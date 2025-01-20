Туры в Обидуш из Лиссабона

Найдено 3 тура в категории «Обидуш» в Лиссабоне на русском языке, цены от €1499. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
На машине
На гондоле
7 дней
1 отзыв
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
19 мая в 09:00
9 июн в 09:00
€1499 за человека
Насыщенный уикенд в Португалии: путешествие по аутентичным городкам страны
На машине
3 дня
Насыщенный уикенд в Португалии: путешествие по аутентичным городкам страны
Побывать в карстовых пещерах, осмотреть Лиссабон и посетить прибрежный Назаре
Начало: Аэропорт Лиссабона, 14:00
13 июн в 14:00
11 июл в 14:00
45 000 ₽ за человека
Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
7 дней
Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
Полюбоваться волнами в Назаре, посетить самую западную точку Европы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Лиссабона, время зависит от времени вашег...
1 июн в 09:00
10 июн в 09:00
€3000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    20 января 2025
    Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
    Это действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об истории страны от зарождения до
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    настоящего момента, дегустации местных блюд и сладостей, знакомство с ремеслами - это определенно оставляет неизгладимый след в памяти! Организация продумана до мелочей, все четко по плану, минута в минуту - для меня это особенно важно в путешествиях. И, конечно, невероятный и мощный океан! Я очень рада, что выбрала именно этот тур для знакомства с этой потрясающей страной!

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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Обидуш»

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  1. Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
  2. Насыщенный уикенд в Португалии: путешествие по аутентичным городкам страны
  3. Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
Сколько стоит тур в Лиссабоне в мае 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Обидуш" можно забронировать 3 тура от 1499 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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