1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Групповая пешеходная экскурсия «Весь Лиссабон за 2 часа»
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона с профессиональным гидом, открывая лучшие виды и исторические районы
Начало: Praça Dom Pedro IV (Rossio) у памятника
Расписание: Ежедневно в 15:15.
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€25 за человека
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с нетуристической Португалией
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Белень - начало португальской колониальной экспансии
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8 утра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRamona23 мая 2024Спасибо, все очень понравилось! Максим, очень хорошо провел экскурсию ☀️😇
- ЮЮрий6 мая 2024Всё понравилось,. Спасибо!
- TTetiana28 февраля 2020ГРУППОВАЯ. Обзорная экскурсия по Лиссабону на автомобилеОтличная экскурсия. Очень понравился гид Борис! Рекомендуем именно его. Знает все и даже больше, учитывает все пожелания. Веселил нас своим тонким юмором:)
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Мост 25 апреля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Мост 25 апреля" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 280. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Мост 25 апреля», 51 ⭐ отзыв, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август