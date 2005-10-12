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Обзорная экскурсия по Лиссабону — Мафра — Деревенька Жозе Франку — Эрисейра (с обедом)

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Лиссабона
Обзорная экскурсия по Лиссабону — Мафра — Деревенька Жозе Франку — Эрисейра (с обедом)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €100 за человека

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Обзорная экскурсия по Лиссабону — Мафра — Деревенька Жозе Франку — Эрисейра (с обедом)
Обзорная экскурсия по Лиссабону — Мафра — Деревенька Жозе Франку — Эрисейра (с обедом)

Что вы увидите

  • Лиссабон
  • Мафра
  • Жозе Франку
  • Эрисейра
Провинция Португалии способна удивлять и даже поражать. Несмотря на то, что государство находится на самой западной оконечности Европы, а может быть именно благодаря этому, в Португалии сосредоточилось множество редчайших культурно-исторических достопримечательностей 🏛️. Все они датируются разными веками, а их появлению способствовали разные народы.
Эрисейра
Колоритный рыбацкий городок Эрисейра, уютно примостившийся на красивом океанском берегу, сохранил свою самобытность до наших дней. Долгие века поселок был важнейшим рыболовецким центром края. В программе экскурсии 🧭 — знакомство с местным бытом, обзорная экскурсия ⛳ по набережной.
Деревенька Жозе Франку
В Португалии немало поселений, которые можно назвать музеями под открытым небом. Деревенька Жозе Франку — одна из них. Это типичный португальский поселок начала XX века. Его основал гончар Жозе Франку вокруг старинного замка, церкви и мельницы. Городок состоит из маленьких, уютных домиков. В деревеньке можно отведать традиционный местный ланч, состоящий из вкуснейшего местного хлеба и вяленой колбаски, которой делают по старинному рецепту. Запивать нехитрую крестьянскую снедь принято региональным вином 🍷 пункт экскурсии — городок Мафра, где располагается гигантский дворцово-монастырский комплекс. Он великолепен! А появилось грандиозное сооружение благодаря проекту короля Жоана V, который позарился на то, чтобы затмить величие самого испанского Эскориала.
Для желающих и за дополнительную плату: Дегустационный обед в бразильском ресторане — мясное родизио (проба 7 разновидностей мяса на вертеле + буфет с холодными и горячими закусками). Оплачивается дополнительно 20 евро за человека.

Остановки и осмотр:

  • Прогулка по набережной Эрисейры.
  • Посещение Деревеньки Жозе Франку.
  • Посещение Мафры: центральная площадь + Базилика + Национальный дворец Мафра (Стоимость входного билета во дворец: Дети до 12 лет — бесплатно / Взрослые от 13 до 64 лет 6 евро / Взрослые от 65 лет 3 евро).
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
  • обед
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Уточняется после бронирования
Место завершения
🏁 Уточняется при бронировании
Обзорная экскурсия по Лиссабону — Мафра — Деревенька Жозе Франку — Эрисейра (с обедом)
Обзорная экскурсия по Лиссабону — Мафра — Деревенька Жозе Франку — Эрисейра (с обедом)
Обзорная экскурсия по Лиссабону — Мафра — Деревенька Жозе Франку — Эрисейра (с обедом)
Обзорная экскурсия по Лиссабону — Мафра — Деревенька Жозе Франку — Эрисейра (с обедом)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Б.
Елена Б.
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