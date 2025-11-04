Мои заказы

Вкусный Лиссабон

Путешествие по Лиссабону через вкусы и ароматы: от кофеен до таверн. Откройте гастрономические секреты столицы, пробуя местные деликатесы
Вкусный Лиссабон - это индивидуальная экскурсия, где вы погрузитесь в мир португальской кухни. Посетите исторические кофейни, современные кафе и традиционные таверны.

Попробуйте фирменные португальские блюда, такие как пирожки из рыбы бакаляу и бифаны, а также насладитесь портвейном и вишнёвой настойкой.

Это насыщенное приключение в сердце Лиссабона, где история гастрономии переплетается с историей города
4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Погружение в мир португальской кухни
  • 🥐 Посещение уникальных заведений
  • 🍖 Дегустация традиционных блюд
  • 🏛 Прогулка по историческим местам
  • 🍒 Угощение портвейном и джинжей
Вкусный Лиссабон© Елена
Вкусный Лиссабон© Елена
Вкусный Лиссабон© Елена
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Площадь Рестаурадореш
  • Площадь Россиу
  • Площадь Фигейра
  • Площадь Сау Домингеш
  • Вокзал Россиу
  • Памятник Жуау I
  • Памятник Педро IV
  • Церковь Святого Доминика

Описание экскурсии

В Лиссабоне есть самые разные заведения:

  • кофейни с историческими интерьерами, старинным деревом и зеркалами
  • современные кафе, которые хотят быть винтажными или во всей красе являют облик 21 века
  • рестораны типичной португальской кухни
  • знаменитые таверны — именно в них можно понять, какие кушания предпочитает местное население
  • традиционные продуктовые лавочки, которые обращают на себя внимание свежим запахом овощей и фруктов

Давайте погрузимся в притягательные ароматы города и посетим около 5 заведений — всё зависит от вашего аппетита. Советую отправиться на прогулку вместо обеда или ужина!

Будем пробовать:

  • кофе с фирменной португальской выпечкой — там, где реально вкусно
  • свиную колбаску на огне (я знаю правильное место)
  • пирожки из рыбы бакаляу с зелёным вином в таверне 19 века
  • самые вкусные в городе бифаны (кусочки свинины в булке, приготовленные на столетних сковородках) в ресторане 19 века
  • хорошие портвейны и знаменитую вишнёвую настойку джинжу

Гарантирую насыщенное приключение!

Прогуливаться будем в сердце Лиссабона. А значит, увидим главные площади (Рестаурадореш, Россиу, Фигейра, Сау Домингеш), вокзал Россиу, памятники королям Жуау I и Педро IV и необычную церковь Святого Доминика.

По пути проследим и обсудим, как неразрывно история гастрономии связана с историей города.

Организационные детали

  • Блюда вы оплачиваете самостоятельно — выходит примерно €25 на чел.
  • Портвейном и вишнёвой настойкой я вас угощу

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Уважаемые мои путешественники, добро пожаловать в мой мир. Я давно работаю в туристической сфере и хорошо понимаю потребности клиента. Со мной вам не будет скучно, я не рассказываю нудных историй. При этом опираюсь только на исторические факты, имея профессиональное образование гида. Хотите влюбиться в Португалию? Это ко мне!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
И
Ирина
4 ноя 2025
Была замена гида. В целом экскурсия понравилась. Постфактум обнаружили, что портвейном и наливкой нас не угостили 🤔
R
Roei
3 окт 2025
Замечательно построена программа.
Отвечает на все требования и даже более. Время пролетело не заметно поэтому хотелось бы узнать и услышать больше. Обязательно буду рекомендовать для ознакомления с португальской культурой и кухней.

Входит в следующие категории Лиссабона

