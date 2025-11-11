Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Маршрут включает посещение района Белен, известного своими историческими памятниками, такими как монастырь Жеронимуш и башня Св. Висента. Туристы смогут насладиться видами с моста 25 апреля и статуи Христа, а также попробовать знаменитые пирожные.



Экскурсия также охватывает город Алмада и парк Монастыря капуцинов, откуда открывается вид на Атлантический океан и длинные пляжи Капарики 5 причин купить эту экскурсию 🌉 Величественный мост 25 апреля

🗿 Исторические памятники Белена

🍰 Дегустация знаменитых пирожных

🌊 Панорамные виды на Атлантику

🏛 Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО

Elena Ваш гид в Лиссабоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-6 человек Когда По договоренности €200 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть Монастырь Жеронимуш

Башня Св. Висента

Памятник Первооткрывателям

Статуя Христа

Описание экскурсии В ходе экскурсии вы посетите монастырь Жеронимуш – шедевр резного камня, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, в церкви которого находятся могилы членов королевской семьи Мануэла I и выдающихся сынов Португалии Луиса Камоэнса и Васко де Гама. У вас будет возможность попробовать пирожные, изготовленные по рецепту монахов в кондитерской, существующей с 1837 года. Далее увидите башню Св. Висента, которая также является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. У памятника Первооткрывателям мы по карте «Роза ветров» вслед за португальскими каравеллами отправимся в дальние плавания, поговорим о расцвете Португальской империи, о роли Принца Генриха Мореплавателя. Направимся в город Алмада на другой стороне реки Тежу, куда мы попадаем по мосту 25 Апреля, длиной 2274 м. Увидим монументальную статую Христа (113 м), откуда открывается великолепный панорамный вид на мост, реку и г. Лиссабон. Но и это еще не все! Подарок о гида – посещение парка Монастыря капуцинов (монашеского ордена) и смотровой площадки, где вы полюбуетесь шикарным видом на Атлантический океан, увидите самые длинные пляжи в Европе (40 км. золотистого песка). Это восхитительное место называется – Капарика.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату