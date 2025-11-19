Край земли - на электрокаре в мини-группе из Лиссабона к Мысу Рока
Проникнуться духом Португалии, увидеть Кабо да Рока, Кашкайш и бескрайний океан
Вы без спешки насладитесь видами Атлантического побережья и попадёте на край земли.
Я расскажу о значении мыса для мореплавателей прошлого, о португальском образе жизни и национальных традициях.
А ещё поделюсь личными рекомендациями — от уютных кафе, где подают лучшие паштел-де-ната, до скрытых смотровых площадок, которых нет в путеводителях.
Описание экскурсии
Вдоль Атлантического побережья
Я заберу вас из отеля, где вы остановились. В дороге поговорим о богатой истории Лиссабона, его культурных особенностях и скрытых жемчужинах. Вы увидите бескрайний океан, величественные скалы и живописные пейзажи. Насладитесь природой Португалии и узнаете интересные факты о местной географии и флоре.
Край Европы
Мыс Рока — это самая западная точка континентальной Европы, где вы почувствуете мощь океана. В Средние века люди верили, что за этим утёсом заканчивается мир. Оживим путешествие местными историями и легендами о Кабо да Рока и его окрестностях.
Путешествие вдоль Атлантики в городок Кашкайш
От Кабо да Рока наш путь лежит вдоль океанских скал к изысканному Кашкайшу — бывшей летней резиденции португальской аристократии. Теперь это курорт с морским бризом, винтажными виллами и неторопливой элегантностью ушедшей эпохи.
Инсайдерские советы по Лиссабону
Я поделюсь с вами рекомендациями, где поесть, что посмотреть и куда отправиться. На обратном пути вы сможете задать вопросы и обсудить впечатления. Поездка завершится у вашего отеля.
Вы узнаете:
какую роль играл маяк Кабо да Рока в морской навигации
как природа формировала величественные скалы
как португальцы сохраняют свою культуру, несмотря на глобализацию
где в Лиссабоне попробовать настоящую португальскую кухню и как избежать туристических ловушек
Организационные детали
Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes EQA 250+ с возможностью зарядки телефонов и Wi-Fi
Экскурсия подходит для взрослых и детей с 12 лет
В стоимость поездки входят услуги гида и транспорт
Подарим вам «Гид на 3 дня по Лиссабону» и «Foodie гид» по лучшим проверенным местным ташкам и ресторанам с Фаду
в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€100
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Praça Martim Moniz
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 132 туристов
Приветствую, amigos viajantes!
Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда читать дальше
Португалия открылась как нечто удивительно подлинное, тёплое и человечное — как визит к старым друзьям, которых раньше никогда не знал. Решил остаться и попробовать, как это — жить «по-португальски», с душой и неспешно.
Сегодня создаю экскурсии не ради галочек и фото у памятников. Каждая прогулка — это настоящее путешествие вглубь культуры, истории и характера этой страны. Рассказываю не только, что перед вами, но и почему именно здесь замирает сердце.
Лиссабон — не открытка, а живая история, где каждая улица — как строка в романе, который хочется перечитывать снова и снова.
До встречи в солнечном городе — и да начнётся ваше настоящее путешествие во времени!