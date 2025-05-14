Всего в 25 км от Лиссабона, на берегу Атлантики, находится Кашкайш - уютный город-порт с богатой историей.Участники экскурсии увидят летнюю резиденцию португальских королей, аристократические виллы и древнеримские руины. Узнают, как

рыбацкая деревушка стала королевской дачей, и где родился Джеймс Бонд. Прогулка включает посещение местного рынка и знакомство с бытом рыбаков. Гости также услышат истории о защите от пиратов и увидят место, где обитает зарегистрированное привидение. В завершение экскурсии - советы по лучшим рыбным ресторанам

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Кашкайша - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а море тёплое. В это время года можно насладиться прогулками по набережной и пляжами. Весной и осенью здесь меньше туристов, что позволяет более спокойно исследовать город. Зимой, хотя и прохладнее, всё же можно насладиться атмосферой Кашкайша, особенно если вас интересуют культурные достопримечательности.

Сейчас август — это идеальное время.