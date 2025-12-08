Прибытие в аэропорт, встреча и трансфер в отель. После заселения немного отдыхаем и вечером отправляемся на экскурсию «Тайны куртизанок Лиссабона» (18+). Во время прогулки по узким улочкам Старого города оживут истории женщин, чьи судьбы переплетены с многовековой историей столицы Португалии.

Этот день также посвящён знакомству с пространством и собой. В первой практике каждая участница выбирает символический образ из колоды масок — отражение внутреннего состояния в момент старта путешествия.

Вечером у моря собираемся в круг, чтобы обсудить тему дня: что значит женственность именно сейчас, в этом возрасте, в этой точке жизни.