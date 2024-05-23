1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Три часа в Лиссабоне: Полное погружение в историю и культуру
Ваш уникальный шанс увидеть все самое важное в Лиссабоне за три часа: от исторических сокровищ до современных символов
Начало: По договорённости
Сегодня в 17:00
11 июня в 08:00
€199 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Тайны португальского Вифлеема: Белен
Побывать в местах, где создавалась история, и познакомиться с мореплавателями в мини-группе
Начало: У башни Белен
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Чудеса и роскошь района Белень
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Начало: Королевский Дворец Ажуда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Имперский Лиссабон
Оценить роскошные интерьеры дворца Ажуда и почувствовать ветер дальних странствий в районе Белен
Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€134 за всё до 5 чел.
Квест
4 часа
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самобытный Белен на тук-туке
Открыть роскошь и подвиги Лиссабона и погрузиться в атмосферу золотой эпохи Португалии
Начало: возле станции Кайш-ду-Содре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Семь чудес Лиссабона
Проехать по главным объектам города и узнать их удивительную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен в Лиссабоне - место, откуда отправлялись португальские мореплаватели. Узнайте об истории, культуре и традициях Португалии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белень: два расцвета Лиссабона
От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€98 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лиссабонский Белен: путешествие в сердце истории и культуры
Лиссабон откроется с новой стороны в экскурсии по Белену, где история оживает в архитектуре и сладостях
Начало: у монастыря Иеронимитов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белен - другой Лиссабон
Погулять по старинному району мореплавателей и полюбоваться архитектурой в стиле «мануэлино»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина23 мая 2024Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
- ООльга23 мая 2024Считаю, что нам очень повезло с гидом Татьяной. Рекомендую всем. особенно, кто впервые в Лиссабоне и хочет получить максимально полные
- ЯЯков13 мая 2024Марина очень знающий и понимающий пожелания клиентов гид. Путешествие получилось наполненным, но не утомляющим. Получили полезные советы на дальнейшие путешествия. Спасибо!
- РРая9 мая 2024Три часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересные факты, которые не найдёшь
- ВВладислав8 мая 2024Были в начале мая. Четверо молодых мужщин:) Татьяна прокатила по Лиссабону, показала красивые места, взвалила тонну информации об истории города. Очень хороший вариант для тех, кто в первый раз в Лиссабоне и плохо знаком с этим городом.
- OOksana21 апреля 2024Отличная программа. Виктор интересно доносит историю Португалии и культурные особенности страны. Виды на смотровых площадках завораживают.
- ВВиктория17 апреля 2024Очень интересная экскурсия, познавательная и интересная. Виктор очень приятный человек и собеседник! К сожалению, на маршруте мы попали в аномально длинную пробку
- ЛЛейли29 марта 2024Я была на экскурсии с сыном (10 лет). Заранее предупредила гида об этом. Прошла почти неделя, мой сын до сих
- NNataliia19 августа 2023Прекрасно подан материал, логично продуман маршрут. Огромное отдельное спасибо Оксане за оперативность (заказала экскурсию за 12часов до встречи).
- ООльга27 апреля 2023Мы приехали в Лиссабон втроем: я, муж и наш десятилетий сын. К поездке мы нотоатлись: читали, смотрели видео, учились читать
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Монастырь Жеронимуш»
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