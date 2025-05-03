Откройте для себя мощь Атлантики на мысе Рока и насладитесь аристократичным уютом Кашкайша. Незабываемые виды и атмосфера ждут вас
Путешествие к мысу Рока и Кашкайшу - это возможность увидеть самую западную точку континентальной Европы и насладиться видами Атлантического океана.
В Кашкайше вы погрузитесь в атмосферу аристократического курорта с его старинными особняками и уютными улочками. Пляж Гуинчо предложит вам захватывающие волны, а Бока-ду-Инферну удивит природной мощью. Поездка проходит на комфортном автомобиле, что делает её доступной для всех
5
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌊 Атлантический океан и его мощь
🏰 Аристократический уют Кашкайша
📸 Незабываемые панорамные виды
🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
🏄♂️ Возможность увидеть место съёмок Джеймса Бонда
Самая западная точка континентальной Европы. Вы окажетесь на высокой скале с видом на Атлантический океан. Здесь установлен памятный знак с координатами — отличное место для фотографий.
Бока-ду-Инферну — «Уста ада»
Природный разлом, в который с грохотом врываются океанские волны. Впечатляющее зрелище! Считается, что здесь когда-то находился грот, обрушившийся из-за силы воды. Расскажу, с какими легендами связано это место.
Кашкайш
Ранее — рыбацкая деревня, затем — курорт португальской аристократии. В городке сохранились старинные особняки, крепость-цитадель, а также уютные улочки, где чувствуется неспешный ритм жизни. У рыбацкой гавани можно полюбоваться лодками и попробовать свежие морепродукты.
Пляж Гуинчо
Широкий пляж с песчаными дюнами и мощными океанскими волнами. Считается одной из лучших локаций для сёрфинга и кайтсёрфинга в Европе. На пляже снимали фильм о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969) — здесь главный герой впервые встречает свою возлюбленную.
Панорамные виды и побережье
По пути открываются виды на Атлантический океан, живописные пляжи и скалистые берега. Остановимся на одной из обзорных площадок, чтобы сделать эффектные фотографии и просто насладиться моментом.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Volkswagen T-Roc, комфортно в ней могут разместиться 3 пассажира. Если необходим бустер для ребенка, сообщите об этом при заказе
Питание оплачивается вами самостоятельно (по желанию)
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 224 туристов
Меня зовут Елена, я искусствовед из Петербурга, переехавший куда-то на край света. И если по Петербургу я могла провести экскурсию с закрытыми глазами, то приехав в Лиссабон, я не знала читать дальше
о нём почти ничего и потратила немало времени в местных библиотеках, чтобы изучить искусство и культуру Португалии. Каждый день я узнаю что-то новое и необычное для себя и буду очень рада поделиться этим с вами. Обещаю не мучать нудными фактами и скучными датами. Я научу вас считывать город, подмечать детали и погружаться с головой в его атмосферу. А ещё я большая поклонница азулежу, так что после любой из моих прогулок вы сможете стать экспертами в этом вопросе (если не знаете что это, то не смотрите заранее, так будет ещё интереснее).
R
Roksana
3 мая 2025
Поездка была душевной и очень комфортной. И несмотря на дождливую погоду, увидели почти все, что изначально планировали. Природа, зелень, океан завораживает. Рекомендую экскурсию, приятные впечатления гарантированы
Сергей
30 апр 2025
Это было уже вторая экскурсия у Елены за две недели, проведённых в Лиссабоне. Просто нет слов, огромное спасибо! Интересно, красиво, незабываемо) А ещё приятно удивило как Елена всё продумала до мелочей, даже в машине конфетки, вода, салфетки.