Памятник первооткрывателям – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник первооткрывателям» в Лиссабоне на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Пешая
На трамвае
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
10 апр в 09:00
€200 за всё до 7 чел.
Прогулка с историком: Что такое Лиссабон
Пешая
3 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка с историком: Что такое Лиссабон
Начало: Площадь Фигейра, Возле памятника
Расписание: Ежедневно в 11.00
6 апр в 15:00
12 апр в 11:00
€45 за человека
Район Белен, Мост 25 апреля и статуя Иисуса Христа
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Район Белен, Мост 25 апреля и статуя Иисуса Христа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
4 апр в 09:00
от €200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    3 ноября 2024
    Прогулка с историком: Что такое Лиссабон
    Очень понравилась экскурсия и сам гид Денис. Посетили много интересных мест в центре Лиссабона, познакомились с историей самого города и всей Португалии.
  • М
    Марк
    19 ноября 2023
    Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
    Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по историческим местам Лиссабона. Мы получили море новых впечатлений и новой интересной информации.
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    Саму экскурсию Ольга провела увлекательно и профессионально, очень комфортно находится в ее обществе, так что наша пешеходная ознакомительная экскурсия в шесть часов пролетела незаметно. Рекомендую этого гида!

  • A
    Aleks
    3 июня 2023
    Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
    Ольга без сомнений высоклассный гид и провела для нас очень интересную экскурсию. Изложение материала на высоте, время пролетело незаметно! Маршрут действительно грамотно продуман и позволяет за прогулку ознакомиться с главными достопримечательностями города. Всем рекоммендуем!
  • Е
    Елена
    23 апреля 2023
    Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
    Я, нашла Ольгу на этом ресурсе. Решили (нас было три человека) взять обзорную по Лиссабону. Поразила глубина знаний и интересная
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    подача материала. Нам понравился маршрут, который включал как исторические места так и раскрытие гастрономических изысков столицы Португалии. Маршрут был интересен и разнообразен. Всем рекомендуем этого квалифицированного гида.

  • T
    Tetiana
    28 февраля 2020
    ГРУППОВАЯ. Обзорная экскурсия по Лиссабону на автомобиле
    Отличная экскурсия. Очень понравился гид Борис! Рекомендуем именно его. Знает все и даже больше, учитывает все пожелания. Веселил нас своим тонким юмором:)

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Памятник первооткрывателям»

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  1. Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
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  3. Район Белен, Мост 25 апреля и статуя Иисуса Христа
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Район Байша
  7. Площадь Россио
  8. Набережная
  9. Площадь Реставраторов
  10. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в апреле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Памятник первооткрывателям" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 200. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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