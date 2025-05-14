Всего в 25 км от Лиссабона, на берегу Атлантики, находится Кашкайш - уютный город-порт с богатой историей.
Участники экскурсии увидят летнюю резиденцию португальских королей, аристократические виллы и древнеримские руины. Узнают, как
Участники экскурсии увидят летнюю резиденцию португальских королей, аристократические виллы и древнеримские руины. Узнают, как
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Летняя резиденция королей
- 🌊 Прогулка по набережной
- 🐟 Рыбацкие традиции
- 👻 Привидение в Кашкайше
- 🍽️ Лучшие рыбные рестораны
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Кашкайша - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а море тёплое. В это время года можно насладиться прогулками по набережной и пляжами. Весной и осенью здесь меньше туристов, что позволяет более спокойно исследовать город. Зимой, хотя и прохладнее, всё же можно насладиться атмосферой Кашкайша, особенно если вас интересуют культурные достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Летняя резиденция португальских королей
- Аристократические виллы
- Древнеримские руины
- Место рождения Джеймса Бонда
- Рынок на Лиссабонской Ривьере
Описание экскурсии
Вы увидите последнюю летнюю резиденцию португальских королей, аристократические виллы и древнеримские руины. Кроме того, вам предстоит отыскать место, где родился Джеймс Бонд, и лучший рынок на Лиссабонской Ривьере.
На прогулке по курорту мы поговорим на самые разные темы — чтобы у вас сложилось объёмное представление об истории, быте и особенностях курорта.
- Я расскажу, как рыбацкая деревушка превратилась в королевскую дачу и куда делась португальская аристократия.
- Познакомимся с бытом португальских рыбаков и, если повезёт, увидим местных павлинов.
- Поговорим об иберийских кроликах, защите от пиратов и девочке, которой удалось обмануть всесильного министра.
- Посетим место, где обитает официально зарегистрированное привидение.
- А ещё вы узнаете, какие рыбные рестораны португальцы считают здесь лучшими.
Организационные детали
Дополнительные расходы: транспорт до Кашкайша и личные траты на кафе и сувениры
в субботу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
|Дети до 16 лет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с ж/д станцией Кашкайш
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 167 туристов
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году. Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Спасибо большое Ирине за возможность прочувствовать атмосферу этого городка.
Экскурсия получилась насыщенной, интересной и познавательной.
Рекомендую!
Экскурсия получилась насыщенной, интересной и познавательной.
Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
У нас к сожалению, с Ириной контакта не получилось. Вроде все знает, но преподносит информацию неинтересно. Возможно это произошло из-за того, что были временно закрыты некоторые места из-за мероприятий для посещения по маршруту нашей экскурсии. У нее не было плана Б и она не знала, что нам показать. Экскурсия была закончена досрочно, но это никак не отразилось на стоимости.
Ирина
Ответ организатора:
Сожалею, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Маршрут был адаптирован сразу на месте из-за внепланового закрытия некоторых объектов. Что касается
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии на «Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей»
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Начало: От вашего отеля в Лиссабоне
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от €410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
Завтра в 10:00
16 авг в 08:00
от €480 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По побережью к мысу Рока
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
от €285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная поездка в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
Побывать в излюбленных местах португальских королей, шпионов, серферов и тамплиеров
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от €450 за всё до 3 чел.
€80 за человека