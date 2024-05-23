Экскурсии в монастырь Жеронимуш

Найдено 12 экскурсий в категории «Монастырь Жеронимуш» в Лиссабоне на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
174 за всё до 4 чел.
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
37 отзывов
Три часа в Лиссабоне: Полное погружение в историю и культуру
Ваш уникальный шанс увидеть все самое важное в Лиссабоне за три часа: от исторических сокровищ до современных символов
Начало: По договорённости
Сегодня в 17:00
11 июня в 08:00
199 за всё до 6 чел.
Тайны португальского Вифлеема: Белен
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Тайны португальского Вифлеема: Белен
Побывать в местах, где создавалась история, и познакомиться с мореплавателями в мини-группе
Начало: У башни Белен
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 11:00
45 за человека
Чудеса и роскошь района Белень
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Чудеса и роскошь района Белень
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Начало: Королевский Дворец Ажуда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
150 за всё до 3 чел.
Имперский Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Имперский Лиссабон
Оценить роскошные интерьеры дворца Ажуда и почувствовать ветер дальних странствий в районе Белен
Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
134 за всё до 5 чел.
Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
1 отзыв
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Самобытный Белен на тук-туке
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Самобытный Белен на тук-туке
Открыть роскошь и подвиги Лиссабона и погрузиться в атмосферу золотой эпохи Португалии
Начало: возле станции Кайш-ду-Содре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140 за всё до 3 чел.
Семь чудес Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Семь чудес Лиссабона
Проехать по главным объектам города и узнать их удивительную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен в Лиссабоне - место, откуда отправлялись португальские мореплаватели. Узнайте об истории, культуре и традициях Португалии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Белень: два расцвета Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Белень: два расцвета Лиссабона
От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
98 за всё до 8 чел.
Лиссабон. Глава вторая: Белен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Лиссабонский Белен: путешествие в сердце истории и культуры
Лиссабон откроется с новой стороны в экскурсии по Белену, где история оживает в архитектуре и сладостях
Начало: у монастыря Иеронимитов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
100 за всё до 5 чел.
Белен - другой Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Белен - другой Лиссабон
Погулять по старинному району мореплавателей и полюбоваться архитектурой в стиле «мануэлино»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
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    об истории, тайнах и загадках Лиссабона. Мы с мужем тоже включились в игру и не пожалели! Было потрясающе интересно, весело, время пролетело незаметно, а в конце были найдены сокровища:) Квест хорошо продуманный и динамичный, действительно, созданный с душой и фантазией. За всё это огромное спасибо нашему гиду Ольге! Всегда очень приятно, когда человек так ответственно подходит к своей работе и умеет создать отличный проект. Нам очень-очень понравилось и мы с большим удовольствием рекомендуем эту прекрасную экскурсию!

    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
    Считаю, что нам очень повезло с гидом Татьяной. Рекомендую всем. особенно, кто впервые в Лиссабоне и хочет получить максимально полные
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    и полезные сведения об этом прекрасном городе за короткое время и на машине. Татьяна очень интересно, увлекательно рассказывает, видно. что любит этот город и готова поделиться с нами всем, что знает, еще и виртуозно водит машину на таких узких улочках центра Лиссабона. Большое спасибо Татьяне за экскурсию!

  • Я
    Яков
    13 мая 2024
    Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
    Марина очень знающий и понимающий пожелания клиентов гид. Путешествие получилось наполненным, но не утомляющим. Получили полезные советы на дальнейшие путешествия. Спасибо!
  • Р
    Рая
    9 мая 2024
    Три часа в Лиссабоне - успеть всё
    Три часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересные факты, которые не найдёшь
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    в просторах интернета. Посетили основные достопримечательности города., исследовали узкие улочки, заглянули на крутую смотровую площадку, город как на ладони. Отличное провели время, рекомендуем - очень понравилось! Спасибо Виктору!!!

    Три часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересныеТри часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересныеТри часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересныеТри часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересныеТри часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересныеТри часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересныеТри часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересные
  • В
    Владислав
    8 мая 2024
    Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
    Были в начале мая. Четверо молодых мужщин:) Татьяна прокатила по Лиссабону, показала красивые места, взвалила тонну информации об истории города. Очень хороший вариант для тех, кто в первый раз в Лиссабоне и плохо знаком с этим городом.
  • O
    Oksana
    21 апреля 2024
    Три часа в Лиссабоне - успеть всё
    Отличная программа. Виктор интересно доносит историю Португалии и культурные особенности страны. Виды на смотровых площадках завораживают.
    Отличная программа. Виктор интересно доносит историю Португалии и культурные особенности страны. Виды на смотровых площадках завораживаютОтличная программа. Виктор интересно доносит историю Португалии и культурные особенности страны. Виды на смотровых площадках завораживаютОтличная программа. Виктор интересно доносит историю Португалии и культурные особенности страны. Виды на смотровых площадках завораживают
  • В
    Виктория
    17 апреля 2024
    Три часа в Лиссабоне - успеть всё
    Очень интересная экскурсия, познавательная и интересная. Виктор очень приятный человек и собеседник! К сожалению, на маршруте мы попали в аномально длинную пробку
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    и из-за этого нам не удалось посмотреть все запланированные места, но это никак не зависело от гида, просто стечение обстоятельств. И уж точно это никак не сказалось на качестве экскурсии, так как мы общались с гидом и узнавали много нового о разных сферах жизни в Португалии, что тоже было не менее захватывающе. Спасибо! Обязательно вернемся за новыми впечатлениями:)

    Очень интересная экскурсия, познавательная и интереснаяОчень интересная экскурсия, познавательная и интереснаяОчень интересная экскурсия, познавательная и интереснаяОчень интересная экскурсия, познавательная и интереснаяОчень интересная экскурсия, познавательная и интересная
  • Л
    Лейли
    29 марта 2024
    Тайны португальского Вифлеема: Белен
    Я была на экскурсии с сыном (10 лет). Заранее предупредила гида об этом. Прошла почти неделя, мой сын до сих
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    пор вспоминает тот день, так ему запала в душу Валерия! Чудесный человек и рассказчик! Однозначно советую экскурсии с ней. Познавательно, энергично, весело, задорно, не скучно, активно!

  • N
    Nataliia
    19 августа 2023
    Чудеса и роскошь района Белень
    Прекрасно подан материал, логично продуман маршрут. Огромное отдельное спасибо Оксане за оперативность (заказала экскурсию за 12часов до встречи).
  • О
    Ольга
    27 апреля 2023
    Самобытный Белен на тук-туке
    Мы приехали в Лиссабон втроем: я, муж и наш десятилетий сын. К поездке мы нотоатлись: читали, смотрели видео, учились читать
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    по-португальски. Хотелось начать знакомство с городом с общей картины, увидеть его с разных точек, увидеть ключевые места, связанные с его великой и драматической историей. Сын, признаюсь, не большой любитель одолевать километры по городу, а муж накануне повредил ногу, так что я решила поискать экскурсию на тук-туке. Экскурсии Романа мне сразу приглянулись по описаниям, и я выбрала одну из них - ту, что, на мой взгляд иногда больше заинтересовать сынишку историями о мореплавателях. И тут я должна выразить огромную благодарность Роману: уже встретившись с нами и поняв наши интересы и возможности, он предложил изменить маршрут и провез нас по самым старым районам города, вверх-вниз по узким улочкам от одного исторического места до другого, не забывая о прекрасных панорамных площадках. Если вы планируете первое знакомство с городом, рекомендую именно такой маршрут в первый день, а когда потом в следующие дни будете сами гулять по районам Альфама, Граса или Кайша, будете вспоминать истории Романа о городе, его героях и обитателях, научитесь отличать самые старые дома и будете знать, какие музеи именно вам стоит посетить! А также будете знать, что заказывать в ресторанчике и как поблагодарить местного жителя, объяснившего вам дорогу. Роман давно живёт в Португалии, и вы можете узнать от него, как живут люди в Лиссабоне и за его пределами, отличаются ли темпераментом выходцы из Бразилии и многое другое. Его советы, как организовать наш отдых после экскурсии, тоже оказались бесценными! А ещё Роман прекрасный фотограф, и от поездки у вас останутся отличные снимки в уникальных ракурсах. Как человек с университетским историческим образованием и как человек, связанный с экскурсионным делом, ставлю содержанию экскурсии Романа пятёрку с плюсом!

    Мы приехали в Лиссабон втроем: я, муж и наш десятилетий сын. К поездке мы нотоатлись: читалиМы приехали в Лиссабон втроем: я, муж и наш десятилетий сын. К поездке мы нотоатлись: читали

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Монастырь Жеронимуш»

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  4. Чудеса и роскошь района Белень
  5. Имперский Лиссабон
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  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
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  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Монастырь Жеронимуш" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 45 до 240. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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