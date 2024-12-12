Всего в 45 км от Лиссабона находится чудо природы — национальный парк Серра-да-Аррабида.
Потрясающие горы, древние монастыри и пещеры, просторные пляжи, один из которых был назван лучшим в Европе — вы же хотите всё это увидеть? Мы отвезём вас в самые живописные места, проводим по секретным тропам и покажем природные сокровища, которыми богато португальское побережье.
Потрясающие горы, древние монастыри и пещеры, просторные пляжи, один из которых был назван лучшим в Европе — вы же хотите всё это увидеть? Мы отвезём вас в самые живописные места, проводим по секретным тропам и покажем природные сокровища, которыми богато португальское побережье.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наше путешествие начнётся со знаменитого моста имени 25 апреля. Вы узнаете, почему его путают с мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско. В горах нас ждёт капуцинский монастырь Аррабида — мы расскажем его непростую историю. Рядом с монастырём посетим две смотровые площадки и полюбуемся оттуда бескрайним океаном.
Спустившись в бухту Сетюбл, мы насладимся в местном ресторане свежим уловом рыбаков: вам предложат разные виды рыб, приготовленные на гриле. Живописная тропа приведёт нас в мистическую пещеру, скрытую от глаз посторонних. Внутри мы отыщем часовню, и вы узнаете легенду про спрятанное здесь пиратское сокровище.
Мы посетим очаровательный городок Сезимбра, побродим по его белоснежным пляжам и завершим наше путешествие на скалистом мысе Эшпишел, где динозавры оставили свои следы, а Дева Мария — если верить преданиям — вышла из океана. На мысе мы осмотрим часовню Памяти и заброшенный монастырь.
Организационные детали
- Мы заберем вас из отеля или удобного для вас места.
- Обед в ресторане оплачивается дополнительно: в будний день — €17, в выходные и праздничные дни — €22.
- Экскурсия подходит для путешественников от 10 лет.
- Возможно провести экскурсию для 7-8 участников на минивэне за доплату. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
- Мы можем пригласить профессионального фотографа. Стоимость услуги и детали уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1410 туристов
Мы Алексей и Светлана, влюбленные в Португалию! Мы живем здесь с 2016 года, побывали во многих интересных местах и хотим поделиться своими впечатлениями с вами. Мы не гиды, мы — ваши друзья в Лиссабоне, поэтому наше путешествие будет позитивным, легким и эмоциональным!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Экскурсию проводил гид Алексей! Алексей прекрасный рассказчик, знает много интересного о Португалии. Выполнил программу полностью, заботился о комфорте. Рекомендую! Вишенкой на торте стало угощение вкусным вином на Cabo de Espichel. Потрясающие эмоции и фото!
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А
Снова наш гид Алексей и опять невероятно интересные факты, неисякаемый поток историй. Природа и неповторимые пейзажи Серра-да-Аррабида все просто супер. Спасибо Алексей.
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Б
Экскурсия очень познавательная и красивая! Спасибо за данную экскурсию!
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