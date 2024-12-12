Что вас ожидает

Наше путешествие начнётся со знаменитого моста имени 25 апреля. Вы узнаете, почему его путают с мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско. В горах нас ждёт капуцинский монастырь Аррабида — мы расскажем его непростую историю. Рядом с монастырём посетим две смотровые площадки и полюбуемся оттуда бескрайним океаном.

Спустившись в бухту Сетюбл, мы насладимся в местном ресторане свежим уловом рыбаков: вам предложат разные виды рыб, приготовленные на гриле. Живописная тропа приведёт нас в мистическую пещеру, скрытую от глаз посторонних. Внутри мы отыщем часовню, и вы узнаете легенду про спрятанное здесь пиратское сокровище.

Мы посетим очаровательный городок Сезимбра, побродим по его белоснежным пляжам и завершим наше путешествие на скалистом мысе Эшпишел, где динозавры оставили свои следы, а Дева Мария — если верить преданиям — вышла из океана. На мысе мы осмотрим часовню Памяти и заброшенный монастырь.

Организационные детали