Красота без фильтров: Сетубал, Аррабида и Азейтао

Отправьтесь в увлекательное путешествие по нетуристическим уголкам Португалии, где природа, история и гастрономия создают неповторимую атмосферу
Эта индивидуальная экскурсия открывает перед вами нетронутую красоту региона. В Сетубале вас ждёт один из лучших рынков страны с морепродуктами и сырами.

Аррабида порадует панорамными видами на океан, а в Азейтао вы увидите, как вручную создают знаменитую керамику азулежу. Завершите день на мысе Эшпишел с его драматичными пейзажами и старинной церковью. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей аутентичных впечатлений

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные виды на Атлантику
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🏰 Посещение средневековых крепостей
  • 🧀 Традиционные португальские сыры
  • 🎨 Ручная роспись азулежу
  • 🏞️ Природные красоты Аррабида
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Рынок в Сетубале
  • Форт Св. Филиппа
  • Крепость Палмела
  • Крепость Сезимбра
  • Фабрика азулежу
  • Мыс Эшпишел

Описание экскурсии

Это идеальное путешествие для тех, кто хочет почувствовать аутентичность региона, увидеть больше, чем просто красивые виды, и провести день в тёплой, дружеской атмосфере — с остановками, вкусами, историями и впечатлениями, которые останутся с вами надолго. В нашей программе:

Сетубал

Начнём день с посещения центрального рынка Сетубала, одного из лучших в стране. Здесь сочетаются гастрономия и атмосфера: свежайшая рыба, морепродукты, традиционные сыры, оливки и местные продукты. Затем поднимемся к форту Св. Филиппа, откуда открываются панорамы на полуостров Троя и бухту.

Крепость Палмела или Сезимбра (на выбор)

По вашему желанию мы заедем в одну из двух аутентичных крепостей:
— Палмела — средневековая крепость с видом на долину и виноградники, место с историей рыцарей ордена Сантьяго (Иакова).
— Сезимбра — крепость на склоне горы с видом на Атлантику, окружённая белыми домами рыбацкого городка.

Природный парк Аррабида

По извилистым дорогам с панорамами океана мы сделаем остановки на двух лучших смотровых площадках, откуда открываются захватывающие виды на скалы, бирюзовую воду и песчаную косу Троя. Это настоящий визуальный гимн Португальской Ривьере.

Азейтао

Здесь мы посетим ремесленную фабрику азулежу, где вручную расписывают традиционную португальскую керамику. По предварительному бронированию — заедем на винодельню для дегустации знаменитого мушкателя из Сетубала, одного из самых ярких вин страны. А ещё здесь делают изумительные овечьи сыры и сладости.

Мыс Эшпишел (Cabo Espichel)

Завершим день у скал Атлантики — здесь драматичные пейзажи, старинный маяк, церковь и древняя легенда о Богоматери, явившейся на муле по отвесной скале. Атмосферное, почти мистическое место, идеально подходящее для финального аккорда экскурсии.

Вы узнаете:

  • Почему Сетубал — рай для гурманов, и где здесь выращивают устриц, которые едят в лучших ресторанах не только Португалии
  • Зачем строили крепости Палмела и Сезимбра, кто в них жил и как они защищали эти земли
  • Почему в парке Аррабида здесь такие красивые виды и чем выделяется этот уголок Португалии
  • Как делают знаменитое вино мушкател и почему оно — настоящая гордость региона
  • Как создают азулежу — португальские керамические плитки
  • Что за легенда связана с мысом Эшпишел, как тут появилась церковь и почему сюда приезжают не только туристы, но и паломники

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне с кондиционером
  • По запросу предоставляем детские кресла и бустеры — просто укажите возраст ребёнка
  • Переезды между локациями чередуются с короткими остановками и прогулками

Входные билеты и дегустации

  • При раннем бронировании возможна дегустация мушкателя на винодельне (по запросу, за доплату)
  • Посещение фабрики азулежу и смотровых площадок — бесплатно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 31 туриста
Оlá! Добро пожаловать в Португалию, родину портвейна, великих путешественников и Криштиану Роналду! Меня зовут Алексей и мы с командой с удовольствием покажем вам достоинства этой удивительной страны, в которую хочется
читать дальше

возвращаться снова и снова! Наша цель - не только раскрыть для вас красоту Португалии, но и сделать это максимально комфортным образом. Ваши искренние эмоции и восторг - лучшие комплименты для наших стараний!

Задать вопрос

