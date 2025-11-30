Мои заказы

Персонально по Португалии: Лиссабон, Синтра, Кашкайш и аутентичные уголки

Увидеть главные локации и уединённые пляжи в комфортном темпе и посетить дворец Пена
Откройте для себя Португалию во всей её красоте и многоликости. Мы будем путешествовать в комфортном темпе и только вашей компанией.

В Лиссабоне прогуляемся по старинным районам, поговорим о Революции гвоздик и
эпохе Великих открытий.

В Синтре погрузимся в мир дворцов и парков, где оживают легенды и тайны алхимии, а затем насладимся морской атмосферой Кашкайша.

В заключительный день вас ждёт нетуристическая Португалия: пройдёмся по уединённым пляжам и побываем в рыбацкой деревне. Вы сможете поучаствовать в мастер-классе по азулежу и продегустировать вина на вековой винодельне.

Рекомендуется брать с собой бутылочку воды. В дождливую погоду — зонтик, летом — солнцезащитные очки и крем. Обувь должна быть удобной для прогулок.

1 день

Достопримечательности Лиссабона

Встречаемся и отправляемся исследовать Лиссабон в комфортном темпе. Сначала побываем в Алфаме — старейшем районе города, где узкие улочки хранят дыхание веков. Из окна машины вы сможете рассмотреть храм Святого Антония и Кафедральный собор, а затем нас ждут знаменитые смотровые площадки Порташ-ду-Сол и Сеньора-ду-Монте — лучшие точки для красивых снимков.

Далее мы спустимся в район Граса, примыкающий к древнему мавританскому кварталу. Здесь оживают истории о фаду, а сама атмосфера словно наполнена духом романса. Затем посетим районы Байру-Алту и Шиаду, где прошлое и настоящее идут рука об руку. Мы увидим церковь Карму, разрушенную землетрясением 1755 года, а также место, где в 1974 году началась Революция гвоздик — символ свободы Португалии.

Во второй половине дня осмотрим Белен — район морской славы и Великих географических открытий. Полюбуемся мощной Беленской башней 16 века, монументальным памятником Первооткрывателям и монастырём Жеронимуш — архитектурным шедевром стиля мануэлино, уникального для Португалии.

2 день

Синтра и Кашкайш

Сегодня нас ждёт поездка в Синтру. Мы посетим дворец Пена — яркий символ романтизма, построенный королём-художником Фернандо II. Яркие фасады и эклектичные формы словно сошли со страниц фантастического романа. Окружающий парк с туманами и зелёными аллеями погрузит в атмосферу мистики и мечтаний.

Затем окунёмся в загадки Кинта-да-Регалейра — поместья, где алхимия, искусство и философия переплетаются в каждом элементе. Особое впечатление произведёт Колодец Посвящения — символическое «путешествие к центру земли».

Завершим день в Кашкайше — очаровательном курортном городе на побережье Атлантики. Здесь соединились дух рыбацкого посёлка и элегантность португальской Ривьеры.

Продолжительность экскурсии — 8 часов.

3 день

Рыбацкая деревня, искусство азулежу и виноделия, обед в ресторане

В этот день мы отправимся туда, где живёт аутентичная Португалия. Сначала мы пересечём мост 25 Апреля, напоминающий знаменитые «Золотые Ворота» в Сан-Франциско, и направимся в провинцию. Здесь посетим рыбацкую деревню и прогуляемся по одному из самых больших, красивых и пустынных пляжей близ Лиссабона.

Далее прикоснёмся к искусству азулежу — традиционной плитки. В мастерской вы узнаете его историю от арабских корней до португальской интерпретации и сможете поучаствовать в процессе её создания. После побываем в Азейтао, на винодельне Жозе Мария да Фонсека, которая производит вина уже почти два века. Вы познакомитесь с традиционными и современными методами виноделия и, конечно, попробуете местные сухие и мускатные вина.

Финалом станет обед в семейном ресторане. Мы насладимся простой, но аутентичной кухней и продегустируем зелёное вино прямо из бочки — настоящее воплощение вкуса португальской провинции.

Продолжительность экскурсии — 8 часов.

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Лиссабона и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиссабон, 11:00 (возможна встреча в течение дня, по договорённости)
Завершение: Лиссабон, 15:00 (возможно завершение тура в другое время, по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 20 туристов
Доброго времени суток! Я проживаю в Португалии с 2000 года. Знакомлю гостей с самой комфортной страной для проживания: безопасной, гостеприимной, солнечной, винной, рыбной, да с такой историей и океаном! Преследую
цель — чтобы после моих экскурсий вы могли говорить «наша Португалия». О себе: профессиональный гид, закончил высшую школу туризма, институт гидов-переводчиков, состою в синдикате гидов, провожу туры до 11 дней по всей континентальной Португалии. Добро пожаловать в солнечную Португалию!

