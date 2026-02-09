Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Синтра, мыс Рока и побережье: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
Расписание: ежедневно в 19:00
24 фев в 19:00
27 фев в 19:00
€50 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны Лиссабона
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00, в четверг в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00
23 фев в 11:00
24 фев в 11:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Завтра в 09:00
23 фев в 09:00
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Уличное искусство Лиссабона: на тук-туке по центру и окраинам, обсуждая шедевры стрит-арта и философию городской культуры
Начало: Largo Luis de Camões
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
В мини-группе туда, где бьётся сердце Атлантики: сила океана и магия Синтры за 1 день
Мыс Рока, дикие пляжи, рыбацкая деревня Азеньяш-ду-Мар и улочки мистического города - из Лиссабона
Начало: В центре Лиссабона
Расписание: ежедневно в 09:00
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
€260 за человека
Индивидуальная
Уличное искусство Лиссабона
Погрузитесь в мир уличного искусства Лиссабона, от знаменитых граффити до уникальной азулейжу, в компании опытного гида
Начало: В районе Graça
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Прекрасный Лиссабон
Не просто путешествие по городу - это было настоящее погружение в его историю, культуру и душу
Начало: Площадь Россиу/Rossio
7 мар в 09:00
9 мар в 09:30
€175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
23 фев в 10:30
24 фев в 10:30
€240 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Лиссабон: с друзьями под парусом
Индивидуальная прогулка под парусом в Лиссабоне. Вино, фрукты, управление яхтой и интересные истории от капитана. Наслаждайтесь отдыхом с друзьями
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
Завтра в 16:00
25 фев в 14:00
€430 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Имперский Лиссабон
Прогулка по Лиссабону, где вас ждут дворец Ажуда, монастырь Жеронимуш и башня Белен. Узнайте о мореплавателях и попробуйте знаменитые пирожные
Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
10 мар в 10:30
11 мар в 10:30
€161 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От Синтры до Эшторила
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Завтра в 03:30
23 фев в 00:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Лиссабон в вашем скетчбуке
Погрузитесь в мир творчества с экскурсией по Лиссабону, где каждый уголок станет вашим вдохновением для создания уникальных скетчей
Начало: В районе метро Байша-Шиаду
Завтра в 09:00
23 фев в 09:00
от €135 за человека
Квест
до 25 чел.
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa Chiado
Завтра в 07:00
23 фев в 07:00
от €60 за всё до 25 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Лиссабоне
Индивидуальная фотопрогулка по Лиссабону с местным жителем и фотографом. Узнайте о вкусных местах и интересных локациях, получите потрясающие снимки
25 фев в 12:00
26 фев в 12:00
€94 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Золотое кольцо Португалии
Погрузитесь в историю и культуру Португалии с индивидуальной экскурсией по Обидушу, Алкобасе, Баталье и Фатиме. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
23 фев в 08:00
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
Алфама - сердце Лиссабона. Узкие улочки, азулежу, фаду и панорамные виды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии. Откройте для себя многоликий квартал
Начало: Площадь Коммерции (Praça do Comércio)
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер + средневековая Португалия
Посетите крепость тамплиеров в Томаре, готический монастырь в Баталье и рыбацкую деревушку Назаре. Узнайте историю Португалии через её архитектурные шедевры
Начало: место пребывания путешественников
Завтра в 08:30
23 фев в 08:30
€480 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
От статуи Христа до мыса Рока
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
€130 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
Проникнуться духом Португалии, увидеть Кабо да Рока, Кашкайш и бескрайний океан
Начало: По договорённости с гидом
23 фев в 13:00
24 фев в 13:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанная Синтра
Погрузитесь в атмосферу тайны и красоты, посетив уникальные уголки Синтры, полные истории и спокойствия
Начало: Кафе Хард Рок, г. Лиссабон
Завтра в 08:30
23 фев в 08:30
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»
Комфортный трансфер из аэропорта Лиссабона с русскоговорящим водителем. Встреча у терминала, помощь с багажом и доставка по указанному адресу
Завтра в 04:30
23 фев в 00:30
€65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Эта экскурсия позволит вам погрузиться в атмосферу Лиссабона, увидеть его лучшие виды, услышать фаду и попробовать традиционные пирожные. Всё это за 4 часа
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
23 фев в 14:00
24 фев в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Настоящий Лиссабон: с чего всё начиналось
Пройти по Алфаме и обсудить исторические эпохи города, творчество Жозе Сарамаго и музыку фаду
Начало: На площади Коммерции
Расписание: ежедневно в 09:00
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Самобытный Белен на тук-туке
Проедетесь по воспетым местам Лиссабона, увидите мануэлину и азулежу, услышите легенды о моряках и попробуете секретные пирожные
Начало: возле станции Кайш-ду-Содре
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лиссабон - древняя столица Португалии
Узнайте Лиссабон за три часа: история, культура, кухня. Площадь Реставраторов, Байрру-Алту и многое другое ждут вас
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Сладкие секреты Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, наслаждаясь рассказами о кулинарных традициях и дегустируя лучшие португальские сладости
Начало: На площади Россиу
25 фев в 11:00
27 фев в 11:00
от €170 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Жизнь старого Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, узнайте его тайны и насладитесь видами с лучших смотровых площадок
Начало: На площади Россио
Завтра в 16:00
23 фев в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр9 февраля 2026было классно и душевно, советую.
- SSutormina7 февраля 2026Прекрасное и незабываемое путешествие, несмотря на плохую погоду! Дмитрий организовал безопасный и интересный маршрут в туман и дождь, благодаря чему
- ССветлана29 января 2026Классные и аутентичные бары со своим вайбом и историей.
Стоит прогуляться с Галей, чтобы попробовать что-то новое и окунуться в ночную жизнь Лиссабона.
Все места можно смело записывать в must see и рекомендовать хорошим знакомым и друзьям;)
- ССветлана29 января 2026Валерия давно живет в Лиссабоне и чутко чувствует город🤍
Ее легкость, гибкость и юмор могут дать возможность каждому участнику прогулки в
- ТТаисия28 января 2026Одна из лучших экскурсий в Лиссабоне. Не банальный, креативный маршрут. Светлана рассказывает не только про уличное искусство, но и про
- ММилена21 января 2026Дарья-великолепный гид и открытый, позитивный, контактный человек. Профессионал своего дела с глубокими знаниями истории и любовью к своему делу!
Экскурсия по Лиссабону прошла на ура! 👍
- ЕЕкатерина18 января 2026Хочу поблагодарить нашего прекрасного Гида. Именно Гид с заглавной буквы! Анаит не только прекрасно образованная, начитанная, эрудированная, замечательная рассказчица, но
- ВВиктория16 января 2026Очень понравилась прогулка с Дмитрием по Альфаме! Он прекрасно разбирается в истории Португалии и рассказывает так увлекательно, что мы слушали
- ЯЯрослав13 января 2026Совершенно исключительная экскурсия - и по содержанию, и по организации. Большое спасибо Анаит за увлекательный рассказ об истории Португалии и
- ММельникова12 января 2026Все было отлично - и супер места и расссказы) Рекомендую👍👌
