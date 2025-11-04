Вкусный Лиссабон - это индивидуальная экскурсия, где вы погрузитесь в мир португальской кухни. Посетите исторические кофейни, современные кафе и традиционные таверны. Попробуйте фирменные португальские блюда, такие как пирожки из рыбы бакаляу и бифаны, а также насладитесь портвейном и вишнёвой настойкой. Это насыщенное приключение в сердце Лиссабона, где история гастрономии переплетается с историей города

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Лиссабоне

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

В Лиссабоне есть самые разные заведения:

кофейни с историческими интерьерами, старинным деревом и зеркалами

современные кафе, которые хотят быть винтажными или во всей красе являют облик 21 века

рестораны типичной португальской кухни

знаменитые таверны — именно в них можно понять, какие кушания предпочитает местное население

традиционные продуктовые лавочки, которые обращают на себя внимание свежим запахом овощей и фруктов

Давайте погрузимся в притягательные ароматы города и посетим около 5 заведений — всё зависит от вашего аппетита. Советую отправиться на прогулку вместо обеда или ужина!

Будем пробовать:

кофе с фирменной португальской выпечкой — там, где реально вкусно

свиную колбаску на огне (я знаю правильное место)

пирожки из рыбы бакаляу с зелёным вином в таверне 19 века

самые вкусные в городе бифаны (кусочки свинины в булке, приготовленные на столетних сковородках) в ресторане 19 века

хорошие портвейны и знаменитую вишнёвую настойку джинжу

Гарантирую насыщенное приключение!

Прогуливаться будем в сердце Лиссабона. А значит, увидим главные площади (Рестаурадореш, Россиу, Фигейра, Сау Домингеш), вокзал Россиу, памятники королям Жуау I и Педро IV и необычную церковь Святого Доминика.

По пути проследим и обсудим, как неразрывно история гастрономии связана с историей города.

Организационные детали