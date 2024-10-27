Романтические экскурсии по Лиссабону

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Лиссабоне на русском языке, цены от €267. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Покорить Лиссабон под парусом
На яхте
2 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Покорить Лиссабон под парусом: водная прогулка
Прогулка на паруснике по реке Тежу - это уникальная возможность увидеть Лиссабон с воды, наслаждаясь португальским вином и историческими рассказами
Начало: Пристань Белен
28 апр в 15:30
30 апр в 15:30
€380 за всё до 4 чел.
Лиссабон: с друзьями под парусом
На яхте
3 часа
4 отзыва
Водная прогулка
Лиссабон: с друзьями под парусом
Индивидуальная прогулка под парусом в Лиссабоне. Вино, фрукты, управление яхтой и интересные истории от капитана. Наслаждайтесь отдыхом с друзьями
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€400 за всё до 6 чел.
Легенда о вечной любви: в Алкобасу и Назаре из Лиссабона
На машине
8 часов
Мини-группа
до 3 чел.
Легенда о вечной любви: в Алкобасу и Назаре из Лиссабона
Вдохновиться романтическими легендами в путешествии по центральной Португалии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 10:00
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
€267 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 октября 2024
    Покорить Лиссабон под парусом
    Недавно побывали на прогулке под Парусом в Лиссабоне на закате. Пейзажи, открывающиеся с воды на исторические достопримечательности города, и уютные
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    набережные были чудесными. Отдельное спасибо нашему гиду Роману и его команде! Его сопровождение по истории и жизни Лиссабона в компании с белым вином и мелкими закусками сделали прогулку легкой и интересной. Рекомендуем эту прогулку всем, кто хочет на пару часов расслабиться, насладиться красотой Лиссабона и заката с воды и получить массу положительных эмоций!

    Недавно побывали на прогулке под Парусом в Лиссабоне на закате. Пейзажи, открывающиеся с воды на исторические
  • О
    Олег
    13 октября 2024
    Лиссабон: с друзьями под парусом
    Отличная прогулка по Тежу, очень хорошая яхта. Русскоговорящего гида не было, то есть не было гида вообще, просто покатал на
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    яхте. Сама прогулка очень понравилась, отличные виды на Лиссабон, комфортабельная яхта/лодка, сырная нарезка и вино как приятное дополнение. Всем кто любит водные прогулки должно понравиться.

  • Л
    Лидия
    11 ноября 2023
    Лиссабон: с друзьями под парусом
    Приятная прогулка под парусом. Вино, фрукты, виды и компания 😁
  • Л
    Лана
    13 октября 2023
    Покорить Лиссабон под парусом
    Лиссабон - необыкновенной красоты город. Исследовать его изнутри - одно удовольствие. Но есть удовольствие еще круче: увидеть город с воды,
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    воспользовавшись предложением Романа. Двухчасовая прогулка под парусом по реке Тежу - это ровно тот опыт, который обязательно нужно получить. Нам было невероятно комфортно с Педро и его сыном - это опытные яхтсмены, Помимо уверенного управления лодкой под парусом в свежий ветер, хозяева проявили чудеса гостеприимства. Угощение и вино были отменными. Мы в восхищении! Это была прекрасная прогулка под парусом в компании очень дружелюбных и милых людей. Отдельное спасибо Роману за блестящую организацию и доброе отношение. Из-за сильного тумана в назначенный день нам пришлось перенести нашу прогулку. Роман пошел нам навстречу и организовал перенос мероприятия на другой день. И вот, с уверенностью могу сказать, что мы обязательно воспользуемся предложением Романа посмотреть на закат с воды в следующий наш приезд в Лиссабон.

    Лиссабон - необыкновенной красоты город. Исследовать его изнутри - одно удовольствие. Но есть удовольствие еще круче:
  • И
    Иван
    13 августа 2023
    Лиссабон: с друзьями под парусом
    Если хотите почувствовать настоящим мореплавателем и прикоснуться к красивой жизни, то вам на эту экскурсию!;) Рекомендую!
  • В
    Варвара
    24 июля 2023
    Покорить Лиссабон под парусом
    Отличная прогулка, виды восхитительные!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Романтические»

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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в апреле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 267 до 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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