Мои заказы

Загадки Тамплиеров и тайны Рыцарей Ордена Христа

Город Томар — резиденция тамплиеров.

Время в этом городе остановилось, замерло, сохранив в каждом камне секреты самого загадочного ордена Средневековья.
Загадки Тамплиеров и тайны Рыцарей Ордена Христа
Загадки Тамплиеров и тайны Рыцарей Ордена Христа
Загадки Тамплиеров и тайны Рыцарей Ордена Христа
Ближайшие даты:
26
сен27
сен28
сен29
сен30
сен1
окт2
окт
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание экскурсии

Погружение в историю

Что вас ждёт? Наша восхищение достигает своей кульминации, когда мы оказываемся в монастыре Ордена Христа. Прислушайтесь: вы сможете услышать шаги рыцарей, голоса магистров, шорох разворачивающихся географических карт и молитвы в ротонде, чье архитектурное решение полностью повторяет задумку Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Алкобаса — монастырь любви и истории

Цистерцианский монастырь в городе Алкобаса — это не только трагическая и романтическая история любви короля Педру и Инês, но и сказание, запечатленное в камне. Это безмолвное свидетельство величия и могущества тамплиеров, тысячи загадочных Сигилов, тайны обрядов и посвящений.

Уникальное наследие

Монастырь Санта-Мария де Алкобаса — один из старейших в Португалии. Его основание относится к 1153 году, и оно стало возможным благодаря первому королю Португалии — Афонсу Энрикешу. Именно он основал эту святыню в честь одного из основателей Ордена — Бернарда Клервоского.

Монастырь Баталья — жемчужина архитектуры

Монастырь Санта-Мария-да-Виториа, известный также как Монастырь Богоматери Победы, является одним из самых красивых произведений португальской и европейской архитектуры. Это величественное здание также считается значимым памятником стиля мануэлино.

Связь с тамплиерами

Этот уникальный португальский архитектурный стиль неразрывно связан с орденом тамплиеров, который оставил свой след в эпохе географических открытий. Васко да Гама и Генрих Мореплаватель также были частью этого ордена. На экскурсии мы подробно обсудим, как это произошло и почему.

Любой свободный день с 09:00 утра.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монастырь Санта-Мария де Алкобаса
  • Монастырь Санта-Мария-да-Виториа
  • Монастырь Ордена Христа
  • Город Томар
  • Город Алкобаса
  • Город Баталья
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
  • Услуги гида
  • Организационный сервис
  • Трансфер
  • Wi-Fi в автобусе
  • Детские кресла
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты в достопримечательности
Место начала и завершения?
Любой адрес в Лиссабоне/аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Любой свободный день с 09:00 утра.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии из Лиссабона

Загадки Кинта да Регалейра
4 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Загадки Кинта да Регалейра
Увлекательное путешествие по мистическому парку Кинта да Регалейра, где вас ждут тайны масонов и древние символы. Прогулка по Синтре и вкусные паштел-де-ната
Начало: Вокзал Россио
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
1 окт в 14:00
€54 за человека
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Квест
до 25 чел.
Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa Chiado
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:00
от €60 за всё до 25 чел.
Тайны масонов Лиссабона
Пешая
3 часа
26 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Лиссабону: расшифровка масонских символов
Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы
Начало: Базилика да Эштрела
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
2 окт в 15:00
3 окт в 15:00
€55 за человека
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне