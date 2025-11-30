В Лиссабоне прогуляемся по старинным районам, поговорим о Революции гвоздик и
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется брать с собой бутылочку воды. В дождливую погоду — зонтик, летом — солнцезащитные очки и крем. Обувь должна быть удобной для прогулок.
Программа тура по дням
Достопримечательности Лиссабона
Встречаемся и отправляемся исследовать Лиссабон в комфортном темпе. Сначала побываем в Алфаме — старейшем районе города, где узкие улочки хранят дыхание веков. Из окна машины вы сможете рассмотреть храм Святого Антония и Кафедральный собор, а затем нас ждут знаменитые смотровые площадки Порташ-ду-Сол и Сеньора-ду-Монте — лучшие точки для красивых снимков.
Далее мы спустимся в район Граса, примыкающий к древнему мавританскому кварталу. Здесь оживают истории о фаду, а сама атмосфера словно наполнена духом романса. Затем посетим районы Байру-Алту и Шиаду, где прошлое и настоящее идут рука об руку. Мы увидим церковь Карму, разрушенную землетрясением 1755 года, а также место, где в 1974 году началась Революция гвоздик — символ свободы Португалии.
Во второй половине дня осмотрим Белен — район морской славы и Великих географических открытий. Полюбуемся мощной Беленской башней 16 века, монументальным памятником Первооткрывателям и монастырём Жеронимуш — архитектурным шедевром стиля мануэлино, уникального для Португалии.
Синтра и Кашкайш
Сегодня нас ждёт поездка в Синтру. Мы посетим дворец Пена — яркий символ романтизма, построенный королём-художником Фернандо II. Яркие фасады и эклектичные формы словно сошли со страниц фантастического романа. Окружающий парк с туманами и зелёными аллеями погрузит в атмосферу мистики и мечтаний.
Затем окунёмся в загадки Кинта-да-Регалейра — поместья, где алхимия, искусство и философия переплетаются в каждом элементе. Особое впечатление произведёт Колодец Посвящения — символическое «путешествие к центру земли».
Завершим день в Кашкайше — очаровательном курортном городе на побережье Атлантики. Здесь соединились дух рыбацкого посёлка и элегантность португальской Ривьеры.
Продолжительность экскурсии — 8 часов.
Рыбацкая деревня, искусство азулежу и виноделия, обед в ресторане
В этот день мы отправимся туда, где живёт аутентичная Португалия. Сначала мы пересечём мост 25 Апреля, напоминающий знаменитые «Золотые Ворота» в Сан-Франциско, и направимся в провинцию. Здесь посетим рыбацкую деревню и прогуляемся по одному из самых больших, красивых и пустынных пляжей близ Лиссабона.
Далее прикоснёмся к искусству азулежу — традиционной плитки. В мастерской вы узнаете его историю от арабских корней до португальской интерпретации и сможете поучаствовать в процессе её создания. После побываем в Азейтао, на винодельне Жозе Мария да Фонсека, которая производит вина уже почти два века. Вы познакомитесь с традиционными и современными методами виноделия и, конечно, попробуете местные сухие и мускатные вина.
Финалом станет обед в семейном ресторане. Мы насладимся простой, но аутентичной кухней и продегустируем зелёное вино прямо из бочки — настоящее воплощение вкуса португальской провинции.
Продолжительность экскурсии — 8 часов.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Лиссабона и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты