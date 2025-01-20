Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
19 мая в 09:00
9 июн в 09:00
€1499 за человека
Насыщенный уикенд в Португалии: путешествие по аутентичным городкам страны
Побывать в карстовых пещерах, осмотреть Лиссабон и посетить прибрежный Назаре
Начало: Аэропорт Лиссабона, 14:00
13 июн в 14:00
11 июл в 14:00
45 000 ₽ за человека
Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
Полюбоваться волнами в Назаре, посетить самую западную точку Европы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Лиссабона, время зависит от времени вашег...
1 июн в 09:00
10 июн в 09:00
€3000 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья20 января 2025Это действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об истории страны от зарождения до
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Обидуш»
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