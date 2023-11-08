Елена проводит ещё 3 экскурсии

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Райские сады Будды

Погрузитесь в самобытную атмосферу Востока в живописном парке. Узнайте о буддийской культуре и отдохните от суеты Лиссабона. Прекрасная возможность для всех
Райские сады Будды в Лиссабоне - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Востока.

В живописном парке, созданном португальским миллионером Жозе Берардо, вы увидите сотни фигур Будды, копию Терракотовой Армии и зоны,
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посвященные Африке и современному искусству.

Экскурсия начинается с поездки на север от Лиссабона, где по дороге можно насладиться видами виноградников и португальских поселков.

Прогулка по саду займет около трех часов, что позволит вам полностью насладиться его красотой и спокойствием. Билеты в сад оплачиваются отдельно

4.9
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌸 Уникальная атмосфера Востока
  • 🗿 Сотни фигур Будды
  • 🐟 Яркие рыбки кои в прудах
  • 🏺 Копия Терракотовой Армии
  • 🎨 Зоны современного искусства
Райские сады Будды
Райские сады Будды
Райские сады Будды

Что можно увидеть

  • Сады Будды
  • Копия Терракотовой Армии
  • Зоны современного искусства

Описание экскурсии

Нескучная дорога

Наш путь лежит на север от Лиссабона, в сторону Бомбаррала. Мы поедем по скоростной трассе без знаковых достопримечательностей, но вы увидите виноградники и португальские поселки с их типичной архитектурой. По дороге поговорим об этой стране: я с радостью расскажу о местном менталитете, традициях и кухне; подскажу, что нужно знать, чтобы ваше путешествие стало идеальным.

Восток на западе

В 2001 году в Афганистане разрушили две многовековые статуи Будды. Португальский миллионер, ценитель искусства, Жозе Берардо был шокирован этой новостью и решил создать сад с сотнями фигур Будды в своей родной стране. Спустя 7 лет открылся Buddha Eden Garden как символ мира и дань памяти уничтоженным памятникам культуры. На экскурсии я подробнее расскажу о биографии сеньора Берардо и о создании парка.

У вас будет примерно три часа, чтобы насладиться прогулкой по Райскому саду: вы рассмотрите статуи, в том числе копию Терракотовой Армии из 700 солдат и лошадей в натуральную величину; увидите ярких рыбок кои в прудах и зоны, посвященные Африке и современному искусству.

Организационные детали

  • Билеты в сад не включены в стоимость (5€ с человека)
  • Экскурсия проходит на автомобиле на автомобиле Mercedes B 180

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€150
Дети до 16 лет€100
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Rossio
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1280 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена. Родилась в СССР, мечтала переехать в Португалию и жить на Атлантическом океане — и осуществила свою мечту… Я безумно люблю эту страну, ее культуру и
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живописные места, в том числе Лиссабон, где живу с 2011 года. С того времени профессионально занимаюсь туризмом и всю жизнь провожу в разъездах. Объездила всю Евразию, поэтому понимаю, что такое путешествие и как путешественник, и как гид. Провожу экскурсии в дружеском формате и с радостью отвечаю на вопросы!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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3
2
1
Ирина
Экскурсия очень впечатлила. Такое ощущение, что действительно оказалась в раю. Сад очень огромный и без Елены я бы блуждала там очень долго и не нашла бы всех прекрасных уголков этого
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сада. Очень грамотно спланированная экскурсия, благодаря профессионализму Елены. Все показала и рассказала - и про армию императора, и про Будду, и про историю сада, и про африканскую часть сада. Ну и сделала великолепные фото со мной на память!

Экскурсия очень впечатлила. Такое ощущение, что действительно оказалась в раю. Сад очень огромный и без Елены
Экскурсия очень впечатлила. Такое ощущение, что действительно оказалась в раю. Сад очень огромный и без Елены
Экскурсия очень впечатлила. Такое ощущение, что действительно оказалась в раю. Сад очень огромный и без Елены
Экскурсия очень впечатлила. Такое ощущение, что действительно оказалась в раю. Сад очень огромный и без Елены
Экскурсия очень впечатлила. Такое ощущение, что действительно оказалась в раю. Сад очень огромный и без Елены
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Н
Прекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. Невероятное по силе впечатлений и энергетике место.
К поездке в роскошный сад, удивительной и правильно организованной
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прогулке по огромной территории, дружелюбная и позитивная Елена добавила в программу дня средневековый городок Обидош. Там, благодаря Лене, отобедали изумительным осьминогом, заглянули в невероятно атмосферные местные магазинчики и закончили прогулку в уникальном Шоколадном доме чашечкой горячего шоколада.
Миллион роскошных фотографий, хорошее настроение и масса положительных эмоций вам гарантированы в этом туре.
Спасибо, Лена🫶

Прекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. Невероятное
Прекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. Невероятное
Прекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. Невероятное
Прекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. Невероятное
Прекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. Невероятное
Прекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. Невероятное
Прекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. Невероятное
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Z
Прекрасная поездка! Лена - отличный гид. Купили у неё три тура подряд после первого дня с ней) Не только сами туры интересные. Лена всегда действует в интересах туристов и исходя
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из этого определяет маршруты внутри тура и время. Дает очень много полезных рекомендаций - это очень ценно, особенно в короткой поездке, когда хочется охватить как можно больше и не тратить время зря. С ней комфортно, интересно, спокойно. Очень рекомендую гида! А саму поездку в сады Будды - для тех, кто уже видел основные достопримечательности Лиссабона. Сады Будды - красивое, умиротворяюще место для дорогих прогулок.

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A
С Еленой получилась очень комфортная поездка. Елена своеобразная, веселая, любит поговорить про жизнь - но лично мне это понравилось. Интересно же, как живут португальцы, особенно те, кто получили гражданство! И
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на все вопросы Елена точно ответит. Экскурсия для тех, кто готов участвовать в разговоре:) Елена знает все детали, лайфхаки, где взять поесть, где проехать. Даже взяла для меня воду! Хотя я записался один и опоздал (Лена, ещё раз извините), экскурсия состоялась. Это бизнес, но очень клиентоориентированный:) Лена, я понял, что должен вам 5 евро за вход - отдам, когда встретимся на новой экскурсии!:)
Сами сады очень красивые, и я рекомендую туда съездить! Это богатый парк, разделенный на несколько зон. Терракотовое войско, цветы, бамбук, водопадики. Полный релакс души. Зоопарк из металла очень понравился - искусство из металлолома. Очень креативно. Африканская зона вся про любовь, обязательно походите там. Если у вас есть авто или вы уже арендовали на несколько дней, то можно не брать экскурсию. Но аренда и топливо очень дорогие. На поезде не добраться. А на трипстере, по-моему, только Елена предлагает такую поездку. По крайней мере за такую стоимость.

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C
Экскурсия с Еленой была организована на высшем уровне. Она четко спланировала маршрут, благодаря чему мы смогли увидеть все самые интересные уголки Садов Будды, насладиться красивыми пейзажами и погрузиться в атмосферу умиротворения и гармонии.

Большое спасибо, Елена, за эту замечательную экскурсию! Рекомендую всем, кто хочет окунуться в красоту Садов Будды в компании отличного гида.
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E
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии с Еленой. Мы отдохнули душой и получили заряд бодрости. Елена это экскурсовод с большой буквы, человек влюбленный в свою профессию. Рекомендуем всем!
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