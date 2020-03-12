13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация

Узнать самое важное о столице и стране на авто-экскурсии по парадному и нетуристическому Лиссабону

На этой авто-прогулке мы покажем не только классический, но и малоизвестный многим путешественникам Лиссабон, чтобы у вас сложилось самое полное и яркое впечатление от этого очень непохожего на другие европейские столицы города. Вы узнаете об его истории, о цивилизациях и культурах, которые оказали влияние на формирование Лиссабона, об эпохах расцвета и заката империи, о выдающихся личностях, особенностях португальской архитектуры, традициях, праздниках, быте, гастрономических пристрастиях лиссабонцев и обо всем, что вам будет интересно узнать о городе и стране.