Познакомиться с одним из самых атмосферных курортов Лиссабонской Ривьеры
В 25 км от столицы, на берегу Атлантики находится уютный старинный город-порт.
Сюда приезжают из Лиссабона, чтобы отдохнуть у океана и насладиться блюдами из свежевыловленных морепродуктов.
Ну а мы с вами не только погуляем по набережной и увидим знаменитые пляжи, но и поговорим о том, что делает Кашкайш таким особенным.
Сюда приезжают из Лиссабона, чтобы отдохнуть у океана и насладиться блюдами из свежевыловленных морепродуктов.
Ну а мы с вами не только погуляем по набережной и увидим знаменитые пляжи, но и поговорим о том, что делает Кашкайш таким особенным.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите последнюю летнюю резиденцию португальских королей, аристократические виллы и древнеримские руины. Кроме того, вам предстоит отыскать место, где родился Джеймс Бонд, и лучший рынок на Лиссабонской Ривьере.
На прогулке по курорту мы поговорим на самые разные темы — чтобы у вас сложилось объёмное представление об истории, быте и особенностях курорта.
- Я расскажу, как рыбацкая деревушка превратилась в королевскую дачу и куда делась португальская аристократия.
- Познакомимся с бытом португальских рыбаков и, если повезёт, увидим местных павлинов.
- Поговорим об иберийских кроликах, защите от пиратов и девочке, которой удалось обмануть всесильного министра.
- Посетим место, где обитает официально зарегистрированное привидение.
- А ещё вы узнаете, какие рыбные рестораны португальцы считают здесь лучшими.
Организационные детали
Дополнительные расходы: транспорт до Кашкайша и личные траты на кафе и сувениры
в субботу в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с ж/д станцией Кашкайш
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irina — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 89 туристов
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году. Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.
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