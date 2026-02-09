читать дальше

и очень внимательная, тактичная, заботливая. Она нашла подход ко всем участникам нашей небольшой группы, включая двух подростков 😈. С каждым поговорила о том, что ему интересно, ответила на все вопросы. Сделала для нас отличные фотографии.

Бывают такие редкие люди, которым дан талант от бога. С первых минут понятно, что человек влюблен в свое дело и щедро делиться не только знаниями, но и радостными эмоциями, отличным настроением- влюбляет окружающих в то, что сам очень любит. Было очень здорово ❤️❤️❤️❤️❤️. Спасибо 🙏.

Очень рекомендую!