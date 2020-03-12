13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вина, овечий сыр, ликеры, сладости и потрясающие пейзажи
Вы побываете в винодельческом хозяйстве, где сможете продегустировать мускатные вина Сетубала, посетите природный заповедник Аррабида – пейзажи этого горного хребта, спускающегося к бирюзовым водам Атлантики ещё никого не оставляли равнодушными. Побываете на рыбном рынке Сетубала, входящем в десятку лучших рынков мира. И, конечно, пообедаете в деревенском ресторане, где готовят блюда традиционной португальской кухни, например, изумительные морепродукты (краб, креветки, мидии и другие моллюски с местного побережья) или рыбное родизио (10-15 сортов разной рыбы). После обеда вы отправитесь в гости к семье, которая производит ликёры по старинным монастырским рецептам, попробуете знаменитый сыр региона Азейтау и джемы домашнего приготовления. И, наконец, полюбовавшись видом на Лиссабон со статуи Христа, вернётесь в столицу, промчавшись по знаменитому близнецу «Золотых ворот», мосту «25 апреля»!