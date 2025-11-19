Мои заказы

Край земли - на электрокаре в мини-группе из Лиссабона к Мысу Рока

Проникнуться духом Португалии, увидеть Кабо да Рока, Кашкайш и бескрайний океан
Вы без спешки насладитесь видами Атлантического побережья и попадёте на край земли.

Я расскажу о значении мыса для мореплавателей прошлого, о португальском образе жизни и национальных традициях.

А ещё поделюсь личными рекомендациями — от уютных кафе, где подают лучшие паштел-де-ната, до скрытых смотровых площадок, которых нет в путеводителях.
Описание экскурсии

Вдоль Атлантического побережья

Я заберу вас из отеля, где вы остановились. В дороге поговорим о богатой истории Лиссабона, его культурных особенностях и скрытых жемчужинах. Вы увидите бескрайний океан, величественные скалы и живописные пейзажи. Насладитесь природой Португалии и узнаете интересные факты о местной географии и флоре.

Край Европы

Мыс Рока — это самая западная точка континентальной Европы, где вы почувствуете мощь океана. В Средние века люди верили, что за этим утёсом заканчивается мир. Оживим путешествие местными историями и легендами о Кабо да Рока и его окрестностях.

Путешествие вдоль Атлантики в городок Кашкайш

От Кабо да Рока наш путь лежит вдоль океанских скал к изысканному Кашкайшу — бывшей летней резиденции португальской аристократии. Теперь это курорт с морским бризом, винтажными виллами и неторопливой элегантностью ушедшей эпохи.

Инсайдерские советы по Лиссабону

Я поделюсь с вами рекомендациями, где поесть, что посмотреть и куда отправиться. На обратном пути вы сможете задать вопросы и обсудить впечатления. Поездка завершится у вашего отеля.

Вы узнаете:

  • какую роль играл маяк Кабо да Рока в морской навигации
  • как природа формировала величественные скалы
  • как португальцы сохраняют свою культуру, несмотря на глобализацию
  • где в Лиссабоне попробовать настоящую португальскую кухню и как избежать туристических ловушек

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes EQA 250+ с возможностью зарядки телефонов и Wi-Fi
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей с 12 лет
  • В стоимость поездки входят услуги гида и транспорт
  • Подарим вам «Гид на 3 дня по Лиссабону» и «Foodie гид» по лучшим проверенным местным ташкам и ресторанам с Фаду

в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Praça Martim Moniz
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 132 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда
читать дальше

Португалия открылась как нечто удивительно подлинное, тёплое и человечное — как визит к старым друзьям, которых раньше никогда не знал. Решил остаться и попробовать, как это — жить «по-португальски», с душой и неспешно. Сегодня создаю экскурсии не ради галочек и фото у памятников. Каждая прогулка — это настоящее путешествие вглубь культуры, истории и характера этой страны. Рассказываю не только, что перед вами, но и почему именно здесь замирает сердце. Лиссабон — не открытка, а живая история, где каждая улица — как строка в романе, который хочется перечитывать снова и снова. До встречи в солнечном городе — и да начнётся ваше настоящее путешествие во времени!

