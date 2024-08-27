4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
€174 за всё до 8 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Синтру: замки, панорамы и легенды Португалии
Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемые впечатления в окрестностях Лиссабона
Сбежать из столицы на целый день, чтобы лучше узнать культуру, природу и вкус Португалии
«Посидим у статуи Христа, рассматривая панорамы Лиссабона»
€400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег27 августа 2024Восторг! Удовольствие! Комфорт! Благодарность! Хотим обратно! Это только часть восклицаний, которые заслуживает Анаит за наше путешествие по Португалии. Если вам нужны не
- ААлена29 июля 2024От всего сердца благодарим Анаит и Грачья за интересный профессиональный рассказ и заботу, которой нас окружили. Начать с этой экскурсии
- ЯЯков19 мая 2024Очень интересная, познавательная, насыщенная экскурсия. Ярослав показал нам много интересных и неразгаданных мест. Большое спасибо!
- ААнна3 апреля 2024Анаит самый ЛУЧШИЙ ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ ГИД!! Мы случайно заехали в Португалию, заказали 4 часовой тур знакомство с Лисобоном и остались в
- ммария1 марта 2024Прекрасная насыщенная поездка в Синтру. Много времени для того, чтобы самостоятельно посмотреть все достопримечательности. А посмотреть действительно есть что: четыре
- HHeghine21 ноября 2023Отличный тур. Даже если вы только на два дня приехали в Лиссабон, обязательно посветите один день Синтре. Это того стоит. Виктор
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Панорамы»
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