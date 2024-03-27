Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за 1 день
Приглашаем вас на уникальное путешествие по средневековым городам Португалии, где каждый уголок хранит свою историю
Представьте себя путешественником во времени, отправляющимся в увлекательное однодневное путешествие по средневековой Португалии. Вас ждет визит в Обидуш, где каждая улочка дышит историей любви и романтики. В Алкобасе вы узнаете читать дальше
о трагической истории португальских Ромео и Джульетты.
В Назаре вас ожидает не только великолепный вид на Атлантику, но и возможность попробовать блюда местной кухни. А завершит ваше путешествие Баталия, где вы сможете насладиться красотой португальской готики. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с настоящей Португалией, ее историей и культурой
Вы окажетесь в очаровательном городке с романтичной историей. Восемь веков назад Обидуш стал свадебным подарком короля Диниша своей жене. С тех пор сюда едут пары со всего мира, чтобы сочетаться браком или насладиться медовым месяцем. Я проведу вас узкими уютными улочками и расскажу о городском замке.
Алкобаса и величественный монастырь
И опять наши разговоры будут о любви, на этот раз трагической. Вы посетите монастырь Святой Марии. В нём похоронены король Педру I и его возлюбленная Инеш де Каштру, которых называют португальскими Ромео и Джульеттой. Познакомлю вас с их историей, а также с легендами монастыря.
Назаре и бесконечный океан
Здесь вы насладитесь умиротворяющими видами на Атлантику и попробуете блюда местной кухни в аутентичном рыбацком ресторане.
Баталья и португальская готика
Мы осмотрим монастырь Санта-Мария-да-Витория — шедевр поздней готики с деталями стиля мануэлино. Его считают самым красивым монастырём в Португалии. Обсудим архитектурные особенности строения и победу короля Португалии Жуана I над кастильцами в 1385 году.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Mercedes-Benz Viano и услуги гида
Дополнительно оплачиваются билеты в монастырь Санта-Мария де Алкобаса — €6/чел. и монастырь Санта-Мария-да-Витория — €6/чел., обед — по желанию
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Лиссабоне
Привет! Меня зовут Сергей. Большую часть жизни я живу в Португалии и знаю почти каждый уголок этой потрясающей страны. Помогу вам лучше узнать эту страну и её культуру, попробовать местную читать дальше
кухню. Здесь потрясающие еда и вино:). Со мной вы посетите такие туристические места, как Кашкайш, Синтра, мыс Рока, Порту. Однако Португалия славится не только ими. Вы когда-нибудь слышали о таких городах, как Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья, Алмада, Азейтао, Сетубал? Если нет, я с радостью покажу вам их. Помогу вам организовать путешествие вашей мечты!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Христофор
27 мар 2024
Вся группа, ехавшая по этому маршруту, очень довольна. Да не то слово… Честно говоря, ваш гид Сергей не тоьлко знаток своего дела - он еще открытый, очень культурный и любезный. читать дальше
Он показал, что вправду заботится о желаниях тех, которые поверили ему не только свое свободное время, но и свое большое желание узнать как можно больше за короткое время эксурсии… Короче говоря, Сергей - супер, он справился на "отлично"! Так держать! Мы с удовольствием порекоммендуем гида своим друзьям, не исключая при этом и услуги вашего прекрасного сайта. Привет из Болгарии!
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