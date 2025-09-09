Мои заказы

Гранд-вояж по Атлантике: от статуи Христа до мыса Рока и Азеньяш-ду-Мар

Откройте для себя Лиссабон с новой стороны: мост 25 Апреля, статуя Христа и чарующая деревушка Азеньяш-ду-Мар ждут вас
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть самые знаковые места Атлантического побережья Португалии. Начните с моста 25 Апреля, символа свободы и инженерного чуда. Затем остановитесь у статуи Христа, откуда открываются потрясающие
читать дальше

виды на Лиссабон.

Продолжите путь к мысу Рока, самой западной точке Европы, и завершите день в очаровательной деревушке Азеньяш-ду-Мар, где белые домики спускаются к океану. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и новые знания о культуре и истории региона

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Знаменитый мост 25 Апреля
  • 🗽 Величественная статуя Христа
  • 🌊 Мыс Рока - край Европы
  • 🏘️ Очаровательная деревушка Азеньяш-ду-Мар
  • 📸 Идеальные места для фото
  • 📚 Интересные факты и легенды
Гранд-вояж по Атлантике: от статуи Христа до мыса Рока и Азеньяш-ду-Мар© Дмитрий
Гранд-вояж по Атлантике: от статуи Христа до мыса Рока и Азеньяш-ду-Мар© Дмитрий
Гранд-вояж по Атлантике: от статуи Христа до мыса Рока и Азеньяш-ду-Мар© Дмитрий

Что можно увидеть

  • Мост 25 Апреля
  • Статуя Христа
  • Мыс Рока
  • Азеньяш-ду-Мар

Описание экскурсии

Мост 25 Апреля — мы проедем знаменитому подвесному гиганту, который соединяет Лиссабон с южным берегом. Его часто сравнивают с Золотыми воротами в Сан-Франциско, но для португальцев он — символ свободы, названный в честь революции гвоздик 1974 года.

Статуя Христа — остановимся у подножия величественного памятника, вдохновлённого бразильским аналогом. Отсюда открываются головокружительные виды на Лиссабон и реку Тежу.

Мыс Рока — отправимся к самой западной точке континентальной Европы — месту, где земля заканчивается и начинается океан. Ветер, скалы и бескрайний горизонт создают особое ощущение простора и свободы. При желании здесь можно получить персональный сертификат о посещении мыса Рока — в память о вашем путешествии на край света.

Азеньяш-ду-Мар — прогуляемся по живописной деревушке, где белые домики словно сползают по скале к Атлантике, а внизу — природный бассейн и бушующее море. Это место идеально для фото, размышлений и короткого перерыва на кофе или вино у океана.

Вы узнаете:

  • Об истории строительства и символике моста 25 Апреля — от инженерного чуда до знака революционных перемен в Португалии
  • Значении статуи Христа — как памятника благодарности и надежды
  • Легендах и географии мыса Рока
  • Уникальности и колорите Азеньяш-ду-Мар
  • Традиционной архитектуре и неповторимом духе португальской прибрежной жизни
  • Культурных традициях, которые объединяют все точки нашего маршрута

Приблизительный тайминг поездки:

  • Переезд по мосту 25 апреля — 20 мин
  • Остановка у статуи Христа — 30–40 мин
  • Переезд к мысу Рока — около 1 часа
  • Прогулка и фото на мысе Рока — 40 мин
  • Переезд в Азеньяш-ду-Мар — 20 мин
  • Прогулка, отдых, кофе или вино у океана — 1 час (бар открыт в летнее время)
  • Обратный путь в Лиссабон — около 1 часа

Организационные детали

  • Поездка проходит на кроссовере Mercedes EQA 250+ премиум-класса — просторном, с климат-контролем и отличным обзором для пассажиров
  • Рекомендованный возраст 12+. На мысе Рока и Азеньяш-ду-Мар есть ступени и скалы, поэтому туристам с ограниченной мобильностью может быть некомфортно
  • Питание (по желанию) и входной билет на верхний уровень статуи Христа — €8 за чел.

в понедельник и вторник в 11:00, в среду и четверг в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€200
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 11:00, в среду и четверг в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда
читать дальше

Португалия открылась как нечто удивительно подлинное, тёплое и человечное — как визит к старым друзьям, которых раньше никогда не знал. Решил остаться и попробовать, как это — жить «по-португальски», с душой и неспешно. Сегодня создаю экскурсии не ради галочек и фото у памятников. Каждая прогулка — это настоящее путешествие вглубь культуры, истории и характера этой страны. Рассказываю не только, что перед вами, но и почему именно здесь замирает сердце. Лиссабон — не открытка, а живая история, где каждая улица — как строка в романе, который хочется перечитывать снова и снова. До встречи в солнечном городе — и да начнётся ваше настоящее путешествие во времени!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
A
Anna
9 сен 2025
Сложно подобрать слова, чтобы описать эмоции, которые я получала на этой экскурсии 😍 идеально выстроенный маршрут, интересный рассказ о посещаемых местах, основные исторические факты, документальные фотографии плюс очень комфортные условия
читать дальше

путешествия (Дмитрий продумал каждую мелочь - воду, плед, теплую куртку и даже полотенце 😁) мне захотелось возвращаться в Лиссабон снова и снова, чтобы полноценно насладиться этим городом.
P.S: Очень рекомендую узнать Лиссабон и его окрестности именно с Дмитрием - помогает по всем вопросам и прислушивается к пожеланиям) в конце экскурсии он помог мне отправить открытки по почте, кроме того поделился замечательным гайдлайном о вкусных местах и достопримечательностях города, которые вы можете посетить самостоятельно)

Lena
Lena
17 июл 2025
Это была одна из самых запоминающихся экскурсий, и Лиссабон для меня теперь навсегда - солнечный, яркий и неповторимый город.
За это моя искренняя признательность Дмитрию, который показал его так, и так
читать дальше

рассказал о нем. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет провести день, наполненный вдохновением и и яркими впечатлениями.
Дмитрий чудесный и внимательный собеседник, умеющий создать атмосферу увлекательного путешествия.
Экскурсия очень интересная, места которые мы посетили - непередаваемо красивы, это нужно увидеть, никакие фото не передают очарования и атмосферы города, его архитектуры и невероятной красоты океана, поездка была очень комфортной и пролетела как один миг.

Еще раз огромная благодарность Дмитрию за искренность, атмосферу и впечатления этого дня.

Это была одна из самых запоминающихся экскурсий, и Лиссабон для меня теперь навсегда - солнечный, яркий и неповторимый город.Это была одна из самых запоминающихся экскурсий, и Лиссабон для меня теперь навсегда - солнечный, яркий и неповторимый город.Это была одна из самых запоминающихся экскурсий, и Лиссабон для меня теперь навсегда - солнечный, яркий и неповторимый город.Это была одна из самых запоминающихся экскурсий, и Лиссабон для меня теперь навсегда - солнечный, яркий и неповторимый город.

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии из Лиссабона

От статуи Христа до мыса Рока
На машине
5 часов
270 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
€130 за человека
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
На машине
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мыс Рока и 5 пляжей Лиссабона: путешествие на край земли
Погрузитесь в мир природной красоты и португальских традиций с эксклюзивной экскурсией по лучшим пляжам
Сегодня в 17:30
19 ноя в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
На машине
5 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке: групповая экскурсия в Лиссабоне
Путешествие к мысу Рока и в деревню Азеньяш-ду-Мар - уникальная возможность насладиться красотами Португалии и узнать больше о её культуре
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
€120 за человека
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне