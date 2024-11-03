Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
10 апр в 09:00
€200 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка с историком: Что такое Лиссабон
Начало: Площадь Фигейра, Возле памятника
Расписание: Ежедневно в 11.00
6 апр в 15:00
12 апр в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Район Белен, Мост 25 апреля и статуя Иисуса Христа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
4 апр в 09:00
от €200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей3 ноября 2024Очень понравилась экскурсия и сам гид Денис. Посетили много интересных мест в центре Лиссабона, познакомились с историей самого города и всей Португалии.
- ММарк19 ноября 2023Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по историческим местам Лиссабона. Мы получили море новых впечатлений и новой интересной информации.
- AAleks3 июня 2023Ольга без сомнений высоклассный гид и провела для нас очень интересную экскурсию. Изложение материала на высоте, время пролетело незаметно! Маршрут действительно грамотно продуман и позволяет за прогулку ознакомиться с главными достопримечательностями города. Всем рекоммендуем!
- ЕЕлена23 апреля 2023Я, нашла Ольгу на этом ресурсе. Решили (нас было три человека) взять обзорную по Лиссабону. Поразила глубина знаний и интересная
- TTetiana28 февраля 2020ГРУППОВАЯ. Обзорная экскурсия по Лиссабону на автомобилеОтличная экскурсия. Очень понравился гид Борис! Рекомендуем именно его. Знает все и даже больше, учитывает все пожелания. Веселил нас своим тонким юмором:)
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Памятник первооткрывателям»
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