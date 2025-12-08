Женский ретрит в Португалии в мини-группе: живописный маршрут и духовные практики
Посетить 5 городов, наполниться энергией и найти опору в себе
Вы отправитесь в Португалию — страну, где женские истории звучат в каждом городе и каждой песне.
В Лиссабоне прогуляетесь по улицам, где рождались легенды о куртизанках и королевах, услышите живой фаду читать дальше
— музыку, в которой поёт душа страны.
На мысе Рока почувствуете дыхание океана и силу стихии, а в Назаре узнаете о Чёрной мадонне — символе женской защиты и веры.
В программе вас ждут не только путешествие по живописным местам, но и внутренние процессы: вечерние круги, символические практики и масочный квест, где каждая участница увидит свою трансформацию.
Этот тур станет пространством для открытий, вы увидите красоту Португалии и почувствуете прилив собственной женской силы.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять удобную обувь для длительных прогулок и дождевик — особенно для поездки к скалам Назаре, где возможны мощные океанские волны.
Программа тура по дням
1 день
Лиссабон - встреча с собой
Прибытие в аэропорт, встреча и трансфер в отель. После заселения немного отдыхаем и вечером отправляемся на экскурсию «Тайны куртизанок Лиссабона» (18+). Во время прогулки по узким улочкам Старого города оживут истории женщин, чьи судьбы переплетены с многовековой историей столицы Португалии.
Этот день также посвящён знакомству с пространством и собой. В первой практике каждая участница выбирает символический образ из колоды масок — отражение внутреннего состояния в момент старта путешествия.
Вечером у моря собираемся в круг, чтобы обсудить тему дня: что значит женственность именно сейчас, в этом возрасте, в этой точке жизни.
2 день
Кашкайш - мыс Рока
После завтрака едем по живописному маршруту вдоль побережья Атлантики. Нас ждут прогулка по элегантному Кашкайшу, остановка у скалистого разлома Пасть дьявола и дорога к мысу Рока — самой западной точке Европы, где океан встречается с небом. Здесь можно почувствовать масштаб пространства и силу природной стихии.
Вечером — ужин под фаду. Мелодии этой музыки пробуждают самые глубокие чувства, и после концерта мы проведём короткую рефлексию: что во мне зазвучало? Практика дня поможет каждой найти звук, который откликается внутреннему состоянию и становится личной вибрацией.
3 день
Назаре, Алкобаса
Утром — прогулка по старому Лиссабону и фотосессия на фоне панорамных площадок и старинных кварталов. Далее — поездка в Назаре. По пути остановимся в Алкобасе, где сохранился собор с гробницами короля Педру и его возлюбленной Инес де Каштру — это одна из самых трогательных историй любви средневековой Европы.
К вечеру приезжаем в Назаре, город океанских волн и легенд. Здесь нас ждёт рассказ о Чёрной мадонне — символе женской силы и защиты. Практика дня: участницы размышляют, что они выбирают хранить в любви и что — защищать в себе.
4 день
Пениши и игра-квест
Начинаем день с наблюдения за волнами океана — если повезёт, увидим, как сёрферы покоряют гигантские валы Назаре. Днём едем в Пениши — город на скалистом полуострове с древними фортами и смотровыми площадками. Здесь история мореплавателей и сила стихии создают особую атмосферу.
Вечером — игра-квест. Каждая участница выбирает новую маску — отражение своего состояния к этому моменту — и сравнивает её с образом, на котором остановилась в начале пути. Завершающая практика дня: 10 осознанных шагов по набережной с формулой «я выбираю».
5 день
Практика у океана и окончание тура
Финальное утро посвящено практике у океана. Это время, чтобы почувствовать внутреннее равновесие и отпустить всё, что уже не нужно. Завершаем путешествие кругом: каждая делится, что открыла в себе за эти дни. После — трансфер в аэропорт и вылет домой.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
168 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Приветственный ужин с вином
Трансферы из/до аэропорта
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Фотосессия в Лиссабоне
Что не входит в цену
Авиабилеты до Лиссабона и обратно
Питание (кроме 1 ужина)
Виза - около €80 при подаче в визовом центре
Медицинская страховка - от €1 в день
Место начала и завершения?
Аэропорт Лиссабона, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алина — ваш гид в Лиссабоне
Я — член международной ассоциации психологов, телесный терапевт, сексолог, преподаватель, спикер мероприятий и ведущая подкаста. В прошлом — журналист с большим стажем.
Работала на канале НТВ, в программе «Жди меня» и читать дальше
других проектах. Люблю людей, природу, жизнь, животных и путешествия. Посетила более 25 стран как самостоятельный путешественник и организатор. Как бы странно ни звучало, этап планирования поездки для меня — особое таинство, особая любовь и удовольствие.
Я собрала весь свой жизненный опыт и разработала программу психологических туров под девизом travel your fears. Именно поэтому мои путешествия — это не просто смена декораций. Это глубокий телесный и эмоциональный опыт. Я соединяю психологию, терапевтические практики и эстетику маршрута так, чтобы участники не просто отдыхали, а по-настоящему встречались с собой. Мы не «катаемся по экскурсиям» — мы проживаем, ощущаем, отпускаем, находим. И да, часто смеёмся до слёз и плачем от счастья.