Елена проводит ещё 3 экскурсии

В живописном парке, созданном португальским миллионером Жозе Берардо, вы увидите сотни фигур Будды, копию Терракотовой Армии и зоны,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Уникальная атмосфера Востока
- 🗿 Сотни фигур Будды
- 🐟 Яркие рыбки кои в прудах
- 🏺 Копия Терракотовой Армии
- 🎨 Зоны современного искусства
Что можно увидеть
- Сады Будды
- Копия Терракотовой Армии
- Зоны современного искусства
Описание экскурсии
Нескучная дорога
Наш путь лежит на север от Лиссабона, в сторону Бомбаррала. Мы поедем по скоростной трассе без знаковых достопримечательностей, но вы увидите виноградники и португальские поселки с их типичной архитектурой. По дороге поговорим об этой стране: я с радостью расскажу о местном менталитете, традициях и кухне; подскажу, что нужно знать, чтобы ваше путешествие стало идеальным.
Восток на западе
В 2001 году в Афганистане разрушили две многовековые статуи Будды. Португальский миллионер, ценитель искусства, Жозе Берардо был шокирован этой новостью и решил создать сад с сотнями фигур Будды в своей родной стране. Спустя 7 лет открылся Buddha Eden Garden как символ мира и дань памяти уничтоженным памятникам культуры. На экскурсии я подробнее расскажу о биографии сеньора Берардо и о создании парка.
У вас будет примерно три часа, чтобы насладиться прогулкой по Райскому саду: вы рассмотрите статуи, в том числе копию Терракотовой Армии из 700 солдат и лошадей в натуральную величину; увидите ярких рыбок кои в прудах и зоны, посвященные Африке и современному искусству.
Организационные детали
- Билеты в сад не включены в стоимость (5€ с человека)
- Экскурсия проходит на автомобиле на автомобиле Mercedes B 180
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€150
|Дети до 16 лет
|€100
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
К поездке в роскошный сад, удивительной и правильно организованной
Большое спасибо, Елена, за эту замечательную экскурсию! Рекомендую всем, кто хочет окунуться в красоту Садов Будды в компании отличного гида.