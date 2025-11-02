Мои заказы

Экскурсии на электромобилях в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «На электромобиле» в Лиссабоне на русском языке, цены от €100, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
На машине
На электромобиле
5 часов
-
10%
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Край земли - на электрокаре из Лиссабона
Путешествие на электрокаре к краю земли из Лиссабона подарит незабываемые виды Атлантики и откроет тайны португальской культуры. Удобно и познавательно
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
€230€255 за всё до 4 чел.
Лиссабон с комфортом - на электрокаре по основным достопримечательностям города
На машине
На электромобиле
4.5 часа
-
5%
1 отзыв
Мини-группа
до 4 чел.
По Лиссабону с ветерком - на электрокаре
Откройте для себя Лиссабон на электрокаре! Прокатитесь по колоритным районам, наслаждайтесь видами и узнайте больше о богатой истории города
Начало: Площадь Restauradores
«Экскурсия проходит на современном электрокаре Mercedes EQA 250+ с возможность зарядки камер и телефонов, так же c бесплатным Wi-Fi»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
€200€210 за человека
Край земли - на электрокаре в мини-группе из Лиссабона к Мысу Рока
На машине
На электромобиле
5 часов
-
5%
Индивидуальная
Край земли - на электрокаре в мини-группе из Лиссабона к Мысу Рока
Проникнуться духом Португалии, увидеть Кабо да Рока, Кашкайш и бескрайний океан
Начало: Praça Martim Moniz
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
21 ноя в 09:00
24 ноя в 09:00
€100€105 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    2 ноября 2025
    Лиссабон с комфортом - на электрокаре по основным достопримечательностям города
    Экскурсия на электрокаре по Лиссабону с Дмитрием сэкономит вам время, силы и обогатит полезной и интересной информацией об истории города и современной жизни Лиссабона. Вы увидите и побываете за одну экскурсии во всех знаковых местах, отмеченных в путеводителях.
  • И
    Ирина
    14 сентября 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Спасибо Диме за приятную поездку, отвечает на вопросы, рассказывает историю, советует интересные места. Если нет желания добраться самим до мыса Рока, то рекомендую услуги Дмитрия
  • М
    Мария
    29 августа 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Прекрасно проведённое время с замечательным гидом!!! Интересная подача информации, комфортабельное авто, учитывает пожелания людей!!! Очень рекомендую!!! Спасибо огромное за интересную экскурсию!!!
  • Г
    Галина
    1 июля 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Я много хожу с гидами и практически не пишу отзывы, так как плохое писать не хочется, а хорошего я в
    читать дальше

    них не нахожу… но Дмитрий - большое исключение из этой череды.

    Я пишу этот отзыв в самолете и слезы снова появляются у меня на глазах. От переполняющей меня красоты Атлантики, которую Дмитрий показал, которой дал прожить, подышать и никуда не торопиться. Он показывал и рассказывал те «изюминки», которые ты никогда не увидишь путешествуя самостоятельно. А еще скрытые пляжи и топ места, куда он привез когда не было толп туристов, был красивый свет и его камера… для нас это было бесценно. Не сомневайтесь!

  • В
    Валентин
    11 июня 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Отличная экскурсия, потрясающая природа, сногсшибательные виды) рекомендую 👍
  • С
    Светлана
    14 мая 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Спасибо большое Дмитрию за возможность побывать на мыссе Рокка и красивые фотографии!
    Экскурсия получилась насыщенной, интересной и познавательной.
    Рекомендую!
    Приятный бонус- городок Кашкайш на обратном пути!
    Дмитрий увлечён своей профессией и очень интересный рассказчик!
  • D
    Daria
    1 мая 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Если нужны рекомендации по Португалии на любой вкус, супер-комфортная поездка к незабываемым видам в приятной компании - вам к Дмитрию!
    Были в Португалии первый раз, и захотелось обязательно приехать ещё!
    Спасибо за прекрасный день 😊
  • А
    Александра
    27 апреля 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Посещение Кабо-да-Рока, самой западной точки Европы, было в обязательной программе посещения Португалии! Нам повезло: отличная солнечная теплая погода и замечательный
    читать дальше

    гид!
    Живописный океан, скалы и маяк на мысе мы наблюдали в сопровождении увлекательных рассказов об истории этого места. У нас было достаточно времени, чтобы не спеша прогуляться, полюбоваться природой и сделать много памятных фотографий.
    Это была не первая наша экскурсия с Дмитрием, и он снова сумел нас приято удивить! Время в его компании пролетает очень незаметно, но с большой пользой. Очень рекомендуем!

  • I
    Irina
    24 апреля 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Спасибо за помощь в осуществлении ещё одной мечты)) Классно провели время. Дмитрий интересно рассказывал, в комфортном темпе. В общем все было супер 👍
  • С
    Сергей
    24 апреля 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Дмитрий интересный, тактичный человек. Он всё делает, чтобы туристам было интересно. И подарочек в конце экскурсии - это очень приятная фишка. В Португалии живет дрстаточно давно, поэтому на любые вопросы знает ответ. Большое спасибо, было интересно!
  • Т
    Татьяна
    17 апреля 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Индивидуальный подход к каждому участнику путешествия поразил - это не просто экскурсия, это путешествие с чудесным рассказчиком, помощником, фотографом и просто чутким человеком! Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    13 апреля 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Недавно побывала на экскурсии «Край земли — на электрокаре из Лиссабона» и осталась под большим впечатлением! Гид Дмитрий — настоящий
    читать дальше

    профессионал: рассказывал живо, с увлечением и очень интересно, затрагивая не только исторические факты, но и культурные особенности Португалии.

    Отдельное спасибо за приятный бонус — на обратном пути Дмитрий предложил заехать по живописному побережью океана, чего не было в программе. Это было неожиданно и невероятно красиво! Такие моменты делают поездку по-настоящему запоминающейся.

    Очень рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет увидеть Атлантику, насладиться видами и получить порцию вдохновения от общения с увлечённым гидом.

  • В
    Владимир
    9 апреля 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Если нужен просто транспорт до мыса и обратно, то вам не сюда.
    Сюда- это за отличным настроением и впечатлениями на всю
    читать дальше

    жизнь.
    Шикарный гид с отличным чувством юмора, отлично знающий историю страны и местные особенности, комфортный автомобиль.
    Экскурсия продумана до мелочей и пронизана различными фишками и трогательными моментами, которые создают особую атмосферу.

    Лайк, репост, советую.

  • Е
    Евгения
    8 апреля 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Дорога ведёт вдоль побережья мимо красивых маленьких городков. Из динамика звучит незатейливая португальская мелодия… Всего каких-то 60 минут от Лиссабона
    читать дальше

    и ты на краю земли, а точнее - на краю Европы,мысе Рока!
    Сказать, что красиво, торжественно и умиротворенно - не сказать ничего, это надо увидеть!
    С высоты 140-метрового обрыва открывается захватывающий вид на Океан. Волны разбиваются в пену о скалистый берег.
    Сочные зелёные холмы, цветущее разнотравье. Закатное солнце и мягкий пудровый свет. .
    Дмитрий умеет создать нужное настроение: в ход идёт винтажный бинокль Carl Zeiss и черно-белые открытки. . и можно сравнить Тогда и Теперь и ощутить, что здесь, на
    краю Земли, все будет неизменно, когда нас не станет.

  • В
    Вероника
    29 марта 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Благодарна Дмитрию за экскурсию край земли! Экскурсия прошла замечательно: комфортная машина, все организовано на высшем уровне. Дмитрий прекрасный рассказчик, с
    читать дальше

    юмором. Диапазон знаний поражает. Человек любящий и знающий историю Португалии. Надеемся вернуться в будущем за новыми впечатлениями! Очень рекомендую познакомиться с этим экскурсоводом, который вас очарует историей.

  • T
    Tatiana
    24 марта 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Добрый день!
    С Женей была на экскурсии от Лиссабона до Мыса Рока. Все очень понравилось и повезло с погодой. Красота природы, которая захватывает дух. Очень понравился сюрприз после Мыса Рока. Там тоже прекрасный вид, не пожалеете.)
  • А
    Анна
    20 марта 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Провели замечательное время на экскурсии на Кабо да Рока! Нам повезло не только увидеть этот потрясающий край Европы, но и
    читать дальше

    застать отличную погоду. Дмитрий – прекрасный гид и интересный собеседник, рассказал много полезного и дал отличные советы. Всё было организовано на высоком уровне. Однозначно рекомендуем!

  • А
    Арсений
    16 марта 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Я в полном восторге от экскурсии! Дмитрий, видно, что любит свою работу, поэтому предлагает интересные маршруты, отвечает на любые вопросы,
    читать дальше

    дает рекомендации если попросить. Увидел Лиссабон и Кабо де Рока немного с другой стороны. Так же полюбовался местными пейзажами! Очень рекомендую!

  • Е
    Елена
    2 марта 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Спасибо Дмитрию за замечательную и познавательную экскурсию. Очень подробно все рассказал, ответил на все интересующие вопросы, рекомендую.
  • Д
    Диана
    26 февраля 2025
    Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
    Недавно мы отправились в увлекательное путешествие к Кабо да Рока вместе с Дмитрием, и эта экскурсия оставила незабываемые впечатления! 🚗⚡

    Все
    читать дальше

    было размеренно и организованно, без спешки и суеты, что позволило насладиться каждым моментом. Маршрут продуман до мелочей: живописные дороги, потрясающие виды на Атлантику и, конечно же, самый западный край Европы, где ощущаешь величие океана и мощь природы. Если вы хотите почувствовать дух Португалии, увидеть завораживающие пейзажи и провести день с настоящим профессионалом, то эта экскурсия однозначно must-have! 🔥 Большое спасибо Дмитрию за прекрасный день, рекомендую! 💙

