Водная прогулка
Покорить Лиссабон под парусом: водная прогулка
Прогулка на паруснике по реке Тежу - это уникальная возможность увидеть Лиссабон с воды, наслаждаясь португальским вином и историческими рассказами
Начало: Пристань Белен
28 апр в 15:30
30 апр в 15:30
€380 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Лиссабон: с друзьями под парусом
Индивидуальная прогулка под парусом в Лиссабоне. Вино, фрукты, управление яхтой и интересные истории от капитана. Наслаждайтесь отдыхом с друзьями
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€400 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 3 чел.
Легенда о вечной любви: в Алкобасу и Назаре из Лиссабона
Вдохновиться романтическими легендами в путешествии по центральной Португалии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 10:00
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
€267 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 октября 2024Недавно побывали на прогулке под Парусом в Лиссабоне на закате. Пейзажи, открывающиеся с воды на исторические достопримечательности города, и уютные
- ООлег13 октября 2024Отличная прогулка по Тежу, очень хорошая яхта. Русскоговорящего гида не было, то есть не было гида вообще, просто покатал на
- ЛЛидия11 ноября 2023Приятная прогулка под парусом. Вино, фрукты, виды и компания 😁
- ЛЛана13 октября 2023Лиссабон - необыкновенной красоты город. Исследовать его изнутри - одно удовольствие. Но есть удовольствие еще круче: увидеть город с воды,
- ИИван13 августа 2023Если хотите почувствовать настоящим мореплавателем и прикоснуться к красивой жизни, то вам на эту экскурсию!;) Рекомендую!
- ВВарвара24 июля 2023Отличная прогулка, виды восхитительные!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Романтические»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в апреле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 267 до 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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