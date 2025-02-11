Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю Вас на экскурсию в города, по праву названные, жемчужинами всей Португалии. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Синтра, Кашкайш и мыс Рока — экскурсия, которую вы запомните! Хотите за один день увидеть самые красивые места Португалии? Тогда поехали с нами! Вас ждут панорамы Атлантики с Лиссабонской ривьеры, легенды Пасти Дьявола, шик Кашкайша, мистика усадьбы Регалейра и королевская роскошь дворца Пена. А финальным аккордом станет мыс Рока — край земли и незабываемое «вау»! Потрясающие виды, магия Синтры и дух приключения — всё это в одном путешествии! Важная информация: Время начала нашей экскурсии и очерёдность посещения мест может меняться — подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом. Во дворце Пена мы посещаем парк, террасы, все смотровые площадки и внутренние дворики. Осмотреть дворец внутри можно по желанию, для этого нужно приобрести дополнительный билет — 20 евро/чел. Вход во дворец возможен только по предварительному бронированию. Каждые пол часа, по забронированному времени, заходит 300 человек. Мы отказались от посещение комнат дворца на групповых поездках, так как это создаёт дискомфорт. Но, если вы бы хотели посетить комнаты и увидеть интерьеры — напишите мне, пожалуйста. Наши гиды помогут купить билеты в Синтре без очередей. На мысе Рока часто бывает сильный ветер — захватите с собой ветровку Экскурсия насыщенная. У нас не будет времени для полноценного обеда, ведь в Португалии он длится 1,5-2 часа. Но мы сможем перекусить в Синтре. Если с вами ребёнок и необходимо детское кресло, напишите, пожалуйста, мне об этом заранее. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Исторический центр Синтры

Кинта-да-Регалейра

Дворец Пена

Мыс Рока

Лиссабонская ривьера (Кашкаиш)

Пасть Дьявола

Пляж Гиншу Что включено Услуги лицензированного гида

Транспортное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы

Входные билеты (поместье Регалейра - €15)

Где начинаем и завершаем? Начало: Praca dos Restauradores Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится по субботам. Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Важная информация Время начала нашей экскурсии и очерёдность посещения мест может меняться - подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом

Во дворце Пена мы посещаем парк, террасы, все смотровые площадки и внутренние дворики. Осмотреть дворец внутри можно по желанию, для этого нужно приобрести дополнительный билет - 20 евро/чел

Вход во дворец возможен только по предварительному бронированию. Каждые пол часа, по забронированному времени, заходит 300 человек. Мы отказались от посещение комнат дворца на групповых поездках, так как это создаёт дискомфорт. Но, если вы бы хотели посетить комнаты и увидеть интерьеры - напишите мне, пожалуйста

Наши гиды помогут купить билеты в Синтре без очередей

На мысе Рока часто бывает сильный ветер - захватите с собой ветровку

Экскурсия насыщенная

У нас не будет времени для полноценного обеда, ведь в Португалии он длится 1,5-2 часа. Но мы сможем перекусить в Синтре

Если с вами ребёнок и необходимо детское кресло, напишите, пожалуйста, мне об этом заранее

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды