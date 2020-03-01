Елена проводит ещё 3 экскурсии

  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

  4. Райские сады Будды

Путешествие из Лиссабона в, пожалуй, самое необычное место в Португалии

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
Сколько бы раз я ни была в садах Будды, они впечатляют — и красотой, и замыслом! Приглашаю вас побывать в живописном парке, куда еще не возят большие группы туристов.

Вы погрузитесь в спокойную и самобытную атмосферу Востока, прикоснетесь к буддийской культуре и просто отдохнете от оживленного Лиссабона.
100 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Rossio
Забронировать экскурсию
Райские сады Будды
Райские сады Будды

Что вас ожидает

Нескучная дорога
Наш путь лежит на север от Лиссабона, в сторону Бомбаррала. Мы поедем по скоростной трассе без знаковых достопримечательностей, но вы увидите виноградники и португальские поселки с их типичной архитектурой. По дороге поговорим об этой стране: я с радостью расскажу о местном менталитете, традициях и кухне; подскажу, что нужно знать, чтобы ваше путешествие стало идеальным.

Восток на западе
В 2001 году в Афганистане разрушили две многовековые статуи Будды. Португальский миллионер, ценитель искусства, Жозе Берардо был шокирован этой новостью и решил создать сад с сотнями фигур Будды в своей родной стране. Спустя 7 лет открылся Buddha Eden Garden как символ мира и дань памяти уничтоженным памятникам культуры. На экскурсии я подробнее расскажу о биографии сеньора Берардо и о создании парка.

У вас будет примерно три часа, чтобы насладиться прогулкой по Райскому саду: вы рассмотрите статуи, в том числе копию Терракотовой Армии из 700 солдат и лошадей в натуральную величину; увидите ярких рыбок кои в прудах и зоны, посвященные Африке и современному искусству.

Организационные детали

Билеты в сад не включены в стоимость (5€ с человека).

Райские сады Будды
Райские сады Будды
Райские сады Будды
Райские сады Будды
Райские сады Будды
Райские сады Будды
Райские сады Будды
Райские сады Будды
Райские сады Будды
Райские сады Будды

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Rossio.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Добрый день! Меня зовут Елена. Родилась в СССР, мечтала переехать в Португалию и жить на Атлантическом океане — и осуществила свою мечту... Я безумно люблю эту страну, ее культуру и живописные места, в том числе Лиссабон, где живу с 2011 года. С того времени профессионально занимаюсь туризмом и всю жизнь провожу в разъездах. Объездила всю Евразию, поэтому понимаю, что такое путешествие и как путешественник, и как гид. Провожу экскурсии в дружеском формате и с радостью отвечаю на вопросы!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Елена проводит ещё 3 экскурсии

От статуи Христа до мыса РокаОт статуи Христа до мыса РокаОт статуи Христа до мыса Рока
65 за человека
5 часов
92 отзыва
Проникнуться философией португальского счастья в путешествии из Лиссабона на край континента
В небольшой дружной группе вам предстоит встретиться с великим Атлантическим океаном! Вы постоите на самой западной точке Европы, послушаете волны и полюбуетесь утесами. Дорога будет не менее впечатляющей: с заездом на дикий пляж и «в Пасть Дьявола», с кофе и паштел-де-ната на побережье, с рассказами о характере португальцев и ответами на вопросы о стране.
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской РивьерыТрансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской РивьерыТрансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
40 за трансфер
1 час
3 отзыва
Добраться с комфортом и узнать полезную информацию от местного жителя
Чтобы сразу по прилету вы наслаждались Португалией, а не переживали о том, как добраться в отель, я лично встречу вас, помогу с багажом и быстро довезу до любой точки Лиссабона или атлантического побережья на автомобиле Honda. По пути вы получите ответы на вопросы о путешествии по нашей солнечной стране.
К мысу Рока и рыбацкой деревенькеК мысу Рока и рыбацкой деревенькеК мысу Рока и рыбацкой деревеньке
75 за человека
5 часов
4 отзыва
Прогуляться по аутентичному селению у океана и насладиться бесконечным простором на краю земли
Португалия — страна у кромки океана. Предлагаю вам посетить мыс Рока и постоять на самой западной точке континента. Вы побываете в деревне рыбаков Азеньяш-ду-Мар, чьи домики ютятся у обрыва, услышите о менталитете португальцев и побродите по живописному берегу Атлантики.

Экскурсии по пригородам Лиссабона

Россия и Португалия — мистическая связьРоссия и Португалия — мистическая связьРоссия и Португалия — мистическая связь
260 за экскурсию
9 часов
Услышать правдивые истории о Тамплиерах и масонах и прогуляться по королевскому дворцу
Кажется, что у России и Португалии, расположенных в разных концах Европы, нет ничего общего. Но, несмотря на то, что одна больше другой в 185 раз, вот уже более тысячи лет они идут схожим историческим путем. Вы убедитесь в этом и даже заглянете в наше будущее на прогулке с ученым.
Мыс Рока и 5 пляжей на краю землиМыс Рока и 5 пляжей на краю землиМыс Рока и 5 пляжей на краю земли
185 за экскурсию
5 часов
2 отзыва
Проехать по кромке Атлантического океана и провести день на красивейших пляжах Лиссабона
Если у вас предвидится длительная пересадка в Лиссабоне или свободный день в городе, предлагаем за несколько часов собрать коллекцию лучших пляжей Португалии! Мы прокатимся по побережью Атлантики, останавливаясь в потрясающих местах — от деревушки Азеньяш-ду-Мар до мыса Рока. А приятным дополнением станут вкусные коктейли и португальские легенды.
Большое путешествие вдоль АтлантикиБольшое путешествие вдоль АтлантикиБольшое путешествие вдоль Атлантики
200 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Посетить старинные португальские городки, отдохнуть на лучших пляжах и увидеть легендарный мыс Рока
Приготовьтесь влюбиться в Атлантическое побережье Португалии и да не испугают вас ветра мыса Рока! Я покажу самые главные достопримечательности старинных городков Синтры и Кашкайша, проведу к таинственным природным памятникам — гроту Бока ду Инферно и пляжу Урса, о которых слагают легенды. А также расскажу об особенностях жизни в Потругалии, ее истории и культуре.
Поездка к статуе Христа и мысу Рока с пикником на пляжеПоездка к статуе Христа и мысу Рока с пикником на пляжеПоездка к статуе Христа и мысу Рока с пикником на пляже
скидка10%
€65
59 за человека
5 часов
10 отзывов
Побывать на краю Света, прогуляться по улочкам Кашкайша и отобедать на берегу Атлантики
Это не экскурсия с историческими фактами, именами и датами — а комфортная дружеская поездка к одному из красивейших уголков Португалии. Вы окажетесь у отвесных скал мыса Рока, услышите шум Атлантического океана, по пути посетите курортный Кашкайш, перекусите на пляже Гиньшу, увидите район Белен и статую Христа – символ Лиссабона.

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне

За городомСинтраМузеи и искусствоВ другой городНеобычные маршрутыСетубалГастрономическиеТрансферыБашня БеленДля детейОбзорныеМыс РокаМонастырь ЖеронимушКашкайшПлощадь КоммерцииФотосессииГрупповыеДворец КелушМонастырь КармелитовКрыши и панорамыИндивидуальныеЗамок Святого ГеоргияРайон БеленМонсантоПлощадь РоссиуВсеАлфамаИстория и архитектураПешкомДворец АжудаНа автомобилеСо скидкойОбидушНа корабликеМузей КаретАугуштаНа автобусе