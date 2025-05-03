Путешествие к мысу Рока и Кашкайшу - это возможность увидеть самую западную точку континентальной Европы и насладиться видами Атлантического океана. В Кашкайше вы погрузитесь в атмосферу аристократического курорта с его старинными особняками и уютными улочками. Пляж Гуинчо предложит вам захватывающие волны, а Бока-ду-Инферну удивит природной мощью. Поездка проходит на комфортном автомобиле, что делает её доступной для всех

Описание экскурсии

Мыс Рока — край земли

Самая западная точка континентальной Европы. Вы окажетесь на высокой скале с видом на Атлантический океан. Здесь установлен памятный знак с координатами — отличное место для фотографий.

Бока-ду-Инферну — «Уста ада»

Природный разлом, в который с грохотом врываются океанские волны. Впечатляющее зрелище! Считается, что здесь когда-то находился грот, обрушившийся из-за силы воды. Расскажу, с какими легендами связано это место.

Кашкайш

Ранее — рыбацкая деревня, затем — курорт португальской аристократии. В городке сохранились старинные особняки, крепость-цитадель, а также уютные улочки, где чувствуется неспешный ритм жизни. У рыбацкой гавани можно полюбоваться лодками и попробовать свежие морепродукты.

Пляж Гуинчо

Широкий пляж с песчаными дюнами и мощными океанскими волнами. Считается одной из лучших локаций для сёрфинга и кайтсёрфинга в Европе. На пляже снимали фильм о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969) — здесь главный герой впервые встречает свою возлюбленную.

Панорамные виды и побережье

По пути открываются виды на Атлантический океан, живописные пляжи и скалистые берега. Остановимся на одной из обзорных площадок, чтобы сделать эффектные фотографии и просто насладиться моментом.

Организационные детали