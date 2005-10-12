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Вила Висоза -Эвора — Статуя Христа — Мост 25 Апреля — мост Вашко де Гамма

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Лиссабона
Вы отправитесь в поездку в красивейший португальский город 🏙️ Эвора.

На экскурсии 🧭 вы увидите известнейший Мост 25 Апреля, грандиозную статую Христа и самый протяженный европейский мост – Васко де Гама.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €79 за человека

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Вила Висоза -Эвора — Статуя Христа — Мост 25 Апреля — мост Вашко де Гамма
Вила Висоза -Эвора — Статуя Христа — Мост 25 Апреля — мост Вашко де Гамма

Что вы увидите

  • Вила-Висоза, Дворец Пасу Дукал
  • Историческая часть городка Эвора
  • Посещение церкви Святого Франсишку
  • Статуя Христа — осмотр снаружи (подъём на смотровую площадку по желанию)
  • Мост 25 Апреля
  • Мост Вашко де Гамма
Экскурсия начнётся поездкой мосту 25 Апреля. Знаменитый мост появился в 1966 году над местом, где река Тежу впадает в Атлантический океан, и входит в двадцатку самых длинных висячих мостов мира. Он напоминает мост в Сан-Франциско.
Затем вы увидите Статую Христа, которая является копией знаменитого монумента в Рио-Де-Жанейро и была построена в честь Бога, уберегшего Лиссабон во Второй мировой войне.
В Португалии множество старинных городов, но Эвора в провинции Алентежу (130 километров от Лиссабона) занимает особое положение. ЮНЕСКО внёс весь архитектурный ансамбль старого города в список Всемирного наследия. Во время эксурсии по Эворе вы увидите её центральную площадь, старинные храмы, великолепный готический собор и церковь ⛪ Святого Франсишку с часовней, выполненной из человеческих костей.
Экскурсия завершится проездом по вантовому мосту Васко де Гамма. Это самый длинный во всей Европе мост. Его длинна вместе с виадуком, в который он переходит, составляет 17, 2 км.
Что входит
  • Гид
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты во внутренний дворик Монастыря Святого Франциска: дети до 12 лет – бесплатно / дети с 12 до 25 лет – 1. 5 евро / взрослые от 26 до 64 лет – 2 евро / Взрослые от 65 лет – 1. 5 евро. Доплата за фотографии внутри церкви – 1 евро.
  • Для желающих подъем на смотровую площадку Статуи Христа – 4 евро.
Начало и место завершения
🚩 Уточняется после бронирования
Вила Висоза -Эвора — Статуя Христа — Мост 25 Апреля — мост Вашко де Гамма
Вила Висоза -Эвора — Статуя Христа — Мост 25 Апреля — мост Вашко де Гамма
Вила Висоза -Эвора — Статуя Христа — Мост 25 Апреля — мост Вашко де Гамма
Вила Висоза -Эвора — Статуя Христа — Мост 25 Апреля — мост Вашко де Гамма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Б.
Елена Б.
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