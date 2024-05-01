1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Разгадать Лиссабон за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Пройдите по улочкам Байши, Россио, Алфамы и Морарии, узнайте тайны Лиссабона и насладитесь его колоритом. Экскурсия с гидом за 2 часа
Начало: На площади Россио
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Лиссабона: комфортное путешествие по Португалии
Встреча в аэропорту Лиссабона и комфортный трансфер до вашего отеля или любой точки Португальской Ривьеры
Начало: В аэропорту Лиссабона
13 июня в 00:30
14 июня в 00:30
€40 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уличное искусство Лиссабона: граффити, азулейжу и стрит-арт
Погрузитесь в мир уличного искусства Лиссабона, от знаменитых граффити до уникальной азулейжу, в компании опытного гида
Начало: В районе Graça
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
€70 за человека
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от €156 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер «Аэропорт-Лиссабон» с русскоговорящим водителем
Комфортный трансфер из аэропорта Лиссабона с русскоговорящим водителем. Встреча у терминала, помощь с багажом и доставка по указанному адресу
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
€50 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Сегодня в 19:00
11 июня в 19:00
€50 за человека
Индивидуальная
4 часа
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Все, что нужно узнать, увидеть, попробовать и прочувствовать, чтобы влюбиться в город на семи холмах
Начало: Под Триумфальной аркой
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€92 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Насладиться португальским ритмом и запечатлеть себя на фоне ярких локаций города
Начало: Триумфальная Арка на площади коммерции
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По уникальным барам Лиссабона
Приобщиться к питейной культуре Португалии, посетив несколько необычных мест её столицы
Начало: в районе Принсипе Реал
Сегодня в 19:30
Завтра в 21:30
90€81 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле
Прокатиться по закоулкам Алфамы и Шиаду в поисках символов города и его лучших ракурсов
Начало: В районе Алфама
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сказочная Синтра
Масонский замок, фантастический королевский дворец и местные деликатесы за один день
Начало: На железнодорожном вокзале Синтры
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария1 мая 2024Виктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедии Данте и открыл для нас напиток мускатель, который мы выпили вместе с кофе и десертом королей! Спасибо за ваш труд и знания! Рекомендуем!
- ВВероника29 апреля 2024Очень рекомендую Виктора! 5 часов без перерывов и пауз в повествовании пролетали незаметно. Содержательно, интересно, увлекательно и даже. с наглядными пособиями. Огромное спасибо за искренность, легкость и увлекательное погружение в историю.
- ВВероника26 апреля 2024Очень рекомендую Елену: очень ответственный, чёткий и структурированный подход. Моментально решает возникшие нюансы. С легкостью и без проблем развезла нашу группу по разным адресам, убедилась, что все заселились, добрались до места и, в целом, человек приятный, общительный и искренний.
- ЕЕкатерина5 апреля 2024Экскурсия со Светланой нам очень понравилась. Были с тремя детьми школьного возраста. Светлана любезно принесла им баллончики с краской, чтобы
- ИИрода22 марта 2024Елена профессионал своего дела. Не смотря на то, что долго задержались в аэропорту, организовала качественный трансфер и даже вечером предложила встретится, за чашечкой кофе, рассказала много интересного про Лиссабон. Благодарим!
- ДДмитрий20 марта 2024Отлично подходит для завершения насыщенного дня после прогулок/экскурсий. Полюбуетесь на ночной Лиссабон, погрузитесь в историю и интерьер разных баров. За
- ВВиктория20 февраля 2024Без нашего замечательного гида Даши мы пропустили бы много интересных мест и не узнали бы много интересных фактов и историй..
- ВВиктория16 февраля 2024Проводили время с Алексеем, нам понравилось. Все наши просьбы были учтены, автомобиль комфортный, по рекомендациям Алексея кушали в разных ресторанах
- ААнна15 февраля 2024Привет! Фотопрогулка по Лиссабону с Катериной удалась! Несмотря на редкие лучики солнца, вопреки капелькам дождя мы сделали это именно тогда, когда
- ЕЕкатерина5 февраля 2024Самые незабываемые впечатления от Португалии в теплой и душевной компании! В следующую поездку в Португалию, уверены, что точно обратимся к Даше
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Ночные»
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