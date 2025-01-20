Выездные туры из Лиссабона

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Лиссабоне на русском языке, цены от €615. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
На машине
На гондоле
7 дней
1 отзыв
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
29 мар в 09:00
26 апр в 09:00
€1499 за человека
Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
7 дней
Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
Полюбоваться волнами в Назаре, посетить самую западную точку Европы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Лиссабона, время зависит от времени вашег...
1 апр в 09:00
10 апр в 09:00
€3000 за человека
Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана
На машине
3 дня
Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана
Постоять на мысе Рока, увидеть яркий дворец Пена и узнать, почему Обидуш называют «городом королев»
Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос...
23 мар в 10:00
30 мар в 10:00
€615 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    20 января 2025
    Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
    Это действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об истории страны от зарождения до
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    настоящего момента, дегустации местных блюд и сладостей, знакомство с ремеслами - это определенно оставляет неизгладимый след в памяти! Организация продумана до мелочей, все четко по плану, минута в минуту - для меня это особенно важно в путешествиях. И, конечно, невероятный и мощный океан! Я очень рада, что выбрала именно этот тур для знакомства с этой потрясающей страной!

    Это действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об истории

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Выездные»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
  2. Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
  3. Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана
Сколько стоит тур в Лиссабоне в марте 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 615 до 3000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры по окрестностям Лиссабона и местам Португалии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии