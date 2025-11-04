Вкусный Лиссабон - это индивидуальная экскурсия, где вы погрузитесь в мир португальской кухни. Посетите исторические кофейни, современные кафе и традиционные таверны.
Попробуйте фирменные португальские блюда, такие как пирожки из рыбы бакаляу и бифаны, а также насладитесь портвейном и вишнёвой настойкой.
Это насыщенное приключение в сердце Лиссабона, где история гастрономии переплетается с историей города
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Погружение в мир португальской кухни
- 🥐 Посещение уникальных заведений
- 🍖 Дегустация традиционных блюд
- 🏛 Прогулка по историческим местам
- 🍒 Угощение портвейном и джинжей
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Площадь Рестаурадореш
- Площадь Россиу
- Площадь Фигейра
- Площадь Сау Домингеш
- Вокзал Россиу
- Памятник Жуау I
- Памятник Педро IV
- Церковь Святого Доминика
Описание экскурсии
В Лиссабоне есть самые разные заведения:
- кофейни с историческими интерьерами, старинным деревом и зеркалами
- современные кафе, которые хотят быть винтажными или во всей красе являют облик 21 века
- рестораны типичной португальской кухни
- знаменитые таверны — именно в них можно понять, какие кушания предпочитает местное население
- традиционные продуктовые лавочки, которые обращают на себя внимание свежим запахом овощей и фруктов
Давайте погрузимся в притягательные ароматы города и посетим около 5 заведений — всё зависит от вашего аппетита. Советую отправиться на прогулку вместо обеда или ужина!
Будем пробовать:
- кофе с фирменной португальской выпечкой — там, где реально вкусно
- свиную колбаску на огне (я знаю правильное место)
- пирожки из рыбы бакаляу с зелёным вином в таверне 19 века
- самые вкусные в городе бифаны (кусочки свинины в булке, приготовленные на столетних сковородках) в ресторане 19 века
- хорошие портвейны и знаменитую вишнёвую настойку джинжу
Гарантирую насыщенное приключение!
Прогуливаться будем в сердце Лиссабона. А значит, увидим главные площади (Рестаурадореш, Россиу, Фигейра, Сау Домингеш), вокзал Россиу, памятники королям Жуау I и Педро IV и необычную церковь Святого Доминика.
По пути проследим и обсудим, как неразрывно история гастрономии связана с историей города.
Организационные детали
- Блюда вы оплачиваете самостоятельно — выходит примерно €25 на чел.
- Портвейном и вишнёвой настойкой я вас угощу
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Уважаемые мои путешественники, добро пожаловать в мой мир. Я давно работаю в туристической сфере и хорошо понимаю потребности клиента. Со мной вам не будет скучно, я не рассказываю нудных историй. При этом опираюсь только на исторические факты, имея профессиональное образование гида. Хотите влюбиться в Португалию? Это ко мне!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
4 ноя 2025
Была замена гида. В целом экскурсия понравилась. Постфактум обнаружили, что портвейном и наливкой нас не угостили 🤔
R
Roei
3 окт 2025
Замечательно построена программа.
Отвечает на все требования и даже более. Время пролетело не заметно поэтому хотелось бы узнать и услышать больше. Обязательно буду рекомендовать для ознакомления с португальской культурой и кухней.
