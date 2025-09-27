Билеты
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Синтра, Мыс Рока и Лиссабонская Ривьера: однодневная экскурсия
Откройте для себя красоту Синтры и Лиссабонской Ривьеры. Уникальные дворцы и захватывающие виды ждут вас в этом путешествии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
3 ноя в 09:00
4 ноя в 09:00
€290 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Синтра и мыс Рока. Экскурсия в мини-группе
Начало: Praca dos Restauradores
Расписание: Экскурсия проводится по субботам.
31 окт в 09:00
3 ноя в 09:00
€69 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей27 сентября 2025Насыщенная, и в то же время пролетающая за один миг экскурсия. Было очень интересно с Еленой, было и время сделать
- ННаталия26 апреля 202518 апреля я с семьей ездила на экскурсию в город Синтру и мыс Рока. По дороге мы заезжали во дворцы.
- MMariya20 апреля 2025Замечательная экскурсия для знакомства с Португалией!)
- ВВячеслав11 марта 2025Увезли; показали; рассказали; подсказали, где покушать; подвезли до вокзала.
Спасибо, было интересно и здорово:)
- ЕЕкатерина11 февраля 2025Синтра и мыс Рока. Экскурсия в мини-группеОчень понравилась экскурсия! Экскурсовод Наталья просто потрясающая. Всем советую. Супер интересно!
