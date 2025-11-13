Аррабида порадует панорамными видами на океан, а в Азейтао вы увидите, как вручную создают знаменитую керамику азулежу. Завершите день на мысе Эшпишел с его драматичными пейзажами и старинной церковью. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей аутентичных впечатлений
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные виды на Атлантику
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🏰 Посещение средневековых крепостей
- 🧀 Традиционные португальские сыры
- 🎨 Ручная роспись азулежу
- 🏞️ Природные красоты Аррабида
Что можно увидеть
- Рынок в Сетубале
- Форт Св. Филиппа
- Крепость Палмела
- Крепость Сезимбра
- Фабрика азулежу
- Мыс Эшпишел
Описание экскурсии
Это идеальное путешествие для тех, кто хочет почувствовать аутентичность региона, увидеть больше, чем просто красивые виды, и провести день в тёплой, дружеской атмосфере — с остановками, вкусами, историями и впечатлениями, которые останутся с вами надолго. В нашей программе:
Сетубал
Начнём день с посещения центрального рынка Сетубала, одного из лучших в стране. Здесь сочетаются гастрономия и атмосфера: свежайшая рыба, морепродукты, традиционные сыры, оливки и местные продукты. Затем поднимемся к форту Св. Филиппа, откуда открываются панорамы на полуостров Троя и бухту.
Крепость Палмела или Сезимбра (на выбор)
По вашему желанию мы заедем в одну из двух аутентичных крепостей:
— Палмела — средневековая крепость с видом на долину и виноградники, место с историей рыцарей ордена Сантьяго (Иакова).
— Сезимбра — крепость на склоне горы с видом на Атлантику, окружённая белыми домами рыбацкого городка.
Природный парк Аррабида
По извилистым дорогам с панорамами океана мы сделаем остановки на двух лучших смотровых площадках, откуда открываются захватывающие виды на скалы, бирюзовую воду и песчаную косу Троя. Это настоящий визуальный гимн Португальской Ривьере.
Азейтао
Здесь мы посетим ремесленную фабрику азулежу, где вручную расписывают традиционную португальскую керамику. По предварительному бронированию — заедем на винодельню для дегустации знаменитого мушкателя из Сетубала, одного из самых ярких вин страны. А ещё здесь делают изумительные овечьи сыры и сладости.
Мыс Эшпишел (Cabo Espichel)
Завершим день у скал Атлантики — здесь драматичные пейзажи, старинный маяк, церковь и древняя легенда о Богоматери, явившейся на муле по отвесной скале. Атмосферное, почти мистическое место, идеально подходящее для финального аккорда экскурсии.
Вы узнаете:
- Почему Сетубал — рай для гурманов, и где здесь выращивают устриц, которые едят в лучших ресторанах не только Португалии
- Зачем строили крепости Палмела и Сезимбра, кто в них жил и как они защищали эти земли
- Почему в парке Аррабида здесь такие красивые виды и чем выделяется этот уголок Португалии
- Как делают знаменитое вино мушкател и почему оно — настоящая гордость региона
- Как создают азулежу — португальские керамические плитки
- Что за легенда связана с мысом Эшпишел, как тут появилась церковь и почему сюда приезжают не только туристы, но и паломники
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне с кондиционером
- По запросу предоставляем детские кресла и бустеры — просто укажите возраст ребёнка
- Переезды между локациями чередуются с короткими остановками и прогулками
Входные билеты и дегустации
- При раннем бронировании возможна дегустация мушкателя на винодельне (по запросу, за доплату)
- Посещение фабрики азулежу и смотровых площадок — бесплатно