Провести день в Северной столице Португалии, узнать её историю и очароваться красками
Если Португалия в ваших мечтах — это красочные фасады с плиткой азулежу, убегающие вверх извилистые улочки и насыщенные яркие цвета, то вам непременно стоит съездить в Порту! Даже за один читать дальшеуменьшить
день этот город очарует пейзажами и старинными достопримечательностями.
Вы полюбуетесь разноцветным кварталом Рибейра, взглянете на город с высоты башни Клеригуш и ажурного моста Луиша I, а также попробуете настоящий португальский портвейн на его родной земле.
Мы заберём вас из отеля в Лиссабоне и вместе отправимся на север, в красочный город, давший название всей стране. По дороге вы погрузитесь в прошлое Порту, перенесётесь в золотые времена Португалии и поймёте, как и чем живёт город сегодня. Знакомство начнётся с башни Клеригуш, где 240 шагов приведут вас на смотровую площадку — отсюда открывается захватывающий вид города. Вы полюбуетесь витринами красивейшего книжного магазина «Лелло», прославленного вселенной «Гарри Поттера», осмотрите руины средневековой городской стены, пересечёте ажурный мост, построенный учеником Густава Эйфеля, и изучите архитектурный ансамбль площади Свободы.
Самые красочные районы и дегустация портвейна
На прогулке по оживлённой улице Санта-Катарина отыщем красивейшую традиционную плитку азулежу, а в квартале Рибейра очаруемся яркими фасадами и погрузимся в размеренную жизнь португальцев. Вы заглянете в ремесленные магазины и цветущие сады 19 века, насладитесь пейзажами реки Дору и отправитесь в речной круиз на типичной португальской лодке, которые раньше перевозили бочки с портвейном из винной долины в Порту. Вас, конечно, ждёт дегустация напитка-символа страны: вы попробуете этот «нектар богов» и «напиток настоящих джентльменов» в винном погребе в городе-спутнике Порту Вила-Нова-ди-Гая, узнаете секреты производства и успеха портвейна.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля в Лиссабоне
Дорога в одну сторону займёт 3–3,5 часа
Дополнительные расходы: билет на смотровую в башне — €10; речной круиз на лодке — €20; дегустация портвейна — от €20
В программе предусмотрено свободное время для обеда (обед по желанию и оплачивается отдельно)
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — Организатор в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провёл экскурсии для 843 туристов
Мы не просто гиды, скорее ваши друзья в Португалии. Наша миссия — передать любовь к этой стране, её культуре, истории и природе в лёгкой и непринуждённой форме.
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людей. Гиды живут здесь уже много лет, имеют профильное образование и большой опыт в туризме. Одни пишут книги о Португалии или научные статьи, другие получают удовольствие, когда приводят новых членов в наш «клуб любителей Португалии». Как сказал один коллега: «Для меня это не работа, а отдых, при котором я постоянно путешествую по стране с интересными людьми».
Мы понимаем: то, что увлекает одних путешественников, может не подойти другим. Поэтому для каждого подбираем гида, который максимально соответствует интересам. Так экскурсии получаются индивидуальными и адаптируются под группу, обстановку и даже погоду.
А ещё мы поможем с выбором отеля и ресторана, встретим в аэропорту и поддержим на всём пути. Большинство путешественников возвращаются к нам снова или рекомендуют друзьям — и это главная награда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Elena
Огромная благодарность Борису. Легкая, интересная, с нотками юмора экскурсия. Комфортный автомобиль и очень клифортное вождение, учитывая разницу в расстоянии между Лиссабоном и Порто. Много удивительных фактов об истории Португалии и не только. Бесплатный фотограф в лице Бориса, как бонус) категорически рекомендую)
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О
Ольга
Очень интересная экскурсия! Спасибо Борису! Советуем всем!
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