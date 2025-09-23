Город Томар — резиденция тамплиеров. Время в этом городе остановилось, замерло, сохранив в каждом камне секреты самого загадочного ордена Средневековья.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Погружение в историю

Что вас ждёт? Наша восхищение достигает своей кульминации, когда мы оказываемся в монастыре Ордена Христа. Прислушайтесь: вы сможете услышать шаги рыцарей, голоса магистров, шорох разворачивающихся географических карт и молитвы в ротонде, чье архитектурное решение полностью повторяет задумку Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Алкобаса — монастырь любви и истории

Цистерцианский монастырь в городе Алкобаса — это не только трагическая и романтическая история любви короля Педру и Инês, но и сказание, запечатленное в камне. Это безмолвное свидетельство величия и могущества тамплиеров, тысячи загадочных Сигилов, тайны обрядов и посвящений.

Уникальное наследие

Монастырь Санта-Мария де Алкобаса — один из старейших в Португалии. Его основание относится к 1153 году, и оно стало возможным благодаря первому королю Португалии — Афонсу Энрикешу. Именно он основал эту святыню в честь одного из основателей Ордена — Бернарда Клервоского.

Монастырь Баталья — жемчужина архитектуры

Монастырь Санта-Мария-да-Виториа, известный также как Монастырь Богоматери Победы, является одним из самых красивых произведений португальской и европейской архитектуры. Это величественное здание также считается значимым памятником стиля мануэлино.

Связь с тамплиерами

Этот уникальный португальский архитектурный стиль неразрывно связан с орденом тамплиеров, который оставил свой след в эпохе географических открытий. Васко да Гама и Генрих Мореплаватель также были частью этого ордена. На экскурсии мы подробно обсудим, как это произошло и почему.