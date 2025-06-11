Найдено 3 тура в категории « Мыс Рока » в Лиссабоне на русском языке, цены от €615. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3 дня По Португалии в своей компании: Лиссабон, Синтра, Аррабида и Азейтау Увидеть, как создают плитки азулежу, пройтись по загадочному поместью и постоять на мысе Рока Начало: Лиссабон, время по договорённости «Далее — мыс Рока, крайняя западная точка континентальной Европы» €1289 за всё до 3 чел. На машине 7 дней Португалия: ожерелье красочных городов и архитектура, от которой поёт душа Побродить по уютным улочкам, осмотреть замки и монастыри и продегустировать португальский портвейн Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос... «Ощутите мощь океана на мысе Рока — самой западной точке Европы» €1280 за человека На машине 3 дня Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана Постоять на мысе Рока, увидеть яркий дворец Пена и узнать, почему Обидуш называют «городом королев» Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос... «Почувствуем силу Атлантики на суровом мысе Рока и прогуляемся по элегантному курорту Кашкайш» €615 за человека Все туры Лиссабона

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Мыс Рока»

Туры на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Мыс Рока», цены от €615. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль