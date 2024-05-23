Мост 25 апреля – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Мост 25 апреля» в Лиссабоне на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Лиссабон за 2 часа
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
51 отзыв
Групповая пешеходная экскурсия «Весь Лиссабон за 2 часа»
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона с профессиональным гидом, открывая лучшие виды и исторические районы
Начало: Praça Dom Pedro IV (Rossio) у памятника
Расписание: Ежедневно в 15:15.
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
25 за человека
Знакомство с нетуристической Португалией
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с нетуристической Португалией
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
280 за всё до 4 чел.
Белень - начало португальской колониальной экспансии
Индивидуальная
4 часа
Белень - начало португальской колониальной экспансии
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8 утра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Ramona
    23 мая 2024
    Весь Лиссабон за 2 часа
    Спасибо, все очень понравилось! Максим, очень хорошо провел экскурсию ☀️😇
  • Ю
    Юрий
    6 мая 2024
    Весь Лиссабон за 2 часа
    Всё понравилось,. Спасибо!
  • T
    Tetiana
    28 февраля 2020
    ГРУППОВАЯ. Обзорная экскурсия по Лиссабону на автомобиле
    Отличная экскурсия. Очень понравился гид Борис! Рекомендуем именно его. Знает все и даже больше, учитывает все пожелания. Веселил нас своим тонким юмором:)

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Мост 25 апреля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Лиссабон за 2 часа
  2. Знакомство с нетуристической Португалией
  3. Белень - начало португальской колониальной экспансии
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Мост 25 апреля" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 280. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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