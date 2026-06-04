13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала

Погрузитесь в мир португальской гастрономии: вина, сыры, морепродукты и ликеры. Посетите заповедник Аррабида и рыбный рынок Сетубала
Регион Сетубала и долины реки Саду славится своей гастрономией. Здесь можно попробовать жареную каракатицу, свежую рыбу, местное вино, овечий сыр и сладости.

Экскурсия включает посещение винодельческого хозяйства с дегустацией мускатных вин,
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природного заповедника Аррабида и рыбного рынка Сетубала. Обед в деревенском ресторане с блюдами традиционной португальской кухни.

После обеда - визит к семье, производящей ликеры по старинным рецептам, и дегустация сыра Азейтау и джемов. Завершение экскурсии - вид на Лиссабон со статуи Христа и поездка по мосту «25 апреля»

5
31 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация мускатных вин
  • 🧀 Попробовать овечий сыр Азейтау
  • 🌊 Визит в природный заповедник Аррабида
  • 🍤 Обед в деревенском ресторане
  • 🛍️ Посещение рыбного рынка Сетубала
  • 🏞️ Потрясающие виды на Лиссабон

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода в Лиссабоне особенно тёплая и солнечная, что позволяет насладиться природными пейзажами и гастрономическими изысками на свежем воздухе. В апреле, мае и октябре также можно комфортно провести время, однако возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, всё равно можно насладиться винными дегустациями и традиционной кухней, особенно если предпочитаете меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала

Что можно увидеть

  • Винодельческое хозяйство
  • Природный заповедник Аррабида
  • Рыбный рынок Сетубала
  • Статуя Христа
  • Мост «25 апреля»

Описание экскурсии

Вина, овечий сыр, ликеры, сладости и потрясающие пейзажи

Вы побываете в винодельческом хозяйстве, где сможете продегустировать мускатные вина Сетубала, посетите природный заповедник Аррабида – пейзажи этого горного хребта, спускающегося к бирюзовым водам Атлантики ещё никого не оставляли равнодушными. Побываете на рыбном рынке Сетубала, входящем в десятку лучших рынков мира. И, конечно, пообедаете в деревенском ресторане, где готовят блюда традиционной португальской кухни, например, изумительные морепродукты (краб, креветки, мидии и другие моллюски с местного побережья) или рыбное родизио (10-15 сортов разной рыбы). После обеда вы отправитесь в гости к семье, которая производит ликёры по старинным монастырским рецептам, попробуете знаменитый сыр региона Азейтау и джемы домашнего приготовления. И, наконец, полюбовавшись видом на Лиссабон со статуи Христа, вернётесь в столицу, промчавшись по знаменитому близнецу «Золотых ворот», мосту «25 апреля»!

Организационные детали

  • Экскурсию проводит гид на своей машине. трансфер входит в стоимость
  • Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек (стоимость высылается по запросу)
  • Дополнительно оплачивается: посещение винного хозяйства и дегустация 4 вин (15,50€ с человека); обед; дегустация 1 джина, 2 ликеров, 1 настойки, овечьего сыра региона Азейтау и джемов (20 € с человека); лифт на смотровую площадку статуи Христа (8€ с человека, посещение по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна и Марина
Татьяна и Марина — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4236 туристов
Мы — профессиональные гиды, для которых работа — любимое дело. Мы живем в одном из самых красивых городов Европы — Лиссабоне, и работаем уже больше 10 лет с самыми интересными
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людьми — путешественниками. Уже имея высшее образование, в Португалии мы закончили институт по специальности гид-переводчик. Давно уже проводим экскурсии по стране и хотим показать вам Португалию глазами тех, кто здесь ЖИВЁТ, поэтому решили сделать что-то СВОЁ. Любим то, чем занимаемся. Любим страну, в которой живем. И любим людей, с которыми работаем. Пишите, звоните, приезжайте! И, надеемся, до скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
1
3
2
1
Сергей
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось!
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось!
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Людмила
Самая лучшая экскурсия в Сетубал! Спасибо большое гиду Марине, она просто чудо! ❤️❤️❤️
Самая лучшая экскурсия в Сетубал! Спасибо большое гиду Марине, она просто чудо! ❤️❤️❤️
Самая лучшая экскурсия в Сетубал! Спасибо большое гиду Марине, она просто чудо! ❤️❤️❤️
Самая лучшая экскурсия в Сетубал! Спасибо большое гиду Марине, она просто чудо! ❤️❤️❤️
Самая лучшая экскурсия в Сетубал! Спасибо большое гиду Марине, она просто чудо! ❤️❤️❤️
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Е
Совершенно шикарная экскурсия, начиная от гурманского завтрака в Аррабидине и заканчивая дегустацией в Сетубале. Прекрасно ложится ближе к концу пребывания, когда дворцы и монастыри изучены, переулочки и ступеньки Лиссабона посчитаны и останется только вкусить прелести Португалии в их незамысловатых, но потрясающих оттенках. Если любите сардины, дорадо и сибас, то вам непременно понравится рыбный обед. С удовольствием рекомендую!
Совершенно шикарная экскурсия, начиная от гурманского завтрака в Аррабидине и заканчивая дегустацией в Сетубале. Прекрасно ложится
Совершенно шикарная экскурсия, начиная от гурманского завтрака в Аррабидине и заканчивая дегустацией в Сетубале. Прекрасно ложится
Совершенно шикарная экскурсия, начиная от гурманского завтрака в Аррабидине и заканчивая дегустацией в Сетубале. Прекрасно ложится
Совершенно шикарная экскурсия, начиная от гурманского завтрака в Аррабидине и заканчивая дегустацией в Сетубале. Прекрасно ложится
Совершенно шикарная экскурсия, начиная от гурманского завтрака в Аррабидине и заканчивая дегустацией в Сетубале. Прекрасно ложится
Совершенно шикарная экскурсия, начиная от гурманского завтрака в Аррабидине и заканчивая дегустацией в Сетубале. Прекрасно ложится
Совершенно шикарная экскурсия, начиная от гурманского завтрака в Аррабидине и заканчивая дегустацией в Сетубале. Прекрасно ложится
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Надежда
Большая благодарность Татьяне за экскурсию 4 октября. Татьяна длительное время проживает в Португалии и отвечала нам на все наши вопросы. Очень понравилась рыбное родизио, объелись на весь день вперед! Ооооочень большое разнообразие морепродуктов! На долго останется в памяти так же "Аррабидин" и девушка владелица хозяйства, которая поддерживает и продолжает дело своего дедушки! Было очень вкусно и необычно!
Большая благодарность Татьяне за экскурсию 4 октября. Татьяна длительное время проживает в Португалии и отвечала нам
Большая благодарность Татьяне за экскурсию 4 октября. Татьяна длительное время проживает в Португалии и отвечала нам
Большая благодарность Татьяне за экскурсию 4 октября. Татьяна длительное время проживает в Португалии и отвечала нам
Большая благодарность Татьяне за экскурсию 4 октября. Татьяна длительное время проживает в Португалии и отвечала нам
Большая благодарность Татьяне за экскурсию 4 октября. Татьяна длительное время проживает в Португалии и отвечала нам
Большая благодарность Татьяне за экскурсию 4 октября. Татьяна длительное время проживает в Португалии и отвечала нам
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Анжела
Мы, группа из семи человек, взяли эту экскурсию и не пожалели о нашем решении. Все было очень хорошо организованно, Марина интереснейши гид, очень приятный и умный человек.. Великолепные дегустации вин,
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ликеров, сыров и связанные с ними обзорные презентации.. Единственное, нам не удалось попробовать разную рыбки в связи с закрытием ресторана на каникулы, но это не омрачило нашу поездку, му попробовали каракатиц вместо этого и остались сытыми и довольными… Ах, забыла про вкуснейшие устрицы… колбаске, мяске и всяких других вкусняшках на рынке…:))
Совет, покупайте все, что сможете на этой экскурсии, потому что все продукты именно от местных производителей и потом будет сложно найти их где то в другом месте… Без всякого сомнения рекомендуем!!!

С уважением и желаем вам удачи!
Анжела & Ко

Мы, группа из семи человек, взяли эту экскурсию и не пожалели о нашем решении. Все было
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О
Ещё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юности. И нереальные вкусности (рыба, устрицы, сыры, джемы, ликёры), и очаровательные местные жители!
Спасибо!
Ещё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юности.
Ещё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юности.
Ещё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юности.
Ещё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юности.
Ещё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юности.
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Входит в следующие категории Лиссабона

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