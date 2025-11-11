Маршрут включает посещение района Белен, известного своими историческими памятниками, такими как монастырь Жеронимуш и башня Св. Висента. Туристы смогут насладиться видами с моста 25 апреля и статуи Христа, а также попробовать знаменитые пирожные.
Экскурсия также охватывает город Алмада и парк Монастыря капуцинов, откуда открывается вид на Атлантический океан и длинные пляжи Капарики
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Величественный мост 25 апреля
- 🗿 Исторические памятники Белена
- 🍰 Дегустация знаменитых пирожных
- 🌊 Панорамные виды на Атлантику
- 🏛 Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Монастырь Жеронимуш
- Башня Св. Висента
- Памятник Первооткрывателям
- Статуя Христа
Описание экскурсииВ ходе экскурсии вы посетите монастырь Жеронимуш – шедевр резного камня, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, в церкви которого находятся могилы членов королевской семьи Мануэла I и выдающихся сынов Португалии Луиса Камоэнса и Васко де Гама. У вас будет возможность попробовать пирожные, изготовленные по рецепту монахов в кондитерской, существующей с 1837 года. Далее увидите башню Св. Висента, которая также является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. У памятника Первооткрывателям мы по карте «Роза ветров» вслед за португальскими каравеллами отправимся в дальние плавания, поговорим о расцвете Португальской империи, о роли Принца Генриха Мореплавателя. Направимся в город Алмада на другой стороне реки Тежу, куда мы попадаем по мосту 25 Апреля, длиной 2274 м. Увидим монументальную статую Христа (113 м), откуда открывается великолепный панорамный вид на мост, реку и г. Лиссабон. Но и это еще не все! Подарок о гида – посещение парка Монастыря капуцинов (монашеского ордена) и смотровой площадки, где вы полюбуетесь шикарным видом на Атлантический океан, увидите самые длинные пляжи в Европе (40 км. золотистого песка). Это восхитительное место называется – Капарика.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Жеронимуш
- Башня Св. Висента
- Памятник Первооткрывателям
- Город Алмада
- Мост 25 Апреля
- Статуя Христа
- Смотровая площадка с видом на океан
- Парк Монастыря капуцинов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
