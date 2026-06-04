13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода в Лиссабоне особенно тёплая и солнечная, что позволяет насладиться природными пейзажами и гастрономическими изысками на свежем воздухе. В апреле, мае и октябре также можно комфортно провести время, однако возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, всё равно можно насладиться винными дегустациями и традиционной кухней, особенно если предпочитаете меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Винодельческое хозяйство
Природный заповедник Аррабида
Рыбный рынок Сетубала
Статуя Христа
Мост «25 апреля»
Описание экскурсии
Вина, овечий сыр, ликеры, сладости и потрясающие пейзажи
Вы побываете в винодельческом хозяйстве, где сможете продегустировать мускатные вина Сетубала, посетите природный заповедник Аррабида – пейзажи этого горного хребта, спускающегося к бирюзовым водам Атлантики ещё никого не оставляли равнодушными. Побываете на рыбном рынке Сетубала, входящем в десятку лучших рынков мира. И, конечно, пообедаете в деревенском ресторане, где готовят блюда традиционной португальской кухни, например, изумительные морепродукты (краб, креветки, мидии и другие моллюски с местного побережья) или рыбное родизио (10-15 сортов разной рыбы). После обеда вы отправитесь в гости к семье, которая производит ликёры по старинным монастырским рецептам, попробуете знаменитый сыр региона Азейтау и джемы домашнего приготовления. И, наконец, полюбовавшись видом на Лиссабон со статуи Христа, вернётесь в столицу, промчавшись по знаменитому близнецу «Золотых ворот», мосту «25 апреля»!
Организационные детали
Экскурсию проводит гид на своей машине. трансфер входит в стоимость
Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек (стоимость высылается по запросу)
Дополнительно оплачивается: посещение винного хозяйства и дегустация 4 вин (15,50€ с человека); обед; дегустация 1 джина, 2 ликеров, 1 настойки, овечьего сыра региона Азейтау и джемов (20 € с человека); лифт на смотровую площадку статуи Христа (8€ с человека, посещение по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна и Марина — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4236 туристов
Мы — профессиональные гиды, для которых работа — любимое дело. Мы живем в одном из самых красивых городов Европы — Лиссабоне, и работаем уже больше 10 лет с самыми интересными читать дальшеуменьшить
людьми — путешественниками. Уже имея высшее образование, в Португалии мы закончили институт по специальности гид-переводчик. Давно уже проводим экскурсии по стране и хотим показать вам Португалию глазами тех, кто здесь ЖИВЁТ, поэтому решили сделать что-то СВОЁ. Любим то, чем занимаемся. Любим страну, в которой живем. И любим людей, с которыми работаем.
Пишите, звоните, приезжайте!
И, надеемся, до скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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Сергей
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось!
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Людмила
Самая лучшая экскурсия в Сетубал! Спасибо большое гиду Марине, она просто чудо! ❤️❤️❤️
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Е
Елена
Совершенно шикарная экскурсия, начиная от гурманского завтрака в Аррабидине и заканчивая дегустацией в Сетубале. Прекрасно ложится ближе к концу пребывания, когда дворцы и монастыри изучены, переулочки и ступеньки Лиссабона посчитаны и останется только вкусить прелести Португалии в их незамысловатых, но потрясающих оттенках. Если любите сардины, дорадо и сибас, то вам непременно понравится рыбный обед. С удовольствием рекомендую!
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Надежда
Большая благодарность Татьяне за экскурсию 4 октября. Татьяна длительное время проживает в Португалии и отвечала нам на все наши вопросы. Очень понравилась рыбное родизио, объелись на весь день вперед! Ооооочень большое разнообразие морепродуктов! На долго останется в памяти так же "Аррабидин" и девушка владелица хозяйства, которая поддерживает и продолжает дело своего дедушки! Было очень вкусно и необычно!
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Анжела
Мы, группа из семи человек, взяли эту экскурсию и не пожалели о нашем решении. Все было очень хорошо организованно, Марина интереснейши гид, очень приятный и умный человек.. Великолепные дегустации вин, читать дальшеуменьшить
ликеров, сыров и связанные с ними обзорные презентации.. Единственное, нам не удалось попробовать разную рыбки в связи с закрытием ресторана на каникулы, но это не омрачило нашу поездку, му попробовали каракатиц вместо этого и остались сытыми и довольными… Ах, забыла про вкуснейшие устрицы… колбаске, мяске и всяких других вкусняшках на рынке…:)) Совет, покупайте все, что сможете на этой экскурсии, потому что все продукты именно от местных производителей и потом будет сложно найти их где то в другом месте… Без всякого сомнения рекомендуем!!!
С уважением и желаем вам удачи! Анжела & Ко
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О
Оксана
Ещё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юности. И нереальные вкусности (рыба, устрицы, сыры, джемы, ликёры), и очаровательные местные жители! Спасибо!
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