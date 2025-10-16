-
Женский ретрит в Португалии в мини-группе: живописный маршрут и духовные практики
Посетить 5 городов, наполниться энергией и найти опору в себе
Начало: Аэропорт Лиссабона, время - по договорённости
13 дек в 12:00
151 830 ₽
168 700 ₽ за человека
Персонально по Португалии: Лиссабон, Синтра, Кашкайш и аутентичные уголки
Поучаствовать в процессе создания азулежу, попробовать зелёное вино и посетить дворец Пена
Начало: Лиссабон, 11:00 (возможна встреча в течение дня, п...
4 ноя в 11:00
11 ноя в 11:00
€900 за всё до 4 чел.
Золотой треугольник Португалии за выходные с мини-группой
Изучить Лиссабон, Синтру, Сетубал, доехать к мысу Рока и курортам, увидеть дворцы Пена и Регалейра
Начало: Лиссабон, точное место и время по договорённости
24 окт в 10:00
31 окт в 10:00
€444 за человека
