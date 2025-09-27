Мои заказы

Лиссабонская ривьера – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Лиссабонская ривьера» в Лиссабоне на русском языке, цены от €69. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
6 часов
1 отзыв
Билеты
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€350 за всё до 4 чел.
Синтра, Мыс Рока и Лиссабонская Ривьера: однодневная экскурсия
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Синтра, Мыс Рока и Лиссабонская Ривьера: однодневная экскурсия
Откройте для себя красоту Синтры и Лиссабонской Ривьеры. Уникальные дворцы и захватывающие виды ждут вас в этом путешествии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
3 ноя в 09:00
4 ноя в 09:00
€290 за всё до 6 чел.
Синтра и мыс Рока. Экскурсия в мини-группе
Пешая
8 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Синтра и мыс Рока. Экскурсия в мини-группе
Начало: Praca dos Restauradores
Расписание: Экскурсия проводится по субботам.
31 окт в 09:00
3 ноя в 09:00
€69 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    27 сентября 2025
    Синтра, Мыс Рока и Лиссабонская Ривьера: однодневная экскурсия
    Насыщенная, и в то же время пролетающая за один миг экскурсия. Было очень интересно с Еленой, было и время сделать
    читать дальше

    красивые кадры, и узнать как исторические, так и "обыденные" (но не менее занимательные) факты из жизни Португалии. Очень удобно, что забирают от места проживания - также Елена подстроилась под наши пожелания, смогли успеть на закат на мысе Рока, а также повидать сады Пена

  • Н
    Наталия
    26 апреля 2025
    Синтра, Мыс Рока и Лиссабонская Ривьера: однодневная экскурсия
    18 апреля я с семьей ездила на экскурсию в город Синтру и мыс Рока. По дороге мы заезжали во дворцы.
    читать дальше

    Благодарим нашего экскурсовода Елену за интереснейший рассказ о Португалии и его достопримечательностях. Было очень интересно и увлекательно на экскурсии, сразу видно, что наш экскурсовод с душой относится к своей профессии. Она показала нам самые знаковые места Синтры и незабываемые уголки на Атлантическом океане. Мы очень довольны остались экскурсией и рекомендуем другим путешественникам побывать там!

  • M
    Mariya
    20 апреля 2025
    Синтра, Мыс Рока и Лиссабонская Ривьера: однодневная экскурсия
    Замечательная экскурсия для знакомства с Португалией!)
  • В
    Вячеслав
    11 марта 2025
    Синтра, Мыс Рока и Лиссабонская Ривьера: однодневная экскурсия
    Увезли; показали; рассказали; подсказали, где покушать; подвезли до вокзала.

    Спасибо, было интересно и здорово:)
  • Е
    Екатерина
    11 февраля 2025
    Синтра и мыс Рока. Экскурсия в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Наталья просто потрясающая. Всем советую. Супер интересно!

