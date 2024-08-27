Красивые виды и панорамы Лиссабона

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Лиссабоне на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Лиссабон: лучшие панорамы
На машине
29 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
174 за всё до 8 чел.
Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
На машине
23 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Синтру: замки, панорамы и легенды Португалии
Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
350 за всё до 3 чел.
Незабываемые впечатления в окрестностях Лиссабона
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемые впечатления в окрестностях Лиссабона
Сбежать из столицы на целый день, чтобы лучше узнать культуру, природу и вкус Португалии
«Посидим у статуи Христа, рассматривая панорамы Лиссабона»
400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    27 августа 2024
    Лиссабон: лучшие панорамы
    Восторг! Удовольствие! Комфорт! Благодарность! Хотим обратно! Это только часть восклицаний, которые заслуживает Анаит за наше путешествие по Португалии. Если вам нужны не
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    только сухие исторические факты о достопримечательностях, но и обходительность, организованность, деликатность, умение учитывать особенности вашей атмосферы - только сюда! Заблаговременно очень подробно обговорили с Анаит наших «тараканов» в голове и пожелания. Очень быстро и подробно получили ответы, обо всем договорились. По необходимости Анаит помогала с бытовыми вопросами и корректировала планы в зависимости от наших пожеланий и с учетом разности в возрасте: младшей - 14 лет, бабушке - 71. Ощущение, что побывали в гостях у близкого родственника. Если в Португалию - то только с Анаит. Наша история: Лиссабон, Синтра, Мыс Рока, Обидуш, Назаре, Кашкайш, Баталья, Томар, Порту… Анаит, спасибо Вам и Грачье!

    Восторг! Удовольствие! Комфорт! Благодарность! Хотим обратно!
  • А
    Алена
    29 июля 2024
    Лиссабон: лучшие панорамы
    От всего сердца благодарим Анаит и Грачья за интересный профессиональный рассказ и заботу, которой нас окружили. Начать с этой экскурсии
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    - лучшее решение для знакомства с городом. Много полезных фактов, план города сразу появляется. Анаит щедра на истории, рекомендации необычных мест, всегда подскажет, где провести время и получить удовольствие от еды. Тонкие, любящие свое дело и людей экскурсоводы. От души рекомендуем.

    От всего сердца благодарим Анаит и Грачья за интересный профессиональный рассказ и заботу, которой нас окружилиОт всего сердца благодарим Анаит и Грачья за интересный профессиональный рассказ и заботу, которой нас окружилиОт всего сердца благодарим Анаит и Грачья за интересный профессиональный рассказ и заботу, которой нас окружилиОт всего сердца благодарим Анаит и Грачья за интересный профессиональный рассказ и заботу, которой нас окружилиОт всего сердца благодарим Анаит и Грачья за интересный профессиональный рассказ и заботу, которой нас окружилиОт всего сердца благодарим Анаит и Грачья за интересный профессиональный рассказ и заботу, которой нас окружили
  • Я
    Яков
    19 мая 2024
    Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
    Очень интересная, познавательная, насыщенная экскурсия. Ярослав показал нам много интересных и неразгаданных мест. Большое спасибо!
  • А
    Анна
    3 апреля 2024
    Лиссабон: лучшие панорамы
    Анаит самый ЛУЧШИЙ ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ ГИД!! Мы случайно заехали в Португалию, заказали 4 часовой тур знакомство с Лисобоном и остались в
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    полном восторге!! Анаит провела тур на английском и русском!! Заинтересовала даже 9 летнего мальчика и подростковую девушку! Тур был очень интересный, захватывающий и не нудный!! Охватила красивейшие места, коротенькие остановки, для красивых фотографий и интересных историй. Отличный шустрый водитель с комфортным автомобилем на нашу компанию 6 человек! После Португалии мы заехали в Англию и Францию. Анаит поставила нам планку стандарта, и в сравнение с другими турами мы поняли что такого человека/гида не часто встретишь!! Рекомендую 1000%

    Анаит самый ЛУЧШИЙ ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ ГИД!! Мы случайно заехали в Португалию, заказали 4 часовой тур знакомство с Лисобоном и остались в полном восторге!!
  • м
    мария
    1 марта 2024
    Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
    Прекрасная насыщенная поездка в Синтру. Много времени для того, чтобы самостоятельно посмотреть все достопримечательности. А посмотреть действительно есть что: четыре
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    замка, мыс Рока, пасть дьявола. Красивая архитектура и природа. Очень удобно, что после получения информации об объектах основное время вы смотрите их сами

  • H
    Heghine
    21 ноября 2023
    Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
    Отличный тур. Даже если вы только на два дня приехали в Лиссабон, обязательно посветите один день Синтре. Это того стоит. Виктор
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    очень хорошо организовал нашу экскурисию, рассказывал интересно. Мой вам совет, можете исключить из экскурсии замок Мавров, и подольше остаться на берегу океана.

    Отличный турОтличный тур

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Панорамы»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Набережная
  7. Музей Карет
  8. Старый город
  9. Площадь Реставраторов
  10. Площадь Россио
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в сентябре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 174 до 400. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Панорамы», 52 ⭐ отзыва, цены от €174. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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