Эта индивидуальная экскурсия открывает перед вами нетронутую красоту региона. В Сетубале вас ждёт один из лучших рынков страны с морепродуктами и сырами. Аррабида порадует панорамными видами на океан, а в Азейтао вы увидите, как вручную создают знаменитую керамику азулежу. Завершите день на мысе Эшпишел с его драматичными пейзажами и старинной церковью. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей аутентичных впечатлений

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Это идеальное путешествие для тех, кто хочет почувствовать аутентичность региона, увидеть больше, чем просто красивые виды, и провести день в тёплой, дружеской атмосфере — с остановками, вкусами, историями и впечатлениями, которые останутся с вами надолго. В нашей программе:

Сетубал

Начнём день с посещения центрального рынка Сетубала, одного из лучших в стране. Здесь сочетаются гастрономия и атмосфера: свежайшая рыба, морепродукты, традиционные сыры, оливки и местные продукты. Затем поднимемся к форту Св. Филиппа, откуда открываются панорамы на полуостров Троя и бухту.

Крепость Палмела или Сезимбра (на выбор)

По вашему желанию мы заедем в одну из двух аутентичных крепостей:

— Палмела — средневековая крепость с видом на долину и виноградники, место с историей рыцарей ордена Сантьяго (Иакова).

— Сезимбра — крепость на склоне горы с видом на Атлантику, окружённая белыми домами рыбацкого городка.

Природный парк Аррабида

По извилистым дорогам с панорамами океана мы сделаем остановки на двух лучших смотровых площадках, откуда открываются захватывающие виды на скалы, бирюзовую воду и песчаную косу Троя. Это настоящий визуальный гимн Португальской Ривьере.

Азейтао

Здесь мы посетим ремесленную фабрику азулежу, где вручную расписывают традиционную португальскую керамику. По предварительному бронированию — заедем на винодельню для дегустации знаменитого мушкателя из Сетубала, одного из самых ярких вин страны. А ещё здесь делают изумительные овечьи сыры и сладости.

Мыс Эшпишел (Cabo Espichel)

Завершим день у скал Атлантики — здесь драматичные пейзажи, старинный маяк, церковь и древняя легенда о Богоматери, явившейся на муле по отвесной скале. Атмосферное, почти мистическое место, идеально подходящее для финального аккорда экскурсии.

Вы узнаете:

Почему Сетубал — рай для гурманов, и где здесь выращивают устриц, которые едят в лучших ресторанах не только Португалии

Зачем строили крепости Палмела и Сезимбра, кто в них жил и как они защищали эти земли

Почему в парке Аррабида здесь такие красивые виды и чем выделяется этот уголок Португалии

Как делают знаменитое вино мушкател и почему оно — настоящая гордость региона

Как создают азулежу — португальские керамические плитки

Что за легенда связана с мысом Эшпишел, как тут появилась церковь и почему сюда приезжают не только туристы, но и паломники

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне с кондиционером

По запросу предоставляем детские кресла и бустеры — просто укажите возраст ребёнка

Переезды между локациями чередуются с короткими остановками и прогулками

Входные билеты и дегустации