Ночные прогулки и экскурсии Лиссабона

Найдено 12 экскурсий в категории «Ночные» в Лиссабоне на русском языке, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Разгадать Лиссабон за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Разгадать Лиссабон за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Пройдите по улочкам Байши, Россио, Алфамы и Морарии, узнайте тайны Лиссабона и насладитесь его колоритом. Экскурсия с гидом за 2 часа
Начало: На площади Россио
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
От Синтры до Эшторила
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
340 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
Трансфер из аэропорта Лиссабона: комфортное путешествие по Португалии
Встреча в аэропорту Лиссабона и комфортный трансфер до вашего отеля или любой точки Португальской Ривьеры
Начало: В аэропорту Лиссабона
13 июня в 00:30
14 июня в 00:30
40 за всё до 4 чел.
Уличное искусство Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Уличное искусство Лиссабона: граффити, азулейжу и стрит-арт
Погрузитесь в мир уличного искусства Лиссабона, от знаменитых граффити до уникальной азулейжу, в компании опытного гида
Начало: В районе Graça
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
70 за человека
Фотопрогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
12 отзывов
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 156 за всё до 8 чел.
Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Индивидуальный трансфер «Аэропорт-Лиссабон» с русскоговорящим водителем
Комфортный трансфер из аэропорта Лиссабона с русскоговорящим водителем. Встреча у терминала, помощь с багажом и доставка по указанному адресу
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
50 за всё до 3 чел.
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Сегодня в 19:00
11 июня в 19:00
50 за человека
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Все, что нужно узнать, увидеть, попробовать и прочувствовать, чтобы влюбиться в город на семи холмах
Начало: Под Триумфальной аркой
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
92 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
5 отзывов
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Насладиться португальским ритмом и запечатлеть себя на фоне ярких локаций города
Начало: Триумфальная Арка на площади коммерции
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
170 за всё до 4 чел.
По уникальным барам Лиссабона
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По уникальным барам Лиссабона
Приобщиться к питейной культуре Португалии, посетив несколько необычных мест её столицы
Начало: в районе Принсипе Реал
Сегодня в 19:30
Завтра в 21:30
9081 за всё до 3 чел.
Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Приключение в Лиссабоне на ретро-автомобиле
Прокатиться по закоулкам Алфамы и Шиаду в поисках символов города и его лучших ракурсов
Начало: В районе Алфама
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
190 за всё до 2 чел.
Сказочная Синтра
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Сказочная Синтра
Масонский замок, фантастический королевский дворец и местные деликатесы за один день
Начало: На железнодорожном вокзале Синтры
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    1 мая 2024
    От Синтры до Эшторила
    Виктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедии Данте и открыл для нас напиток мускатель, который мы выпили вместе с кофе и десертом королей! Спасибо за ваш труд и знания! Рекомендуем!
    Виктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедииВиктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедииВиктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедииВиктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедииВиктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедии
  • В
    Вероника
    29 апреля 2024
    От Синтры до Эшторила
    Очень рекомендую Виктора! 5 часов без перерывов и пауз в повествовании пролетали незаметно. Содержательно, интересно, увлекательно и даже. с наглядными пособиями. Огромное спасибо за искренность, легкость и увлекательное погружение в историю.
  • В
    Вероника
    26 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
    Очень рекомендую Елену: очень ответственный, чёткий и структурированный подход. Моментально решает возникшие нюансы. С легкостью и без проблем развезла нашу группу по разным адресам, убедилась, что все заселились, добрались до места и, в целом, человек приятный, общительный и искренний.
  • Е
    Екатерина
    5 апреля 2024
    Уличное искусство Лиссабона
    Экскурсия со Светланой нам очень понравилась. Были с тремя детьми школьного возраста. Светлана любезно принесла им баллончики с краской, чтобы
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    порисовать граффити. Полный детский восторг! Также показала нам тайные уголки Лиссабона, спрятанные от туриста, где оставили свои картины уличные художники. Парочку имен мы увезли с собой в памяти. Кроме того, Светлана охотно рассказывает и про другие достопримечательности города, показывает смотровые площадки, интересные улочки и пути, как удобнее передвигаться. Экскурсия гораздо интереснее и душевнее, чем классическая. В нашем случае вышло именно так. Так что если вам нужно первый раз познакомиться с Лиссабоном, то смело выбирайте Светлану. И город увидите, и граффити и душевно поболтаете.

  • И
    Ирода
    22 марта 2024
    Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
    Елена профессионал своего дела. Не смотря на то, что долго задержались в аэропорту, организовала качественный трансфер и даже вечером предложила встретится, за чашечкой кофе, рассказала много интересного про Лиссабон. Благодарим!
  • Д
    Дмитрий
    20 марта 2024
    Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
    Отлично подходит для завершения насыщенного дня после прогулок/экскурсий. Полюбуетесь на ночной Лиссабон, погрузитесь в историю и интерьер разных баров. За
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    рюмочкой прекрасных местных можно спокойно пообщаться с друзьями, поделиться впечатлениями. Даже если вы решите пойти одни - не стесняйтесь, атмосфера всегда будет располагающая и вы несомненно получите удовольствие!

  • В
    Виктория
    20 февраля 2024
    Разгадать Лиссабон за 2 часа
    Без нашего замечательного гида Даши мы пропустили бы много интересных мест и не узнали бы много интересных фактов и историй..
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    Подача материала очень разносторонняя, чувствуется как Даша любит этот город и умеет завлечь своими историями, тонко почувствовала, что нам интересно, с учётом наших пожеланий продумала маршрут… В следующий раз обязательно возьмём другую Дашину экскурсию

  • В
    Виктория
    16 февраля 2024
    От Синтры до Эшторила
    Проводили время с Алексеем, нам понравилось. Все наши просьбы были учтены, автомобиль комфортный, по рекомендациям Алексея кушали в разных ресторанах
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    и всегда было очень вкусно. Зарядились энергетикой океана и даже в дождливую погоду было интересно его посетить и даже немного «окунуться». Спасибо за экскурсии!

  • А
    Анна
    15 февраля 2024
    Фотопрогулка по Лиссабону
    Привет! Фотопрогулка по Лиссабону с Катериной удалась! Несмотря на редкие лучики солнца, вопреки капелькам дождя мы сделали это именно тогда, когда
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    планировали - 14 февраля. Катенька рассказала так и том, чего мы самостоятельно не нашли бы, и не узнали. Ах, как сладок вишнёвый ликёр в шоколаде! Исторические факты лежали перед глазами, но открыть и увидеть поможет только гид. Приезжая впервые в город мы всегда заказываем обзорную экскурсию, желательно на языке, который знаем в совершенстве. Фотографии, это дополнительный бонус для себя, друзей и альбома путешествий. Благодарим Катерину, нашего гида и фотографа по Лиссабону. Мы получили больше, чем ожидали, ведь гид у нас не только умница, но и красавица. О городе остались только хорошие впечатления. Мы обязательно вернёмся. Можем смело рекомендовать Катерину, она не только знает Лиссабон, она его любит. Это важно. Владимир и Анна. Норвегия.

    Привет!Привет!Привет!Привет!Привет!Привет!Привет!
  • Е
    Екатерина
    5 февраля 2024
    Разгадать Лиссабон за 2 часа
    Самые незабываемые впечатления от Португалии в теплой и душевной компании! В следующую поездку в Португалию, уверены, что точно обратимся к Даше
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    и не пожалеем. Взяли 2х часовую пешеходную экскурсию по центру Лиссабона, так познавательно и весело провели время, что решили взять еще полный день на авто с Дашей и прокатились по близлежащим городам, посетили мыс Року и полюбовались природными красотами.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Разгадать Лиссабон за 2 часа
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  3. Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
  4. Уличное искусство Лиссабона
  5. Фотопрогулка по Лиссабону
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
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