По Португалии в своей компании: Лиссабон, Синтра, Аррабида и Азейтау
Увидеть, как создают плитки азулежу, пройтись по загадочному поместью и постоять на мысе Рока
Начало: Лиссабон, время по договорённости
«Далее — мыс Рока, крайняя западная точка континентальной Европы»
€1289 за всё до 3 чел.
Португалия: ожерелье красочных городов и архитектура, от которой поёт душа
Побродить по уютным улочкам, осмотреть замки и монастыри и продегустировать португальский портвейн
Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос...
«Ощутите мощь океана на мысе Рока — самой западной точке Европы»
11 июн в 10:00
16 авг в 10:00
€1280 за человека
Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана
Постоять на мысе Рока, увидеть яркий дворец Пена и узнать, почему Обидуш называют «городом королев»
Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос...
«Почувствуем силу Атлантики на суровом мысе Рока и прогуляемся по элегантному курорту Кашкайш»
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
€615 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Мыс Рока»
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