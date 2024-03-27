Представьте себя путешественником во времени, отправляющимся в увлекательное однодневное путешествие по средневековой Португалии. Вас ждет визит в Обидуш, где каждая улочка дышит историей любви и романтики. В Алкобасе вы узнаете

о трагической истории португальских Ромео и Джульетты. В Назаре вас ожидает не только великолепный вид на Атлантику, но и возможность попробовать блюда местной кухни. А завершит ваше путешествие Баталия, где вы сможете насладиться красотой португальской готики. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с настоящей Португалией, ее историей и культурой

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Обидуш и королевский подарок

Вы окажетесь в очаровательном городке с романтичной историей. Восемь веков назад Обидуш стал свадебным подарком короля Диниша своей жене. С тех пор сюда едут пары со всего мира, чтобы сочетаться браком или насладиться медовым месяцем. Я проведу вас узкими уютными улочками и расскажу о городском замке.

Алкобаса и величественный монастырь

И опять наши разговоры будут о любви, на этот раз трагической. Вы посетите монастырь Святой Марии. В нём похоронены король Педру I и его возлюбленная Инеш де Каштру, которых называют португальскими Ромео и Джульеттой. Познакомлю вас с их историей, а также с легендами монастыря.

Назаре и бесконечный океан

Здесь вы насладитесь умиротворяющими видами на Атлантику и попробуете блюда местной кухни в аутентичном рыбацком ресторане.

Баталья и португальская готика

Мы осмотрим монастырь Санта-Мария-да-Витория — шедевр поздней готики с деталями стиля мануэлино. Его считают самым красивым монастырём в Португалии. Обсудим архитектурные особенности строения и победу короля Португалии Жуана I над кастильцами в 1385 году.

Организационные детали