Экскурсии в Кашкайш из Лиссабона

Найдено 9 экскурсий в категории «Кашкайш» в Лиссабоне на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
299 за всё до 5 чел.
От Синтры до Эшторила
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
340 за всё до 4 чел.
По побережью к мысу Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Путешествие к мысу Рока: скалы, маяки и легендарные пляжи
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
240 за всё до 4 чел.
От статуи Христа до мыса Рока
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
203 отзыва
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 за человека
Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Экскурсия в Синтру: замки, панорамы и легенды Португалии
Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
255 за всё до 3 чел.
Мыс Рока - вечер на краю мира
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Мыс Рока - вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 150 за всё до 3 чел.
Красоты королевской Синтры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Красоты королевской Синтры
Однодневное путешествие по живописной туристической мекке Португалии и её окрестностям
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
450 за всё до 8 чел.
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Очароваться сказочными пейзажами Синтры, погулять по дворцовым паркам и подняться на мыс Рока
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
400 за всё до 3 чел.
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Обворожительный Кашкайш - город рыбаков и королей
Познакомиться с одним из самых атмосферных курортов Лиссабонской Ривьеры
Начало: Рядом с ж/д станцией Кашкайш
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятный человек. Спасибо огромное за чудесное время с вами,Дарья. Советую всем от всего сердца!
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятный
  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    От статуи Христа до мыса Рока
    Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное! Я заказала экскурсию накануне
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    дня рождения, и так получилось, что была одна именно в этот день. Елена не отказала и не перенесла экскурсию, чем меня приятно удивила - я была уже настроена перенести в случае чего на другой день. И это было необыкновенно. Статуя Христа, пасть Дьявола, пляж серферов и особенно мыс Рока🥹 я реально там расплакалась от избытка чувств - это невероятно, когда твоя мечта сбывается. Да еще с таким замечательным гидом. Лена, не устану повторять - вы моя фея-крестная! Влюбить в страну всего за один день, показать столько замечательных мест. Уже вернувшись домой, не перестаю пересматривать фото и видео с той поездки. Если вы едете один, Елена найдет нужные ракурсы, снимет топовые фото и видео вместе с вами, это огромный плюс. Без посещения этих мест, мое путешествие в Португалию было бы не полным, и я бы не увидела столько красоты. А океан завораживает, это мощь, стихия! В общем, я влюблена в Португалию. И в следующий раз только с Еленой! Спасибо 🙏

    Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    От статуи Христа до мыса Рока
    Очень понравилось
  • Я
    Яков
    19 мая 2024
    Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
    Очень интересная, познавательная, насыщенная экскурсия. Ярослав показал нам много интересных и неразгаданных мест. Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    От статуи Христа до мыса Рока
    Экскурсия очень понравилась. Не было банальных" посмотрите на право, посмотрите на лево". Не было потока дат и фамилий. Но все время
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    чувствовалось, как экскурсовод знает и любит свою страну. Этой любовью заражает тебя и хочется вернуться. Елена отличный экскурсовод и замечательный человек! Обязательно буду её рекомендовать и сама с удовольствием поеду на другие экскурсии с Еленой, когда буду ещё в Португалии!

  • М
    Мария
    1 мая 2024
    От Синтры до Эшторила
    Виктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедии Данте и открыл для нас напиток мускатель, который мы выпили вместе с кофе и десертом королей! Спасибо за ваш труд и знания! Рекомендуем!
    Виктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедииВиктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедииВиктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедииВиктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедииВиктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедии
  • В
    Вероника
    29 апреля 2024
    От Синтры до Эшторила
    Очень рекомендую Виктора! 5 часов без перерывов и пауз в повествовании пролетали незаметно. Содержательно, интересно, увлекательно и даже. с наглядными пособиями. Огромное спасибо за искренность, легкость и увлекательное погружение в историю.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
    Поездка с Дарьей была великолепной. Стоит оценить организацию- нас вовремя забрали, и далее весь день по четкому таймингу, но при
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    этом без ограничений на личное время. Мы посмотрели все что запланировали совместив экскурсионно-исторические детали с неформальным общением. Дарья смогла заинтересовать и взрослых, и подростка (что очень не легко) и непоседу 8лет. 9 часов пролетели так незаметно, что уже хочется снова куда то ехать и что то осматривать, но только с Дашей. Настоятельно рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    30 марта 2024
    Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
    Отличная экскурсия, в компании отличного гида
  • м
    мария
    1 марта 2024
    Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
    Прекрасная насыщенная поездка в Синтру. Много времени для того, чтобы самостоятельно посмотреть все достопримечательности. А посмотреть действительно есть что: четыре
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    замка, мыс Рока, пасть дьявола. Красивая архитектура и природа. Очень удобно, что после получения информации об объектах основное время вы смотрите их сами

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Кашкайш»

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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
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