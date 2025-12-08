Мои заказы

По Лиссабону - с аудиогидом

Слушать, смотреть, влюбляться
Добро пожаловать в Лиссабон! С нашим аудиогидом вы не заблудитесь в хитросплетениях его узких улочек и увидите самое главное. Узнаете, какие старые здания выглядят как новые, а какие новые маскируются под старину.

Услышите о землетрясениях, убийствах, чудесных спасениях и португальских открытиях, в том числе в сфере гастрономии.
Описание аудиогида

Мы сделали маршрут, который проведёт вас по главным локациям города комфортной дорогой без резких подъёмов. Вы увидите 26 достопримечательностей в центральных кварталах Байша, Алфама, Шиаду, Каштелу — среди них:

  • монастырь Святого Доминика
  • вокзал Росиу
  • Кармелитский монастырь
  • лифт Санта Жушта
  • кафедральный собор
  • замок Святого Георгия
  • торговая площадь
  • много-много красивых панно из азулежу

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при бронировании укажите приблизительные данные
  • Аудиогид может работать без интернета — для этого его надо скачать
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€7
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Restauradores
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 3063 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
читать дальше

в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

