13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Регион Сетубала и долины реки Саду славится своей гастрономией. Здесь можно попробовать жареную каракатицу, свежую рыбу, местное вино, овечий сыр и сладости.Экскурсия включает посещение винодельческого хозяйства с дегустацией мускатных вин,

природного заповедника Аррабида и рыбного рынка Сетубала. Обед в деревенском ресторане с блюдами традиционной португальской кухни. После обеда - визит к семье, производящей ликеры по старинным рецептам, и дегустация сыра Азейтау и джемов. Завершение экскурсии - вид на Лиссабон со статуи Христа и поездка по мосту «25 апреля»

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода в Лиссабоне особенно тёплая и солнечная, что позволяет насладиться природными пейзажами и гастрономическими изысками на свежем воздухе. В апреле, мае и октябре также можно комфортно провести время, однако возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, всё равно можно насладиться винными дегустациями и традиционной кухней, особенно если предпочитаете меньшее количество туристов.

Сейчас август — это идеальное время.