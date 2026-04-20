Если Португалия в ваших мечтах — это красочные фасады с плиткой азулежу, убегающие вверх извилистые улочки и насыщенные яркие цвета, то вам непременно стоит съездить в Порту! Даже за один

день этот город очарует пейзажами и старинными достопримечательностями. Вы полюбуетесь разноцветным кварталом Рибейра, взглянете на город с высоты башни Клеригуш и ажурного моста Луиша I, а также попробуете настоящий португальский портвейн на его родной земле.

Описание экскурсии

Знакомство с Порту в удобном формате

Мы заберём вас из отеля в Лиссабоне и вместе отправимся на север, в красочный город, давший название всей стране. По дороге вы погрузитесь в прошлое Порту, перенесётесь в золотые времена Португалии и поймёте, как и чем живёт город сегодня. Знакомство начнётся с башни Клеригуш, где 240 шагов приведут вас на смотровую площадку — отсюда открывается захватывающий вид города. Вы полюбуетесь витринами красивейшего книжного магазина «Лелло», прославленного вселенной «Гарри Поттера», осмотрите руины средневековой городской стены, пересечёте ажурный мост, построенный учеником Густава Эйфеля, и изучите архитектурный ансамбль площади Свободы.

Самые красочные районы и дегустация портвейна

На прогулке по оживлённой улице Санта-Катарина отыщем красивейшую традиционную плитку азулежу, а в квартале Рибейра очаруемся яркими фасадами и погрузимся в размеренную жизнь португальцев. Вы заглянете в ремесленные магазины и цветущие сады 19 века, насладитесь пейзажами реки Дору и отправитесь в речной круиз на типичной португальской лодке, которые раньше перевозили бочки с портвейном из винной долины в Порту. Вас, конечно, ждёт дегустация напитка-символа страны: вы попробуете этот «нектар богов» и «напиток настоящих джентльменов» в винном погребе в городе-спутнике Порту Вила-Нова-ди-Гая, узнаете секреты производства и успеха портвейна.

Организационные детали