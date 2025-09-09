Гранд-вояж по Атлантике: от статуи Христа до мыса Рока и Азеньяш-ду-Мар
Откройте для себя Лиссабон с новой стороны: мост 25 Апреля, статуя Христа и чарующая деревушка Азеньяш-ду-Мар ждут вас
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть самые знаковые места Атлантического побережья Португалии. Начните с моста 25 Апреля, символа свободы и инженерного чуда. Затем остановитесь у статуи Христа, откуда открываются потрясающие читать дальше
виды на Лиссабон.
Продолжите путь к мысу Рока, самой западной точке Европы, и завершите день в очаровательной деревушке Азеньяш-ду-Мар, где белые домики спускаются к океану. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и новые знания о культуре и истории региона
6 причин купить эту экскурсию
🌉 Знаменитый мост 25 Апреля
🗽 Величественная статуя Христа
🌊 Мыс Рока - край Европы
🏘️ Очаровательная деревушка Азеньяш-ду-Мар
📸 Идеальные места для фото
📚 Интересные факты и легенды
Что можно увидеть
Мост 25 Апреля
Статуя Христа
Мыс Рока
Азеньяш-ду-Мар
Описание экскурсии
Мост 25 Апреля — мы проедем знаменитому подвесному гиганту, который соединяет Лиссабон с южным берегом. Его часто сравнивают с Золотыми воротами в Сан-Франциско, но для португальцев он — символ свободы, названный в честь революции гвоздик 1974 года.
Статуя Христа — остановимся у подножия величественного памятника, вдохновлённого бразильским аналогом. Отсюда открываются головокружительные виды на Лиссабон и реку Тежу.
Мыс Рока — отправимся к самой западной точке континентальной Европы — месту, где земля заканчивается и начинается океан. Ветер, скалы и бескрайний горизонт создают особое ощущение простора и свободы. При желании здесь можно получить персональный сертификат о посещении мыса Рока — в память о вашем путешествии на край света.
Азеньяш-ду-Мар — прогуляемся по живописной деревушке, где белые домики словно сползают по скале к Атлантике, а внизу — природный бассейн и бушующее море. Это место идеально для фото, размышлений и короткого перерыва на кофе или вино у океана.
Вы узнаете:
Об истории строительства и символике моста 25 Апреля — от инженерного чуда до знака революционных перемен в Португалии
Значении статуи Христа — как памятника благодарности и надежды
Легендах и географии мыса Рока
Уникальности и колорите Азеньяш-ду-Мар
Традиционной архитектуре и неповторимом духе португальской прибрежной жизни
Культурных традициях, которые объединяют все точки нашего маршрута
Приблизительный тайминг поездки:
Переезд по мосту 25 апреля — 20 мин
Остановка у статуи Христа — 30–40 мин
Переезд к мысу Рока — около 1 часа
Прогулка и фото на мысе Рока — 40 мин
Переезд в Азеньяш-ду-Мар — 20 мин
Прогулка, отдых, кофе или вино у океана — 1 час (бар открыт в летнее время)
Обратный путь в Лиссабон — около 1 часа
Организационные детали
Поездка проходит на кроссовере Mercedes EQA 250+ премиум-класса — просторном, с климат-контролем и отличным обзором для пассажиров
Рекомендованный возраст 12+. На мысе Рока и Азеньяш-ду-Мар есть ступени и скалы, поэтому туристам с ограниченной мобильностью может быть некомфортно
Питание (по желанию) и входной билет на верхний уровень статуи Христа — €8 за чел.
в понедельник и вторник в 11:00, в среду и четверг в 12:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€200
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 11:00, в среду и четверг в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes!
Рад видеть вас на моей странице Трипстера!
Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда читать дальше
Португалия открылась как нечто удивительно подлинное, тёплое и человечное — как визит к старым друзьям, которых раньше никогда не знал. Решил остаться и попробовать, как это — жить «по-португальски», с душой и неспешно.
Сегодня создаю экскурсии не ради галочек и фото у памятников. Каждая прогулка — это настоящее путешествие вглубь культуры, истории и характера этой страны. Рассказываю не только, что перед вами, но и почему именно здесь замирает сердце.
Лиссабон — не открытка, а живая история, где каждая улица — как строка в романе, который хочется перечитывать снова и снова.
До встречи в солнечном городе — и да начнётся ваше настоящее путешествие во времени!
Отзывы и рейтинг
A
Anna
9 сен 2025
Сложно подобрать слова, чтобы описать эмоции, которые я получала на этой экскурсии 😍 идеально выстроенный маршрут, интересный рассказ о посещаемых местах, основные исторические факты, документальные фотографии плюс очень комфортные условия читать дальше
путешествия (Дмитрий продумал каждую мелочь - воду, плед, теплую куртку и даже полотенце 😁) мне захотелось возвращаться в Лиссабон снова и снова, чтобы полноценно насладиться этим городом. P.S: Очень рекомендую узнать Лиссабон и его окрестности именно с Дмитрием - помогает по всем вопросам и прислушивается к пожеланиям) в конце экскурсии он помог мне отправить открытки по почте, кроме того поделился замечательным гайдлайном о вкусных местах и достопримечательностях города, которые вы можете посетить самостоятельно)
Lena
17 июл 2025
Это была одна из самых запоминающихся экскурсий, и Лиссабон для меня теперь навсегда - солнечный, яркий и неповторимый город. За это моя искренняя признательность Дмитрию, который показал его так, и так читать дальше
рассказал о нем. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет провести день, наполненный вдохновением и и яркими впечатлениями. Дмитрий чудесный и внимательный собеседник, умеющий создать атмосферу увлекательного путешествия. Экскурсия очень интересная, места которые мы посетили - непередаваемо красивы, это нужно увидеть, никакие фото не передают очарования и атмосферы города, его архитектуры и невероятной красоты океана, поездка была очень комфортной и пролетела как один миг.
Еще раз огромная благодарность Дмитрию за искренность, атмосферу и впечатления этого дня.