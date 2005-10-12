Экскурсия начнётся поездкой мосту 25 Апреля. Знаменитый мост появился в 1966 году над местом, где река Тежу впадает в Атлантический океан, и входит в двадцатку самых длинных висячих мостов мира. Он напоминает мост в Сан-Франциско.

Затем вы увидите Статую Христа, которая является копией знаменитого монумента в Рио-Де-Жанейро и была построена в честь Бога, уберегшего Лиссабон во Второй мировой войне.

В Португалии множество старинных городов, но Эвора в провинции Алентежу (130 километров от Лиссабона) занимает особое положение. ЮНЕСКО внёс весь архитектурный ансамбль старого города в список Всемирного наследия. Во время эксурсии по Эворе вы увидите её центральную площадь, старинные храмы, великолепный готический собор и церковь ⛪ Святого Франсишку с часовней, выполненной из человеческих костей.

Экскурсия завершится проездом по вантовому мосту Васко де Гамма. Это самый длинный во всей Европе мост. Его длинна вместе с виадуком, в который он переходит, составляет 17, 2 км.