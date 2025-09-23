Время в этом городе остановилось, замерло, сохранив в каждом камне секреты самого загадочного ордена Средневековья.
Описание экскурсии
Погружение в историю
Что вас ждёт? Наша восхищение достигает своей кульминации, когда мы оказываемся в монастыре Ордена Христа. Прислушайтесь: вы сможете услышать шаги рыцарей, голоса магистров, шорох разворачивающихся географических карт и молитвы в ротонде, чье архитектурное решение полностью повторяет задумку Храма Гроба Господня в Иерусалиме.
Алкобаса — монастырь любви и истории
Цистерцианский монастырь в городе Алкобаса — это не только трагическая и романтическая история любви короля Педру и Инês, но и сказание, запечатленное в камне. Это безмолвное свидетельство величия и могущества тамплиеров, тысячи загадочных Сигилов, тайны обрядов и посвящений.
Уникальное наследие
Монастырь Санта-Мария де Алкобаса — один из старейших в Португалии. Его основание относится к 1153 году, и оно стало возможным благодаря первому королю Португалии — Афонсу Энрикешу. Именно он основал эту святыню в честь одного из основателей Ордена — Бернарда Клервоского.
Монастырь Баталья — жемчужина архитектуры
Монастырь Санта-Мария-да-Виториа, известный также как Монастырь Богоматери Победы, является одним из самых красивых произведений португальской и европейской архитектуры. Это величественное здание также считается значимым памятником стиля мануэлино.
Связь с тамплиерами
Этот уникальный португальский архитектурный стиль неразрывно связан с орденом тамплиеров, который оставил свой след в эпохе географических открытий. Васко да Гама и Генрих Мореплаватель также были частью этого ордена. На экскурсии мы подробно обсудим, как это произошло и почему.
Любой свободный день с 09:00 утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Санта-Мария де Алкобаса
- Монастырь Санта-Мария-да-Виториа
- Монастырь Ордена Христа
- Город Томар
- Город Алкобаса
- Город Баталья
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Услуги гида
- Организационный сервис
- Трансфер
- Wi-Fi в автобусе
- Детские кресла
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в достопримечательности