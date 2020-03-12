13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Все вкусы очаровательного Сетубала

Татьяна и Марина
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Татьяна и Марина – ваш гид
Регион Сетубала и долины реки Саду признан одним из лучшим гастрономическим направлением Португалии.

Именно сюда местные жители приезжают для того, чтобы поесть жареную каракатицу, свежую рыбу, выпить местного вина, полакомиться овечьим сыром и разными сладостями.
222 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала

Что вас ожидает

Вина, овечий сыр, ликеры, сладости и потрясающие пейзажи
Вы побываете в винодельческом хозяйстве, где сможете продегустировать мускатные вина Сетубала, посетите природный заповедник Аррабида – пейзажи этого горного хребта, спускающегося к бирюзовым водам Атлантики ещё никого не оставляли равнодушными. Побываете на рыбном рынке Сетубала, входящем в десятку лучших рынков мира. И, конечно, пообедаете в деревенском ресторане, где готовят блюда традиционной португальской кухни, например, изумительные морепродукты (краб, креветки, мидии и другие моллюски с местного побережья) или рыбное родизио (10-15 сортов разной рыбы). После обеда вы отправитесь в гости к семье, которая производит ликёры по старинным монастырским рецептам, попробуете знаменитый сыр региона Азейтау и джемы домашнего приготовления. И, наконец, полюбовавшись видом на Лиссабон со статуи Христа, вернётесь в столицу, промчавшись по знаменитому близнецу «Золотых ворот», мосту «25 апреля»!

Организационные детали

  • Экскурсию проводит гид на своей машине. Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек (стоимость высылается по запросу).
  • Дополнительно оплачивается: посещение винного хозяйства и дегустация 2 вин (3€ с человека); обед; дегустация 4 ликеров, изготовленных по старинным монастырским рецептам, овечьего сыра региона Азейтау и джемов (10 € с человека); лифт на смотровую площадку к статуи Христа (6€ с человека, посещение по желанию).
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна и Марина
Татьяна и Марина
Мы — профессиональные гиды, для которых работа — любимое дело. Мы живем в одном из самых красивых городов Европы — Лиссабоне, и работаем уже больше 10 лет с самыми интересными людьми — путешественниками. Уже имея высшее образование, в Португалии мы закончили институт по специальности гид-переводчик. Давно уже проводим экскурсии по стране и хотим показать вам Португалию глазами тех, кто здесь ЖИВЁТ, поэтому решили сделать что-то СВОЁ. Любим то, чем занимаемся. Любим страну, в которой живем. И любим людей, с которыми работаем. Пишите, звоните, приезжайте! И, надеемся, до скорой встречи!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
великолепная Экскурсия, пролетела незаметно. Гид Татьяна увлекла своими рассказами и влюбила нас в эту страну. Всем рекомендую этот маршрут. Татьяне огромное спасибо!
10 ноября 2019
Большое спасибо Татьяне за очень интересную экскурсию. Татьяна прекрасный рассказчик, очень эрудированная, с хорошим чувством юмора. Во время проведения экскурсии, учитывала все наши пожелания, и корректировала экскурсию под нас.
Чувствуется, что Татьяна, знает и любит Португалию, и старается передать Вам, частичку этого. Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Рекомендую на 100%.
10 ноября 2019
М - значит мастерство! Спокойное погружение в историю Сетубала и прилегающих окрестностей со вкусом прекрасных напитков. Нетривиальная и насыщенная поездка, приехали уставшие, но воодушевленные и поражённые красотой этой земли. Видели покладистый океан, прекрасную Аррабиду, вкушали ароматный Мушкатель и нежнейший овечий сыр. Марина обладает глубочайшими познаниями и прекрасным чувством юмора, знаток обычаев и замечательный человек. Спасибо за яркий эпизод нашей поездки в Португалию!
26 сентября 2019
Добрый день . Путешествовали с друзьями . Татьяна приятная девушка с отличным чувством юмора . Пунктуальная , приехала вовремя . Много предоставила информации о стране и истерических событиях . В программе были две дегустации ликеров и мушкателя . Все легко и непринужденно . Легко меняет маршрут и выполняет все наши просьбы , нам удалось даже покупаться . А обед с вином и рыбное родизио ( бесконечный вынос жаренной свежей рыбы ) , так вообще выше всяких похвал . Спасибо Татьяне за прекрасно проведённый день .
7 августа 2019
Экскурсия длинная и очень интересная. Наталья нам рассказывала не только о кулинарии и виноделии, но и о стране, о ее истории и ее настоящем, о географии, экономике, религии, культуре - обо всем, что нас интересовало! Наталья легко отвечала на все наши вопросы. Мы меняли маршрут в зависимости от погоды, от нашего настроения и предпочтения - и при этом мы везде успели, все, что хотели - посмотрели и попробовали. Этот день нашего путешествия оказался превосходным благодаря Наталье! Мы очень ей благодарны! Все было так вкусно! И масса советов для нашего дальнейшего путешествия оказались весьма полезными.
Natalja
24 июля 2019
Gorgeous wine region to visit and a fabulous excursion to Setubal!
10 июня 2019
Татьяна очень хороший гид, отзывчивый и, приятный в общении человек.Самая экскурсия познавательная . Спасибо!
27 мая 2019
Путешествовали с Татьяной и получили истинное удовольствие. Глубокие знания истории и культуры, легкость изложения, любовь к тому, о чем идет речь. Татьяна несколько поменяла для нас маршрут, что важно для требовательных клиентов - мы дополнили гастрономический тур еще и культурной составляющей. Хорошее, содержательное и приятное путешествие. А еще Татьяна поздравила нашу подругу с днем рождения милым букетом цветов, что сразу создало приятное настроение) Спасибо!
20 мая 2019
Прекрасная экскурсия с Татьяной.Такого грамотного и интересно гида у нас не было, ни один из наших вопросов не остался без ответа.Дегустация ликёров и вин впечатляющая.Также мы посетили статую Христа и рыбный рынок, всё интересно и увлекательно.Спасибо за экскурсию.
Плоткины
13 мая 2019
Было неожиданно здорово! Очень рекомендуем. Интересно. Красиво. Вкусно. Очень. Пока.
Ещё 3 отзыва

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