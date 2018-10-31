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Провести день в Северной столице Португалии, узнать её историю и очароваться красками

Олег
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Олег – экскурсионное агентство
Если Португалия в ваших мечтах — это красочные фасады с плиткой азулежу, убегающие вверх извилистые улочки и насыщенные яркие цвета, то вам непременно стоит съездить в Порту! Даже за один день этот город очарует пейзажами и старинными достопримечательностями.

Вы полюбуетесь разноцветным кварталом Рибейра, взглянете на город с высоты башни Клеригуш и ажурного моста Луиша I, а также попробуете настоящий португальский портвейн на его родной земле.
От 600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Путешествие из Лиссабона в Порту
Путешествие из Лиссабона в Порту

Что вас ожидает

Знакомство с Порту в удобном формате
Мы заберём вас из отеля в Лиссабоне и вместе отправимся на север, в красочный город, давший название всей стране. По дороге вы погрузитесь в прошлое Порту, перенесётесь в золотые времена Португалии и поймёте, как и чем живёт город сегодня. Знакомство начнётся с башни Клеригуш, где 240 шагов приведут вас на смотровую площадку — отсюда открывается захватывающий вид города. Вы полюбуетесь витринами красивейшего книжного магазина «Лелло», прославленного вселенной «Гарри Поттера», осмотрите руины средневековой городской стены, пересечёте ажурный мост, построенный учеником Густава Эйфеля, и изучите архитектурный ансамбль площади Свободы.

Самые красочные районы и дегустация портвейна
На прогулке по оживлённой улице Санта-Катарина отыщем красивейшую традиционную плитку азулежу, а в квартале Рибейра очаруемся яркими фасадами и погрузимся в размеренную жизнь португальцев. Вы заглянете в ремесленные магазины и цветущие сады 19 века, насладитесь пейзажами реки Дору и отправитесь в речной круиз на типичной португальской лодке, которые раньше перевозили бочки с портвейном из винной долины в Порту. Вас, конечно, ждёт дегустация напитка-символа страны: вы попробуете этот «нектар богов» и «напиток настоящих джентльменов» в винном погребе в городе-спутнике Порту Вила-Нова-ди-Гая, узнаете секреты производства и успеха портвейна.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля в Лиссабоне.
  • Дорога в одну сторону займёт 3–3,5 часа.
  • Дополнительные расходы: билет на смотровую в башне — 6€; речной круиз на лодке — 10€; дегустация портвейна — 10€.
  • В программе предусмотрено свободное время для обеда (обед по желанию и оплачивается отдельно).
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Путешествие из Лиссабона в Порту
Путешествие из Лиссабона в Порту
Путешествие из Лиссабона в Порту
Путешествие из Лиссабона в Порту
Путешествие из Лиссабона в Порту
Путешествие из Лиссабона в Порту
Путешествие из Лиссабона в Порту
Путешествие из Лиссабона в Порту
Путешествие из Лиссабона в Порту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Мы не просто гиды — а ваши друзья в Португалии, которые с радостью поделятся своими знаниями, покажут лучшие места, помогут с выбором отеля, ресторана и развлекательной программы. Мы можем встретить вас в аэропорту, быстро и комфортно отвезти в отель, помочь вам провести незабываемое путешествие с первой и до последней минуты в Португалии!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

31 октября 2018
Очень интересная экскурсия! Спасибо Борису! Советуем всем!

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