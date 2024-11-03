А Андрей Прогулка с историком: Что такое Лиссабон Очень понравилась экскурсия и сам гид Денис. Посетили много интересных мест в центре Лиссабона, познакомились с историей самого города и всей Португалии.

М Марк Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае читать дальше Саму экскурсию Ольга провела увлекательно и профессионально, очень комфортно находится в ее обществе, так что наша пешеходная ознакомительная экскурсия в шесть часов пролетела незаметно. Рекомендую этого гида! Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по историческим местам Лиссабона. Мы получили море новых впечатлений и новой интересной информации.

A Aleks Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае Ольга без сомнений высоклассный гид и провела для нас очень интересную экскурсию. Изложение материала на высоте, время пролетело незаметно! Маршрут действительно грамотно продуман и позволяет за прогулку ознакомиться с главными достопримечательностями города. Всем рекоммендуем!

Е Елена Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае читать дальше подача материала. Нам понравился маршрут, который включал как исторические места так и раскрытие гастрономических изысков столицы Португалии. Маршрут был интересен и разнообразен. Всем рекомендуем этого квалифицированного гида. Я, нашла Ольгу на этом ресурсе. Решили (нас было три человека) взять обзорную по Лиссабону. Поразила глубина знаний и интересная