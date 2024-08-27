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только сухие исторические факты о достопримечательностях, но и обходительность, организованность, деликатность, умение учитывать особенности вашей атмосферы - только сюда! Заблаговременно очень подробно обговорили с Анаит наших «тараканов» в голове и пожелания. Очень быстро и подробно получили ответы, обо всем договорились. По необходимости Анаит помогала с бытовыми вопросами и корректировала планы в зависимости от наших пожеланий и с учетом разности в возрасте: младшей - 14 лет, бабушке - 71. Ощущение, что побывали в гостях у близкого родственника. Если в Португалию - то только с Анаит. Наша история: Лиссабон, Синтра, Мыс Рока, Обидуш, Назаре, Кашкайш, Баталья, Томар, Порту… Анаит, спасибо Вам и Грачье!