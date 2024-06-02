1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€299 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к мысу Рока: скалы, маяки и легендарные пляжи
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€120 за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Синтру: замки, панорамы и легенды Португалии
Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€255 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мыс Рока - вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красоты королевской Синтры
Однодневное путешествие по живописной туристической мекке Португалии и её окрестностям
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Очароваться сказочными пейзажами Синтры, погулять по дворцовым паркам и подняться на мыс Рока
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Познакомиться с одним из самых атмосферных курортов Лиссабонской Ривьеры
Начало: Рядом с ж/д станцией Кашкайш
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июня 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятный человек. Спасибо огромное за чудесное время с вами,Дарья. Советую всем от всего сердца!
- ЕЕвгения2 июня 2024Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное! Я заказала экскурсию накануне
- ИИрина19 мая 2024Очень понравилось
- ЯЯков19 мая 2024Очень интересная, познавательная, насыщенная экскурсия. Ярослав показал нам много интересных и неразгаданных мест. Большое спасибо!
- ЕЕлена13 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Не было банальных" посмотрите на право, посмотрите на лево". Не было потока дат и фамилий. Но все время
- ММария1 мая 2024Виктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедии Данте и открыл для нас напиток мускатель, который мы выпили вместе с кофе и десертом королей! Спасибо за ваш труд и знания! Рекомендуем!
- ВВероника29 апреля 2024Очень рекомендую Виктора! 5 часов без перерывов и пауз в повествовании пролетали незаметно. Содержательно, интересно, увлекательно и даже. с наглядными пособиями. Огромное спасибо за искренность, легкость и увлекательное погружение в историю.
- ООлеся16 апреля 2024Поездка с Дарьей была великолепной. Стоит оценить организацию- нас вовремя забрали, и далее весь день по четкому таймингу, но при
- ТТатьяна30 марта 2024Отличная экскурсия, в компании отличного гида
- ммария1 марта 2024Прекрасная насыщенная поездка в Синтру. Много времени для того, чтобы самостоятельно посмотреть все достопримечательности. А посмотреть действительно есть что: четыре
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Кашкайш»
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