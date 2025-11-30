Встречаемся и отправляемся исследовать Лиссабон в комфортном темпе. Сначала побываем в Алфаме — старейшем районе города, где узкие улочки хранят дыхание веков. Из окна машины вы сможете рассмотреть храм Святого Антония и Кафедральный собор, а затем нас ждут знаменитые смотровые площадки Порташ-ду-Сол и Сеньора-ду-Монте — лучшие точки для красивых снимков.

Далее мы спустимся в район Граса, примыкающий к древнему мавританскому кварталу. Здесь оживают истории о фаду, а сама атмосфера словно наполнена духом романса. Затем посетим районы Байру-Алту и Шиаду, где прошлое и настоящее идут рука об руку. Мы увидим церковь Карму, разрушенную землетрясением 1755 года, а также место, где в 1974 году началась Революция гвоздик — символ свободы Португалии.

Во второй половине дня осмотрим Белен — район морской славы и Великих географических открытий. Полюбуемся мощной Беленской башней 16 века, монументальным памятником Первооткрывателям и монастырём Жеронимуш — архитектурным шедевром стиля мануэлино, уникального для Португалии.