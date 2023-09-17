Португальский рай Серра-да-Аррабида

Увидеть капуцинский монастырь, пещеру с пиратским кладом и мыс, где ходили динозавры

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Всего в 45 км от Лиссабона находится чудо природы — национальный парк Серра-да-Аррабида.

Потрясающие горы, древние монастыри и пещеры, просторные пляжи, один из которых был назван лучшим в Европе — вы же хотите всё это увидеть? Мы отвезём вас в самые живописные места, проводим по секретным тропам и покажем природные сокровища, которыми богато португальское побережье.
Португальский рай Серра-да-Аррабида
Португальский рай Серра-да-Аррабида
Португальский рай Серра-да-Аррабида
Португальский рай Серра-да-Аррабида
Португальский рай Серра-да-Аррабида
Португальский рай Серра-да-Аррабида
Португальский рай Серра-да-Аррабида
Португальский рай Серра-да-Аррабида
Португальский рай Серра-да-Аррабида
Португальский рай Серра-да-Аррабида
Португальский рай Серра-да-Аррабида
Португальский рай Серра-да-Аррабида
Португальский рай Серра-да-Аррабида
Португальский рай Серра-да-Аррабида
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наше путешествие начнётся со знаменитого моста имени 25 апреля. Вы узнаете, почему его путают с мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско. В горах нас ждёт капуцинский монастырь Аррабида — мы расскажем его непростую историю. Рядом с монастырём посетим две смотровые площадки и полюбуемся оттуда бескрайним океаном.
Спустившись в бухту Сетюбл, мы насладимся в местном ресторане свежим уловом рыбаков: вам предложат разные виды рыб, приготовленные на гриле. Живописная тропа приведёт нас в мистическую пещеру, скрытую от глаз посторонних. Внутри мы отыщем часовню, и вы узнаете легенду про спрятанное здесь пиратское сокровище.
Мы посетим очаровательный городок Сезимбра, побродим по его белоснежным пляжам и завершим наше путешествие на скалистом мысе Эшпишел, где динозавры оставили свои следы, а Дева Мария — если верить преданиям — вышла из океана. На мысе мы осмотрим часовню Памяти и заброшенный монастырь.

Организационные детали

  • Мы заберем вас из отеля или удобного для вас места.
  • Обед в ресторане оплачивается дополнительно: в будний день — 17 евро, в выходные и праздничные дни — 22 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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