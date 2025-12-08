Добро пожаловать в Лиссабон! С нашим аудиогидом вы не заблудитесь в хитросплетениях его узких улочек и увидите самое главное. Узнаете, какие старые здания выглядят как новые, а какие новые маскируются под старину.
Услышите о землетрясениях, убийствах, чудесных спасениях и португальских открытиях, в том числе в сфере гастрономии.
Описание аудиогида
Мы сделали маршрут, который проведёт вас по главным локациям города комфортной дорогой без резких подъёмов. Вы увидите 26 достопримечательностей в центральных кварталах Байша, Алфама, Шиаду, Каштелу — среди них:
- монастырь Святого Доминика
- вокзал Росиу
- Кармелитский монастырь
- лифт Санта Жушта
- кафедральный собор
- замок Святого Георгия
- торговая площадь
- много-много красивых панно из азулежу
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при бронировании укажите приблизительные данные
- Аудиогид может работать без интернета — для этого его надо скачать
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Restauradores
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
