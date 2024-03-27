Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за 1 день

Приглашаем вас на уникальное путешествие по средневековым городам Португалии, где каждый уголок хранит свою историю
Представьте себя путешественником во времени, отправляющимся в увлекательное однодневное путешествие по средневековой Португалии. Вас ждет визит в Обидуш, где каждая улочка дышит историей любви и романтики. В Алкобасе вы узнаете
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о трагической истории португальских Ромео и Джульетты.

В Назаре вас ожидает не только великолепный вид на Атлантику, но и возможность попробовать блюда местной кухни. А завершит ваше путешествие Баталия, где вы сможете насладиться красотой португальской готики. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с настоящей Португалией, ее историей и культурой

5
1 отзыв
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за 1 день
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за 1 день
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Обидуш и королевский подарок

Вы окажетесь в очаровательном городке с романтичной историей. Восемь веков назад Обидуш стал свадебным подарком короля Диниша своей жене. С тех пор сюда едут пары со всего мира, чтобы сочетаться браком или насладиться медовым месяцем. Я проведу вас узкими уютными улочками и расскажу о городском замке.

Алкобаса и величественный монастырь

И опять наши разговоры будут о любви, на этот раз трагической. Вы посетите монастырь Святой Марии. В нём похоронены король Педру I и его возлюбленная Инеш де Каштру, которых называют португальскими Ромео и Джульеттой. Познакомлю вас с их историей, а также с легендами монастыря.

Назаре и бесконечный океан

Здесь вы насладитесь умиротворяющими видами на Атлантику и попробуете блюда местной кухни в аутентичном рыбацком ресторане.

Баталья и португальская готика

Мы осмотрим монастырь Санта-Мария-да-Витория — шедевр поздней готики с деталями стиля мануэлино. Его считают самым красивым монастырём в Португалии. Обсудим архитектурные особенности строения и победу короля Португалии Жуана I над кастильцами в 1385 году.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Mercedes-Benz Viano и услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются билеты в монастырь Санта-Мария де Алкобаса — €6/чел. и монастырь Санта-Мария-да-Витория — €6/чел., обед — по желанию

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Лиссабоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Х
27 мар 2024
Вся группа, ехавшая по этому маршруту, очень довольна. Да не то слово… Честно говоря, ваш гид Сергей не тоьлко знаток своего дела - он еще открытый, очень культурный и любезный.
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Он показал, что вправду заботится о желаниях тех, которые поверили ему не только свое свободное время, но и свое большое желание узнать как можно больше за короткое время эксурсии… Короче говоря, Сергей - супер, он справился на "отлично"! Так держать! Мы с удовольствием порекоммендуем гида своим друзьям, не исключая при этом и услуги вашего прекрасного сайта. Привет из Болгарии!

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