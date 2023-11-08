Елена проводит ещё 3 экскурсии

посвященные Африке и современному искусству. Экскурсия начинается с поездки на север от Лиссабона, где по дороге можно насладиться видами виноградников и португальских поселков. Прогулка по саду займет около трех часов, что позволит вам полностью насладиться его красотой и спокойствием. Билеты в сад оплачиваются отдельно

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Нескучная дорога

Наш путь лежит на север от Лиссабона, в сторону Бомбаррала. Мы поедем по скоростной трассе без знаковых достопримечательностей, но вы увидите виноградники и португальские поселки с их типичной архитектурой. По дороге поговорим об этой стране: я с радостью расскажу о местном менталитете, традициях и кухне; подскажу, что нужно знать, чтобы ваше путешествие стало идеальным.

Восток на западе

В 2001 году в Афганистане разрушили две многовековые статуи Будды. Португальский миллионер, ценитель искусства, Жозе Берардо был шокирован этой новостью и решил создать сад с сотнями фигур Будды в своей родной стране. Спустя 7 лет открылся Buddha Eden Garden как символ мира и дань памяти уничтоженным памятникам культуры. На экскурсии я подробнее расскажу о биографии сеньора Берардо и о создании парка.

У вас будет примерно три часа, чтобы насладиться прогулкой по Райскому саду: вы рассмотрите статуи, в том числе копию Терракотовой Армии из 700 солдат и лошадей в натуральную величину; увидите ярких рыбок кои в прудах и зоны, посвященные Африке и современному искусству.

Организационные детали