королей, аристократические виллы и древнеримские руины. Кроме того, вам предстоит отыскать место, где родился Джеймс Бонд, и лучший рынок на Лиссабонской Ривьере.

На прогулке по курорту мы поговорим на самые разные темы — чтобы у вас сложилось объёмное представление об истории, быте и особенностях курорта.

  • Я расскажу, как рыбацкая деревушка превратилась в королевскую дачу и куда делась португальская аристократия.
  • Познакомимся с бытом португальских рыбаков и, если повезёт, увидим местных павлинов.
  • Поговорим об иберийских кроликах, защите от пиратов и девочке, которой удалось обмануть всесильного министра.
  • Посетим место, где обитает официально зарегистрированное привидение.
  • А ещё вы узнаете, какие рыбные рестораны португальцы считают здесь лучшими.

Организационные детали

Дополнительные расходы: транспорт до Кашкайша и личные траты на кафе и сувениры

в субботу в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€80
Дети до 16 лет€70
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с ж/д станцией Кашкайш
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 167 туристов
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году. Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
С
Спасибо большое Ирине за возможность прочувствовать атмосферу этого городка.
Экскурсия получилась насыщенной, интересной и познавательной.
Рекомендую!
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Вячеслав
У нас к сожалению, с Ириной контакта не получилось. Вроде все знает, но преподносит информацию неинтересно. Возможно это произошло из-за того, что были временно закрыты некоторые места из-за мероприятий для посещения по маршруту нашей экскурсии. У нее не было плана Б и она не знала, что нам показать. Экскурсия была закончена досрочно, но это никак не отразилось на стоимости.
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Сожалею, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Маршрут был адаптирован сразу на месте из-за внепланового закрытия некоторых объектов. Что касается
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досрочного завершения тура: я предложила вариант на оставшееся время, но это предложение не было вами принято. Таким образом, экскурсия завершилась по взаимной договоренности.

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