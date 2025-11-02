М Марина Лиссабон с комфортом - на электрокаре по основным достопримечательностям города Экскурсия на электрокаре по Лиссабону с Дмитрием сэкономит вам время, силы и обогатит полезной и интересной информацией об истории города и современной жизни Лиссабона. Вы увидите и побываете за одну экскурсии во всех знаковых местах, отмеченных в путеводителях.

И Ирина Спасибо Диме за приятную поездку, отвечает на вопросы, рассказывает историю, советует интересные места. Если нет желания добраться самим до мыса Рока, то рекомендую услуги Дмитрия

М Мария Прекрасно проведённое время с замечательным гидом!!! Интересная подача информации, комфортабельное авто, учитывает пожелания людей!!! Очень рекомендую!!! Спасибо огромное за интересную экскурсию!!!

Г Галина них не нахожу… но Дмитрий - большое исключение из этой череды.



Я пишу этот отзыв в самолете и слезы снова появляются у меня на глазах. От переполняющей меня красоты Атлантики, которую Дмитрий показал, которой дал прожить, подышать и никуда не торопиться. Он показывал и рассказывал те «изюминки», которые ты никогда не увидишь путешествуя самостоятельно. А еще скрытые пляжи и топ места, куда он привез когда не было толп туристов, был красивый свет и его камера… для нас это было бесценно. Не сомневайтесь! Я много хожу с гидами и практически не пишу отзывы, так как плохое писать не хочется, а хорошего я в

В Валентин Отличная экскурсия, потрясающая природа, сногсшибательные виды) рекомендую 👍

С Светлана Спасибо большое Дмитрию за возможность побывать на мыссе Рокка и красивые фотографии!

Экскурсия получилась насыщенной, интересной и познавательной.

Рекомендую!

Приятный бонус- городок Кашкайш на обратном пути!

Дмитрий увлечён своей профессией и очень интересный рассказчик!

D Daria Если нужны рекомендации по Португалии на любой вкус, супер-комфортная поездка к незабываемым видам в приятной компании - вам к Дмитрию!

Были в Португалии первый раз, и захотелось обязательно приехать ещё!

Спасибо за прекрасный день 😊

А Александра гид!

Живописный океан, скалы и маяк на мысе мы наблюдали в сопровождении увлекательных рассказов об истории этого места. У нас было достаточно времени, чтобы не спеша прогуляться, полюбоваться природой и сделать много памятных фотографий.

Это была не первая наша экскурсия с Дмитрием, и он снова сумел нас приято удивить! Время в его компании пролетает очень незаметно, но с большой пользой. Очень рекомендуем! Посещение Кабо-да-Рока, самой западной точки Европы, было в обязательной программе посещения Португалии! Нам повезло: отличная солнечная теплая погода и замечательный

I Irina Спасибо за помощь в осуществлении ещё одной мечты)) Классно провели время. Дмитрий интересно рассказывал, в комфортном темпе. В общем все было супер 👍

С Сергей Дмитрий интересный, тактичный человек. Он всё делает, чтобы туристам было интересно. И подарочек в конце экскурсии - это очень приятная фишка. В Португалии живет дрстаточно давно, поэтому на любые вопросы знает ответ. Большое спасибо, было интересно!

Т Татьяна Индивидуальный подход к каждому участнику путешествия поразил - это не просто экскурсия, это путешествие с чудесным рассказчиком, помощником, фотографом и просто чутким человеком! Всем рекомендую!

О Ольга профессионал: рассказывал живо, с увлечением и очень интересно, затрагивая не только исторические факты, но и культурные особенности Португалии.



Отдельное спасибо за приятный бонус — на обратном пути Дмитрий предложил заехать по живописному побережью океана, чего не было в программе. Это было неожиданно и невероятно красиво! Такие моменты делают поездку по-настоящему запоминающейся.



Очень рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет увидеть Атлантику, насладиться видами и получить порцию вдохновения от общения с увлечённым гидом. Недавно побывала на экскурсии «Край земли — на электрокаре из Лиссабона» и осталась под большим впечатлением! Гид Дмитрий — настоящий

В Владимир

Сюда- это за отличным настроением и впечатлениями на всю жизнь.

Шикарный гид с отличным чувством юмора, отлично знающий историю страны и местные особенности, комфортный автомобиль.

Экскурсия продумана до мелочей и пронизана различными фишками и трогательными моментами, которые создают особую атмосферу.



Если нужен просто транспорт до мыса и обратно, то вам не сюда.Сюда- это за отличным настроением и впечатлениями на всю

Е Евгения и ты на краю земли, а точнее - на краю Европы,мысе Рока!

Сказать, что красиво, торжественно и умиротворенно - не сказать ничего, это надо увидеть!

С высоты 140-метрового обрыва открывается захватывающий вид на Океан. Волны разбиваются в пену о скалистый берег.

Сочные зелёные холмы, цветущее разнотравье. Закатное солнце и мягкий пудровый свет. .

Дмитрий умеет создать нужное настроение: в ход идёт винтажный бинокль Carl Zeiss и черно-белые открытки. . и можно сравнить Тогда и Теперь и ощутить, что здесь, на

краю Земли, все будет неизменно, когда нас не станет. Дорога ведёт вдоль побережья мимо красивых маленьких городков. Из динамика звучит незатейливая португальская мелодия… Всего каких-то 60 минут от Лиссабона

В Вероника юмором. Диапазон знаний поражает. Человек любящий и знающий историю Португалии. Надеемся вернуться в будущем за новыми впечатлениями! Очень рекомендую познакомиться с этим экскурсоводом, который вас очарует историей. Благодарна Дмитрию за экскурсию край земли! Экскурсия прошла замечательно: комфортная машина, все организовано на высшем уровне. Дмитрий прекрасный рассказчик, с

T Tatiana Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока Добрый день!

С Женей была на экскурсии от Лиссабона до Мыса Рока. Все очень понравилось и повезло с погодой. Красота природы, которая захватывает дух. Очень понравился сюрприз после Мыса Рока. Там тоже прекрасный вид, не пожалеете.)

А Анна застать отличную погоду. Дмитрий – прекрасный гид и интересный собеседник, рассказал много полезного и дал отличные советы. Всё было организовано на высоком уровне. Однозначно рекомендуем! Провели замечательное время на экскурсии на Кабо да Рока! Нам повезло не только увидеть этот потрясающий край Европы, но и

А Арсений дает рекомендации если попросить. Увидел Лиссабон и Кабо де Рока немного с другой стороны. Так же полюбовался местными пейзажами! Очень рекомендую! Я в полном восторге от экскурсии! Дмитрий, видно, что любит свою работу, поэтому предлагает интересные маршруты, отвечает на любые вопросы,

Е Елена Спасибо Дмитрию за замечательную и познавательную экскурсию. Очень подробно все рассказал, ответил на все интересующие вопросы, рекомендую.