Мои заказы

Мыс Рока и Кашкайш - путешествие к краю Европы

Откройте для себя мощь Атлантики на мысе Рока и насладитесь аристократичным уютом Кашкайша. Незабываемые виды и атмосфера ждут вас
Путешествие к мысу Рока и Кашкайшу - это возможность увидеть самую западную точку континентальной Европы и насладиться видами Атлантического океана.

В Кашкайше вы погрузитесь в атмосферу аристократического курорта с его старинными особняками и уютными улочками. Пляж Гуинчо предложит вам захватывающие волны, а Бока-ду-Инферну удивит природной мощью. Поездка проходит на комфортном автомобиле, что делает её доступной для всех
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Атлантический океан и его мощь
  • 🏰 Аристократический уют Кашкайша
  • 📸 Незабываемые панорамные виды
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🏄‍♂️ Возможность увидеть место съёмок Джеймса Бонда
Мыс Рока и Кашкайш - путешествие к краю Европы© Елена
Мыс Рока и Кашкайш - путешествие к краю Европы© Елена
Мыс Рока и Кашкайш - путешествие к краю Европы© Елена
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Мыс Рока
  • Бока-ду-Инферну
  • Кашкайш
  • Пляж Гуинчо

Описание экскурсии

Мыс Рока — край земли

Самая западная точка континентальной Европы. Вы окажетесь на высокой скале с видом на Атлантический океан. Здесь установлен памятный знак с координатами — отличное место для фотографий.

Бока-ду-Инферну — «Уста ада»

Природный разлом, в который с грохотом врываются океанские волны. Впечатляющее зрелище! Считается, что здесь когда-то находился грот, обрушившийся из-за силы воды. Расскажу, с какими легендами связано это место.

Кашкайш

Ранее — рыбацкая деревня, затем — курорт португальской аристократии. В городке сохранились старинные особняки, крепость-цитадель, а также уютные улочки, где чувствуется неспешный ритм жизни. У рыбацкой гавани можно полюбоваться лодками и попробовать свежие морепродукты.

Пляж Гуинчо

Широкий пляж с песчаными дюнами и мощными океанскими волнами. Считается одной из лучших локаций для сёрфинга и кайтсёрфинга в Европе. На пляже снимали фильм о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969) — здесь главный герой впервые встречает свою возлюбленную.

Панорамные виды и побережье

По пути открываются виды на Атлантический океан, живописные пляжи и скалистые берега. Остановимся на одной из обзорных площадок, чтобы сделать эффектные фотографии и просто насладиться моментом.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Volkswagen T-Roc, комфортно в ней могут разместиться 3 пассажира. Если необходим бустер для ребенка, сообщите об этом при заказе
  • Питание оплачивается вами самостоятельно (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От любого места в Лиссабоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 224 туристов
Меня зовут Елена, я искусствовед из Петербурга, переехавший куда-то на край света. И если по Петербургу я могла провести экскурсию с закрытыми глазами, то приехав в Лиссабон, я не знала
читать дальше

о нём почти ничего и потратила немало времени в местных библиотеках, чтобы изучить искусство и культуру Португалии. Каждый день я узнаю что-то новое и необычное для себя и буду очень рада поделиться этим с вами. Обещаю не мучать нудными фактами и скучными датами. Я научу вас считывать город, подмечать детали и погружаться с головой в его атмосферу. А ещё я большая поклонница азулежу, так что после любой из моих прогулок вы сможете стать экспертами в этом вопросе (если не знаете что это, то не смотрите заранее, так будет ещё интереснее).

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
R
Roksana
3 мая 2025
Поездка была душевной и очень комфортной. И несмотря на дождливую погоду, увидели почти все, что изначально планировали. Природа, зелень, океан завораживает.
Рекомендую экскурсию, приятные впечатления гарантированы
Поездка была душевной и очень комфортной. И несмотря на дождливую погоду, увидели почти все, что изначально
Сергей
Сергей
30 апр 2025
Это было уже вторая экскурсия у Елены за две недели, проведённых в Лиссабоне. Просто нет слов, огромное спасибо! Интересно, красиво, незабываемо) А ещё приятно удивило как Елена всё продумала до мелочей, даже в машине конфетки, вода, салфетки.

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии из Лиссабона

От статуи Христа до мыса Рока
На машине
5 часов
269 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
€130 за человека
По побережью к мысу Рока
На машине
5 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к мысу Рока: скалы, маяки и легендарные пляжи
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:00
€267 за всё до 4 чел.
Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
На машине
На электромобиле
5 часов
-
20%
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Край земли - на электрокаре из Лиссабона
Путешествие на электрокаре к краю земли из Лиссабона подарит незабываемые виды Атлантики и откроет тайны португальской культуры. Удобно и познавательно
Начало: По договорённости с гидом
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
€200€250 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне