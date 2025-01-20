Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
29 мар в 09:00
26 апр в 09:00
€1499 за человека
Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
Полюбоваться волнами в Назаре, посетить самую западную точку Европы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Лиссабона, время зависит от времени вашег...
1 апр в 09:00
10 апр в 09:00
€3000 за человека
Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана
Постоять на мысе Рока, увидеть яркий дворец Пена и узнать, почему Обидуш называют «городом королев»
Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос...
23 мар в 10:00
30 мар в 10:00
€615 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья20 января 2025Это действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об истории страны от зарождения до
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Синтра»
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Сколько стоит тур в Лиссабоне в марте 2025
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